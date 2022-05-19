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Єврокомісія до кінця червня має оцінити запит України на вступ до ЄС, - Шольц

ес,евроинтеграция,союз,евросоюз,европейский

Єврокомісія до кінця червня оцінить запит України на вступ до ЄС.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

"Україна запросила членство в Європейському Союзі. Комісія перед Європейською радою, ймовірно, наприкінці червня дасть свою оцінку запиту", - сказав Шольц у Бундестазі в четвер.

Він навів слова президента Франції Еммануеля Макрона, який сказав, що процес вступу до союзу – це не питання декількох місяців чи років, але пообіцяв Україні підтримку у цьому процесі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Євросоюзі є розбіжності щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, - Кулеба

Автор: 

євроінтеграція (500) Єврокомісія (2142) Євросоюз (13306) Шольц Олаф (1134)


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Шольц спочатку має позвонити до )(уйла..
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19.05.2022 11:59 Відповісти
Ця волокіта з ЄС на роки.
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19.05.2022 11:59 Відповісти
Приблизно як боротьба з корупцією та кремлівськими гнидами в Україні!!!)))
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19.05.2022 12:12 Відповісти
От Украины тоже много зависит. Как принять большую страну с клептократической олигархией у власти, тотальной коррупцией, не адаптированному к ЕС законодательству и пятой сруцькимирной колонной. Есть Копенгагенские критерии соответствия. В ЕС нет такого: хотят-не хотят. ЗЕбильная власть саботирует вступление!
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19.05.2022 12:30 Відповісти
На ЕС свет клином не сошёлся. В ЕС играют главную скрипку Франция и Германия- традиционные кремлёвские подпевалы. Есть ещё Британия - которая на деле доказала и доказывает, что это государство последовательный союзник Украины. Так что, Балто-Черноморский Союз для Украины может быть выгоднее и быстрее достижим по времени, чем франко-германский клуб "путинферштееров"
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19.05.2022 13:12 Відповісти
 
 