Маємо посадити Москву за стіл переговорів для домовленості про припинення вогню в Україні, - прем'єр Італії Драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав до термінового припинення вогню в Україні. Він вважає, таким чином вдасться розпочати серйозні перемовини щодо припинення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

З відповідною заявою Драгі виступив у Сенаті верхньої палати в Римі, відкриваючи дебати про роль Італії в підтримці України.

"Припинення вогню має бути досягнуто якнайшвидше", - заявив італійський прем'єр.

При цьому він наголосив, що важливо підтримувати тиск за допомогою економічних санкцій, "бо ми маємо посадити Москву за стіл переговорів".

"Італія продовжуватиме підтримувати уряд України у його зусиллях у протистоянні російському вторгненню. Ми зробимо це у тісній координації з нашими європейськими партнерами", - резюмував прем'єр.

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