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Новини Санкції проти Росії
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"Ми не зупинимося, поки Україна не переможе": Велика Британія запровадила нові санкції проти російських авіакомпаній

літак,аерофлот

Санкції підривають здатність Путіна вести війну, порушуючи життєво важливі ланцюги поставок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужба британського уряду.

Уряд Великобританії оголосив про введення нових санкцій проти російського авіаційного сектору. Державний "Аерофлот", найбільша авіакомпанія Росії, "Уральські авіалінії" та "Росіяя" тепер не зможуть продати свої невикористані, вигідні посадкові місця в аеропортах Великобританії, що не дасть Росії заробити приблизно 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

  "Поки Путін продовжує свою варварську війну проти України, ми продовжуватимемо націлюватися на російську економіку. Ми вже закрили наш повітряний простір для російських авіакомпаній. Сьогодні ми переконуємося, що вони не зможуть отримати готівку на своїх прибуткових посадкових місцях у наших аеропортах. Кожна економічна санкція посилює наше чітке послання Путіну – ми не зупинимося, поки Україна не переможе", - запевнила Міністр закордонних справ Елізабет Трасс.

Сьогоднішня заява є останнім раундом санкцій Великобританії для гарантій, що Росія не зможе отримати вигоду від авіаційної та транспортної промисловості країни світового класу.

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"Міжнародні санкції мають значний вплив на Путіна та його військову машину. Російський центральний банк визнав, що санкції є серйозною проблемою для російських ланцюгів поставок. Санкції вже призвели до того, що кілька виробників зброї змушені призупинити свою діяльність через брак деталей. Можливості оборонної компанії обмежені, що обмежує і можливості Росії замінити передові технології, включаючи дрони", - йдеться у повідомленні.

Велика Британія (5535) санкції (11750) Аерофлот (53) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+29
Міністр закордонних справ Елізабет Трасс - тоже друг України. Ну, після Бориса Джонсона.
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19.05.2022 12:58
+22
Уряд Австралії передасть Україні 14 бронестранспортерів M113 і 20 Bushmaster на суму $60,9 млн.Про це розповів міністр оборони Австралії https://www.peterdutton.com.au/australia-to-provide-armoured-personnel-carriers-and-more-bushmasters-to-ukraine/ Пітер Даттон.
Також країна доставить в Україну 60 палетів медичних товарів від громадян, три палети обладнання для радіаційного моніторингу та засобів індивідуального захисту від імені Австралійського управління радіаційного захисту та ядерної безпеки й Австралійської організації з ядерної науки та технологій. За словами міністра, ця допомога підтримуватиме Україну під час жорстокого вторгнення РФ.
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19.05.2022 12:59
+22
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19.05.2022 13:10
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Міністр закордонних справ Елізабет Трасс - тоже друг України. Ну, після Бориса Джонсона.
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19.05.2022 12:58 Відповісти
она даже больше!
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19.05.2022 13:42 Відповісти
Уряд Австралії передасть Україні 14 бронестранспортерів M113 і 20 Bushmaster на суму $60,9 млн.Про це розповів міністр оборони Австралії https://www.peterdutton.com.au/australia-to-provide-armoured-personnel-carriers-and-more-bushmasters-to-ukraine/ Пітер Даттон.
Також країна доставить в Україну 60 палетів медичних товарів від громадян, три палети обладнання для радіаційного моніторингу та засобів індивідуального захисту від імені Австралійського управління радіаційного захисту та ядерної безпеки й Австралійської організації з ядерної науки та технологій. За словами міністра, ця допомога підтримуватиме Україну під час жорстокого вторгнення РФ.
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19.05.2022 12:59 Відповісти
Боже храни Королеву ! (кольори України так пасують Її Величності) (фото від 17.05.2022)

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19.05.2022 13:05 Відповісти
да - Королева и Boris on fire !
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19.05.2022 13:22 Відповісти
Дякуємо!
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19.05.2022 13:10 Відповісти
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19.05.2022 13:10 Відповісти
только морда у ботокса уже не сохраняемая легче на половую тряпку отдать
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19.05.2022 13:24 Відповісти
Лице ***** хоче зберегти якраз зеля і весь час просить про переговори тет-а-тет, а щоб відвернути увагу звалює все то на Макрона то Штольца, а Ви повторюйте брехню боневтіка, правда обманути Джонсона і Байдена не вийде.
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19.05.2022 13:27 Відповісти
Разом розчавимо московську гидоту!! Нанівець,мокшебурятську орду!!!)))
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19.05.2022 13:25 Відповісти
Лице ***** хоче зберегти якраз зеля і весь час просить про переговори тет-а-тет, а щоб відвернути увагу звалює все то на Макрона то Штольца, а Ви повторюйте брехню боневтіка, правда обманути Джонсона і Байдена не вийде.
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19.05.2022 13:26 Відповісти
Санкції, санкції, санкції......Стільки уже тих санкцій, а свинособачі олігархи не стогнуть!
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19.05.2022 14:03 Відповісти
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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19.05.2022 14:18 Відповісти
Джонсонюк не перестає радувати
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19.05.2022 14:20 Відповісти
 
 