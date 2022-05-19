Україні не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення, - Кулеба

Стратегічна невизначеність щодо європейської перспективи України зазнала невдачі й має припинитися.

Про це написав у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Стратегічна невизначеність щодо європейської перспективи України, що практикується деякими столицями ЄС останніми роками, зазнала невдачі й має припинитися. Це лише підбадьорило Путіна. Нам не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України та зачіпають почуття українців", - написав український міністр.

Читайте також: Кулеба про членство України в ЄС: Це неминуче