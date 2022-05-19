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Україні не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення, - Кулеба

евроинтеграция

Стратегічна невизначеність щодо європейської перспективи України зазнала невдачі й має припинитися.

Про це написав у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Стратегічна невизначеність щодо європейської перспективи України, що практикується деякими столицями ЄС останніми роками, зазнала невдачі й має припинитися. Це лише підбадьорило Путіна. Нам не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України та зачіпають почуття українців", - написав український міністр.

Читайте також: Кулеба про членство України в ЄС: Це неминуче

Автор: 

євроінтеграція (500) членство в ЄС (1227) Євросоюз (13306) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+24
Цілком погоджуюсь з паном міністром.🙂
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19.05.2022 11:27
+24
Перш за все, нинішня влада України та її ляльководи мають ставитись до українців, не як до другосортних.

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19.05.2022 11:38
+16
Дивно! зещурі, завдяки 73 дупоголовим, залізли в комору і вимагають статусу людей!
Як тільки пройде дератизація, Укоаїна здобуде гідний статус та поважне ставлення.
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19.05.2022 11:36
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Цілком погоджуюсь з паном міністром.🙂
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19.05.2022 11:27 Відповісти
А на що сподівалися корумповані кремлівські гниди??))))
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19.05.2022 11:31 Відповісти
П як визначилася Україна відносно корупції та кремлівських гнид в Україні???)))
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19.05.2022 11:35 Відповісти
Дивно! зещурі, завдяки 73 дупоголовим, залізли в комору і вимагають статусу людей!
Як тільки пройде дератизація, Укоаїна здобуде гідний статус та поважне ставлення.
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19.05.2022 11:36 Відповісти
Перш за все, нинішня влада України та її ляльководи мають ставитись до українців, не як до другосортних.

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19.05.2022 11:38 Відповісти
це теж.
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19.05.2022 11:41 Відповісти
а як ставитися до біомаси яка до цих пір вважає зрадника і агента кремля-героєм,а не гемороєм.
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19.05.2022 11:53 Відповісти
геть в спам кацапюра
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19.05.2022 11:46 Відповісти
А ставлення іншим і не буде, допоки будуть у країні корумповані судиі та можновладці. Не тіште себе ілюзіями.
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19.05.2022 11:43 Відповісти
Ми крадемо,брешемо,а ви нас не поважаєте,блд як же ви ниці та жалюгідні потвори вже дістали...
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19.05.2022 11:43 Відповісти
що ти кловун морозиш, які сурогатні статуси? ти хто такий курва шоб за всю Україну ультиматуми ЄС ставити?
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19.05.2022 11:45 Відповісти
Він лайно але але намагається говорити від імені всієї України.
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19.05.2022 12:35 Відповісти
Не все так просто и обидки тут не при чем. Ни одну стану без соответствующей унификации законодательства в ЕС не принимали. На что уж страны Балтии были готовы на все, и те больше 10 лет после развала СССР дожидались принятия в ЕС. Я, конечно, дико извиняюсь, но со стороны и поверхостно все воспринимается как желание Украины жить по законам, принятым в ЕС, а воровать по понятиям, принятым в СНГ. Собственно, в этом и есть причина того, что вообще-то и по Уставу ЕС, и по Уставу НАТО в эти сообщества не принимают воюющие страны. И не в силу какой-то неприязни, а именно потому, что в условиях войны заниматься какими-то законодательными вопросами просто невозможно. Объективно, Украина сейчас войдет в ЕС под честное слово, что сразу после победы над РФ приведет свое законодательство в соответствие с нормами ЕС. А ВСУ и так к тому времени станет эталоном для НАТО!
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19.05.2022 11:50 Відповісти
на мою думку украіна малаб зосередитися на створенні союзу британії польщі украіни та литви. це обєднання є більш дієвим та перспективним ніж союз з прихильниками путіна(германія,франція,угорщина,греція і ще деякі). зараз вимальовується інша гілка союзу.по перше це скандинави і прибалтика,британія і навколо британії польща украіна і можливо турція. ось такий військово-політичний союз більш життєздатний та перспективний. і украіна може бути в цьому напрямі одним з ініціаторів створення такого союзу. Но насам перед украіні треба провести реформи дерусифікації,деколонізації,дезеленізації,демократізації результатом яких стане деокупація. Зараз дуже багато зрадників у вищих ешелонах влади і тому нізто не хоче мати справ з украіною по серьозному.Де відповідь на питання: "ХТО ЗДАВ ХЕРСОН І ПІВДЕНЬ, ДЕ ПОКАРАННЯ ВИННИХ" просто ******** не влаштовує.Зрадники мають бути жорстоко покарані!!! а до того......дивіться серіал "слуга народу". і тіштеся що поки ще живі.
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19.05.2022 11:50 Відповісти
Україні не потрібні сурогати в виде главы ОПы Ермака,
в виде г. прокурорши Бенедиктовой, которая отмазала Татарова, которая дала сбежать из Украины врагу Украины Портнову и в упор не замечает ограбившего Украину Коломойшу и т.д. и т.п.
Перечислять можно долго
Куда с этими рылами в ЕС.

