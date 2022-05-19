Україні не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення, - Кулеба
Стратегічна невизначеність щодо європейської перспективи України зазнала невдачі й має припинитися.
Про це написав у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Стратегічна невизначеність щодо європейської перспективи України, що практикується деякими столицями ЄС останніми роками, зазнала невдачі й має припинитися. Це лише підбадьорило Путіна. Нам не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України та зачіпають почуття українців", - написав український міністр.
Топ коментарі
+24 Дик Шелдон
показати весь коментар19.05.2022 11:27
+24 Алла Новосад #194524
показати весь коментар19.05.2022 11:38
+16 Alex Kalinin
показати весь коментар19.05.2022 11:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як тільки пройде дератизація, Укоаїна здобуде гідний статус та поважне ставлення.
в виде г. прокурорши Бенедиктовой, которая отмазала Татарова, которая дала сбежать из Украины врагу Украины Портнову и в упор не замечает ограбившего Украину Коломойшу и т.д. и т.п.
Перечислять можно долго
Куда с этими рылами в ЕС.
В том, что мы не ЕС и НАТО, виноваты не ЕС И НАТО!!!
Спасибо еще , что они нам хоть помогают...
А ты видел этого Химикуса? Жители деревни, в которой живет Химикус, сказали, что стараются перейти на другую сторону улицы, когда видят этого психопата- алкаша, а может и наркоши.
И поподробнее что там такое случилось с бедной фабрикой?
И почему в конечном итоге даже зеленые садильщики не посадили Пашинского?
Пашинскому спасибо за "Стугны"
Так не проситесь в Европу и не берите у нее денюх.
Что происходит на крымской границе
06 февраля 2022
В декабре 2021 года вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
Ирина ВЕРЕЩУК https://ru.krymr.com/a/news-krym-otmena-ispolzovaniya-prilozheniya-vdoma-dlya-peresecheniya-admingranitsy/31631804.html заявила , что обязательная регистрация в приложении при пересечении админграницы отменяется
В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА крымчан, направляющихся на материковую часть Украины, ждало очередное новшество: процедуру перехода административной границы дополнительно упростили. Для большинства путешественников это стало полной неожиданностью
Покидая полуостров, люди вынуждены проходить сквозь несколько построенных российскими властями Крыма заградительных рубежей, на каждом из которых их изучают под микроскопом.
В отличие от российской, на украинской стороне админграницы царят либеральные порядки.
https://www.svoboda.org/a/zelenyy-koridor-nakanune-voyny-chto-proishodit-na-granitse-kryma-s-ukrainoy/31690000.html
Риск распространения заболеваемости и опасения насчет начала нового витка вооруженного противостояния - не лучший момент для ослабления пограничного контроля
Власти делают, возможно, очень рискованный ход в нынешней ситуации, но, с другой стороны, это явная политическая демонстрация того, что Украина открыта для жителей Крыма.
https://www.svoboda.org/a/zelenyy-koridor-nakanune-voyny-chto-proishodit-na-granitse-kryma-s-ukrainoy/31690000.html