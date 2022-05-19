Австралія передасть Україні ще 14 бронетранспортерів M113 та 20 Bushmaster, - міністр оборони Даттон
Уряд Австралії відправить Україні 14 гусеничних бронетранспортерів М113 та 20 бронетранспортерів Bushmaster для боротьби із російськими загарбниками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Австралії Пітер Даттон.
"Уряд Австралії надає подальшу підтримку народу України, передаючи 14 бронетранспортерів M113 і ще 20 захищених мобільних транспортних засобів Bushmaster", - повідомив він.
За словами Даттона, Австралія також доставить в Україну 60 палет медичних товарів від австралійських громадян, три палети обладнання для радіаційного моніторингу та засобів індивідуального захисту від імені Австралійського управління радіаційного захисту та ядерної безпеки та Австралійської організації з ядерної науки і технологій.
Зазначається, що нова підтримка України в розмірі 60,9 млн австралійських доларів (14 БТР M113 коштують 12 млн доларів, а 20 Bushmaster – 48,9 млн доларів) збільшують загальну допомогу Австралії Україні до понад 285 млн австралійських доларів.
"Австралія підтримує народ України і знову закликає Росію припинити вторгнення", - наголосив Даттон.
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Немного свежих соображений по ситуации на фронте...в районе "решающей битвы на Донбассе" (сарказм, есси шо...)
Сегодня прямо с утра войска противника возобновили активные наступательные действия на Славянском направлении. Основное участок приложения усилий - Довгеньке и соседняя Мазанивка. Понятно, что рвутся они в сторону Краснополья. В интересах наступающей тактической группы противника работала арт-группа противника из района Снежковки (до 2-х батарей САУ типа 2С3 "Акация", до 2-х батарей РСЗО "Ураган" и по крайней мере 1 батарея 152-мм гаубиц "Мста-Б").
По своей сути, это наступление левого фланга Изюмской группировки, несомненно, есть "вспомогательным", имеющим целью сковать наши войска, обороняющиеся севернее Славянска, по фронту, что бы не дать им возможность действовать в северо-восточном направлении, на своём правом фланге. В пользу этой версии говорит и тот факт, что в районе Сухой Каменки командование войск противника концентрирует ударную тактическую группу в составе никак не менее 2-х БТГр, явно с целью наступления на Богородичное. Причём, северо-западнее этого посёлка уже дня 2, как бегают по лесу группы российского "пицназа" из 14-й обрспн гу гш вс рф, явно с целью прощупать возможности ВСУ в полосе между дорогой М-03 и Северским Донцом.
По сути, командование войск противника на этом участке таки пытается реализовать задумку по обходу с тыла, вдоль правого берега Северского Донца, наших войск, обороняющихся в районе Святогорска и Лимана. Честно говоря - дурацкое решение. Почему - объяснять не буду, но пусть попробуют, декаденты. Результаты их очень сильно удивят...
Такого рода действия Изюмской группировки, напрямую связаны со стремлением помочь другой группировке войск противника, которая с северо-востока наступает на Лиман и Святогорск, пытаясь одновременно прижать наши войска к реке и разгромить их, а так же расширить полосу выхода к реке. Смысл состоит в прорыве к "условным" переправам у Богородичного и у Святогорска.
Это тем более имеет некую логику, ибо противник одновременно с возобновлением активных действий по направлению к Краснополью, предпринял и на левом берегу Северского Донца сразу на нескольких участках штурмовые действия.
Днём, там были атакованы позиции ВСУ...
- в районе посёлка Дробышево, противник стремился полностью им овладеть (до этого занимал центр и северо-восточную часть посёлка), одновременно, действуя вдоль улицы Петропавловской, стремился выйти на северные окраины Лимана, а так же продвинутся за Ставки. Успеха не имел.
- в районе Ямполя после массированного арт-обстрела так же перешёл в атаку по направлению на Диброву и Озерное, одновременно пытаясь пробится от Закитного вдоль дороги Т-0513 в сторону Северска. В результате огневого боя был остановлен, отошёл на исходный.
Смысл, всех этих действий так же понятен - рассечение нашей Святогорско - Лиманской группировки (с выходом к реке напротив Пришиба) с одновременным, как сейчас модно говорить, "подрезанием" южнее Лимана позиций ВСУ.
Даже если предположить, что войска противника таки прорвуться к Северскому Донцу северо-западнее Лимана, ничего особо полезного это войскам противника в тактическом отношении не принесёт... не говоря уже, про оперативное.