В том, что мы не ЕС и НАТО, виноваты не ЕС И НАТО!!!
Спасибо еще , что они нам хоть помогают...
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19.05.2022 11:52 Відповісти
Тобто міністр на сурогати статусу не згоден, але вважає що ЄС має згодитися на приєднання країни з сурогатом демократії, судочинства і ін)
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19.05.2022 13:41 Відповісти
Дбл блд. Але нахабні)
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19.05.2022 11:55 Відповісти
Чонгар ,разменировать не надо было , и сдавать Херсон и Мелитополь
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19.05.2022 12:03 Відповісти
Я думаю что Зеленского вообще лучше поменять по быстрее, на Пашинского и Черновил . Тогда будет толк . А пока ,что имеем коридор до Крыма .
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19.05.2022 12:08 Відповісти
На Пашинского? Чтобы он сделал с Украиной то что с фабрикой "Житомирські ласощі" или то что с Химикусом? То что он передал на фронт Стугны не отменяет всех его прошлых преступлений, за которые он еще не отсидел. Война не все списывает.
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19.05.2022 12:46 Відповісти
"или то что с Химикусом?"

А ты видел этого Химикуса? Жители деревни, в которой живет Химикус, сказали, что стараются перейти на другую сторону улицы, когда видят этого психопата- алкаша, а может и наркоши.
И поподробнее что там такое случилось с бедной фабрикой?

И почему в конечном итоге даже зеленые садильщики не посадили Пашинского?

