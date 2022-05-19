Єврокомісія до кінця червня має оцінити запит України на вступ до ЄС, - Шольц

Єврокомісія до кінця червня оцінить запит України на вступ до ЄС.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна запросила членство в Європейському Союзі. Комісія перед Європейською радою, ймовірно, наприкінці червня дасть свою оцінку запиту", - сказав Шольц у Бундестазі в четвер.

Він навів слова президента Франції Еммануеля Макрона, який сказав, що процес вступу до союзу – це не питання декількох місяців чи років, але пообіцяв Україні підтримку у цьому процесі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Євросоюзі є розбіжності щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, - Кулеба