Так как, ни Святогорскую, ни Лиманскую группы ВСУ по отдельности им изолировать не удасться. Тем более, с таким среднесуточным темпом наступления, особенно в условиях местности, которая явно не способствует каким-либи широким и размашистым наступательным действиям, связанным с необходимостью активного маневрерирования наступающими подразделениями. Более того, нет никакого сомнения, что данная местность, в определённом смысле - подготовлена ВСУ к обороне, в том числе - пристреляна артиллерией. Потому, командование войск противника тут достаточно реально рискует напороться на новую Белогоровку.
В этом контексте повторюсь - попытки продвижения на север Попаснянской группировки без "решения проблемы Бахмута" - подобна прыжку в реку с неизученным дном. При этом, я сильно сомневаюсь, что эта группировка сможет ОДНОВРЕМЕННО наступать на двух расходящихся направлениях - и на Бахмут, и с юга на Лисичанск и Комышуваху. Даже не смотря на то, что им пару дней назад нагнали всяких разных "ЫлитнЫГ дЮсантов", "вагнеров" и подкинули сравнительно свежих 1.5 БТГр мотострелков...
На "вершине" окружаемой группировки ВСУ (район Северодонецка), надо понимать, противник пытается "верно оценить обстановку" после подрыва моста у Воеводовки через Боровую, а так же взвешивает свои перспективы, касаемо прорыва к северным окраинам Лисичанска через Новодружеск. И то, и другое очевидно, что связано со значительным гемороем... причём, во многих отношениях.
Нет, попробовать, конечно, они могут. Только вот, как они, при этом, будут решать задачу поддержки бронетехникой своих передовых подразделений, которые вынуждены будут лезть вперёд через Боровую и Северский Донец явно "на легке"?
Вот лично у меня, сложилось стойкое убеждение, что противник явно выберет в отношении, собственно, Северодонецка два основных направления - от Боровенек (при этом, ему придётся перетащить основную массу Рубежанской тактической группы туда), и второе - через Боровское - Сиротино, действуя вдоль левого берега Северского Донца. Вспомогательный удар, наверняка пойдёт от Смоляниново по дороге Т-1306. Вспомогательный, потому как ожидаемый и имеющий все шансы быть заблокированным подразделениями Сил обороны Украины...
В общем же, на сегодняшний день в зоне приложения основных оперативно-тактических усилий командования российской группировки войск, принимающей участие в так называемой "специальной военной операции", достаточно отчётливо просматривается несколько тенденций...
1. Существенное снижение темпов наступление на протяжении последних 4-5 дней. Более того, за последние сутки вообще какого-либо продвижения в операционной зоне "главного удара" противник смог добиться только лишь в районе Авдеевки (пока, явно на второстепенном участке).
2. Весьма отчётливо заметными стали проблемы у командования войск противника с уровнем укомплектованности, как передовых подразделений его ударных тактических группировок, так и в большей степени вторых эшелонов. Причём, это не столько касается ВВТ, сколько живой силы. Фиксируются случаи, когда командование войск противника сталкивалось с невозможностью "нарастить" свои усилия на том или ином участке наступления дополнительными силами и средствами, просто потому, что подразделения вторых эшелонов или подразделения из состава резерва оказывались небоеспособны на данный момент в силу своей недоукомплектованности личным составом.
3. Устойчивая тенденция на снижения уровня морально-психологического состоятния войск противника. Он, ещё не достиг критического уровня и вполне позволяет подразделениям противника выполнят боевые задачи, однако, судя по перманентно падающему уровню укомплектованности войск противника - число, так называемых, "отказников" продолжает оставаться достаточно высоким.
Более того, даже у того личного состава войск противника, который принимает участие в боевых действиях, превалирующей темой и мыслью есть сроки так называемой "ротации" или "замены". Причём, чем ближе эти сроки, объявленные\оглашённые командованием войск противника, тем меньше энтузиазма встречается у тех или иных подразделенияй противника, которые "должны" в ближайшее время убыть на "ротацию".
4. Продолжающаяся недооценка противника (ВСУ), особенно со стороны среднего и высшего командного звена российских оккупационных войск, регулярно приводит их к принятию поспешных и непродуманных решений. Постоянные "заскоки" на теме некоего "превосходства" априори российской армии над ВСУ в комплексе боевых качеств, регулярно способствуют халатности и поверхностному отношению со стороны командного звена российской армии, причём и на тактическом уровне тоже, к процессу организации и ведения боевых действий. Как результат - рост уровня недоверия личного состава к своим командирам и начальникам...
Машовец
https://kurs.com.ua/ua/novost/850116-sbu-razoblachila-masshtabnoe-hishenie-bronezhiletov-dlja-vsu?source=ukrnet