Пашинскому спасибо за "Стугны"
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19.05.2022 13:19 Відповісти
Шановний пане, при всій повазі до вашої точки зору, мушу вам сказати що народний депутат який бачить порушення ПДР не йде влаштовувати розбірки з порушником, а викликає поліцію. Це стосується всіх водіїв, але депутата особливо. Тим більше стріляти в людину з пляшкою з вогнепальної зброї явний перебір і якби не депутатство то отримав би цей пан строк як миленький. До речі нас через вибірковість феміди і багато іншого не беруть в НАТО, не будуть за нас воювати і т д. Тобто ці мілиє шалості нашої еліти країні і мільйонам простих людей дуже дорого коштують, а багатьом тисячам життя
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19.05.2022 13:30 Відповісти
Я не знаю что там говорят про Химикуса местные жители. Меня тоже бабки возле подъезда недолюбливают потому что не раскланиваюсь когда мимо прохожу - просто не считаю нужным. Но это не повод стрелять по ногам. А бедную фабрику Пашинский просто отжал потому что она ему понравилась. А Петренко - министр юстиции, возможно был в доле т.к все было переоформлено как надо. За подобное любой другой уже бы сидел, а это чмо охренело от вседозволенности. И как он вывозил беркут с Киева чтобы их не разорвал народ тоже не стоит забывать. Он тогда четко работал на Рашку.
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19.05.2022 13:38 Відповісти
А почему зеленые садильщики не посадил лучше спросить у Дерьмака, который в телефонном режиме руководит судами как Грановский руководил при Порошенко, Филатов при Ющенко(правда его чаще нах посылали), Саша-стоматолог при Януковиче и Медведчук при Кучме. Видимо откупился.
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19.05.2022 13:43 Відповісти
Скорее имеем коридор для рашафашистов в Украину
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19.05.2022 12:18 Відповісти
Опять Ермачок Кулебу селедкой накормил... Опять все вокруг хреновые. То наты, то еэсы, то мириканцы кляти...
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19.05.2022 12:18 Відповісти
Eto da. No vlastjam Ukraini poslednee vremja nauchitsja sebja vesti v zapadnom obschestve. Gde voprosov nje reshajet najezdami na rukovoditelei drugih stran. I realno pokonchitj s korrupcijei.
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19.05.2022 12:22 Відповісти
Зрадники починають духаритися. А з ними, як із порядними, дорослі дядьки говорять.
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19.05.2022 12:27 Відповісти
Господи, скільки ж тут меншовартісних ідіотів у коментарях, українці за останні три місяці доказали, що вся прогнивша Європа за виключенням деяких країн і мізинця не варта українців.
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19.05.2022 12:30 Відповісти
"вся прогнивша Європа за виключенням деяких країн і мізинця не варта українців"

Так не проситесь в Европу и не берите у нее денюх.
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19.05.2022 13:06 Відповісти
Зеленый коридор накануне войны
Что происходит на крымской границе
06 февраля 2022

В декабре 2021 года вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
Ирина ВЕРЕЩУК https://ru.krymr.com/a/news-krym-otmena-ispolzovaniya-prilozheniya-vdoma-dlya-peresecheniya-admingranitsy/31631804.html заявила , что обязательная регистрация в приложении при пересечении админграницы отменяется

В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА крымчан, направляющихся на материковую часть Украины, ждало очередное новшество: процедуру перехода административной границы дополнительно упростили. Для большинства путешественников это стало полной неожиданностью

Покидая полуостров, люди вынуждены проходить сквозь несколько построенных российскими властями Крыма заградительных рубежей, на каждом из которых их изучают под микроскопом.

В отличие от российской, на украинской стороне админграницы царят либеральные порядки.

https://www.svoboda.org/a/zelenyy-koridor-nakanune-voyny-chto-proishodit-na-granitse-kryma-s-ukrainoy/31690000.html
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19.05.2022 12:57 Відповісти
Смягчение пропускного режима произошло на фоне роста напряженности в отношениях Москвы и Киева. На протяжении последних месяцев власти Украины и западные политики сообщают о том, что Россия наращивает военное присутствие вдоль украинской границы. Это, по их мнению, свидетельствует о подготовке вторжения.

Риск распространения заболеваемости и опасения насчет начала нового витка вооруженного противостояния - не лучший момент для ослабления пограничного контроля

Власти делают, возможно, очень рискованный ход в нынешней ситуации, но, с другой стороны, это явная политическая демонстрация того, что Украина открыта для жителей Крыма.

https://www.svoboda.org/a/zelenyy-koridor-nakanune-voyny-chto-proishodit-na-granitse-kryma-s-ukrainoy/31690000.html
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19.05.2022 12:58 Відповісти
И это тогда когда власть уже знала что полномасштабная агрессия в т.ч и со стороны Крыма неминуема. Это не халатность, это коллаборационизм.
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19.05.2022 13:40 Відповісти
Звичайно правильно сказано, але ця заява пана містра мабуть була до експромту президента про цінності в Києво-Могилянській академії. Носителя таких цінностей треба подарувати Рашці.
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19.05.2022 23:44 Відповісти
 
 