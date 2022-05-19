Австралія передасть Україні ще 14 бронетранспортерів M113 та 20 Bushmaster, - міністр оборони Даттон

Уряд Австралії відправить Україні 14 гусеничних бронетранспортерів М113 та 20 бронетранспортерів Bushmaster для боротьби із російськими загарбниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Австралії Пітер Даттон.

"Уряд Австралії надає подальшу підтримку народу України, передаючи 14 бронетранспортерів M113 і ще 20 захищених мобільних транспортних засобів Bushmaster", - повідомив він.

За словами Даттона, Австралія також доставить в Україну 60 палет медичних товарів від австралійських громадян, три палети обладнання для радіаційного моніторингу та засобів індивідуального захисту від імені Австралійського управління радіаційного захисту та ядерної безпеки та Австралійської організації з ядерної науки і технологій.

Зазначається, що нова підтримка України в розмірі 60,9 млн австралійських доларів (14 БТР M113 коштують 12 млн доларів, а 20 Bushmaster – 48,9 млн доларів) збільшують загальну допомогу Австралії Україні до понад 285 млн австралійських доларів.

"Австралія підтримує народ України і знову закликає Росію припинити вторгнення", - наголосив Даттон.

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