Єврокомісія до кінця червня має оцінити запит України на вступ до ЄС, - Шольц
Єврокомісія до кінця червня оцінить запит України на вступ до ЄС.
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Україна запросила членство в Європейському Союзі. Комісія перед Європейською радою, ймовірно, наприкінці червня дасть свою оцінку запиту", - сказав Шольц у Бундестазі в четвер.
Він навів слова президента Франції Еммануеля Макрона, який сказав, що процес вступу до союзу – це не питання декількох місяців чи років, але пообіцяв Україні підтримку у цьому процесі.
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Bob Fayn
показати весь коментар19.05.2022 11:59 Відповісти Мені подобається 0
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Дмитро Черних #470343
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