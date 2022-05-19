"Ми не зупинимося, поки Україна не переможе": Велика Британія запровадила нові санкції проти російських авіакомпаній

Санкції підривають здатність Путіна вести війну, порушуючи життєво важливі ланцюги поставок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужба британського уряду.

Уряд Великобританії оголосив про введення нових санкцій проти російського авіаційного сектору. Державний "Аерофлот", найбільша авіакомпанія Росії, "Уральські авіалінії" та "Росіяя" тепер не зможуть продати свої невикористані, вигідні посадкові місця в аеропортах Великобританії, що не дасть Росії заробити приблизно 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Поки Путін продовжує свою варварську війну проти України, ми продовжуватимемо націлюватися на російську економіку. Ми вже закрили наш повітряний простір для російських авіакомпаній. Сьогодні ми переконуємося, що вони не зможуть отримати готівку на своїх прибуткових посадкових місцях у наших аеропортах. Кожна економічна санкція посилює наше чітке послання Путіну – ми не зупинимося, поки Україна не переможе", - запевнила Міністр закордонних справ Елізабет Трасс.

Сьогоднішня заява є останнім раундом санкцій Великобританії для гарантій, що Росія не зможе отримати вигоду від авіаційної та транспортної промисловості країни світового класу.

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"Міжнародні санкції мають значний вплив на Путіна та його військову машину. Російський центральний банк визнав, що санкції є серйозною проблемою для російських ланцюгів поставок. Санкції вже призвели до того, що кілька виробників зброї змушені призупинити свою діяльність через брак деталей. Можливості оборонної компанії обмежені, що обмежує і можливості Росії замінити передові технології, включаючи дрони", - йдеться у повідомленні.