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Маємо посадити Москву за стіл переговорів для домовленості про припинення вогню в Україні, - прем'єр Італії Драгі

драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав до термінового припинення вогню в Україні. Він вважає, таким чином вдасться розпочати серйозні перемовини щодо припинення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

З відповідною заявою Драгі виступив у Сенаті верхньої палати в Римі, відкриваючи дебати про роль Італії в підтримці України.

"Припинення вогню має бути досягнуто якнайшвидше", - заявив італійський прем'єр.

При цьому він наголосив, що важливо підтримувати тиск за допомогою економічних санкцій, "бо ми маємо посадити Москву за стіл переговорів".

"Італія продовжуватиме підтримувати уряд України у його зусиллях у протистоянні російському вторгненню. Ми зробимо це у тісній координації з нашими європейськими партнерами", - резюмував прем'єр.

Читайте також: Прем’єр Італії Драгі стверджує, що Німеччина заплатила Росії за газ в рублях. Німеччина заперечує

Автор: 

Італія (1564) перемовини (2848) росія (64871) Драгі (60)


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Топ коментарі
+66
То о чем криком предупреждал Пионтковский Фр, Герм и Италия будут сдавать Украину, призывая к переговорам со Злом.
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19.05.2022 13:07
+51
А чого це перемовини про припинення вогню? 😲 А про припинення окупації?
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19.05.2022 13:13
+32
Не просто припиненя вогню ,а вивід рашиських війск з територіі Украіни ,а ще виплата репарацій за завдану шкоду яку принесла рашиська чума.
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19.05.2022 13:08
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То о чем криком предупреждал Пионтковский Фр, Герм и Италия будут сдавать Украину, призывая к переговорам со Злом.
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19.05.2022 13:07 Відповісти
Переговоры могут быть, но только на условиях Украины, других вариантов нет.
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19.05.2022 13:12 Відповісти
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20.05.2022 18:51 Відповісти
А чого це перемовини про припинення вогню? 😲 А про припинення окупації?
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19.05.2022 13:13 Відповісти
25 февраля Владимир Зеленский в своём видеообращении вновь призвал Владимира Путина к переговорам, «чтобы остановить гибель людей».
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19.05.2022 13:22 Відповісти
Толья призываю тебя в очко поцеловать путлера!
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19.05.2022 13:46 Відповісти
"Маємо посадити москву на бутилку" - Д.Ярош.
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19.05.2022 14:00 Відповісти
Все вірішують англосакси!

Решта, які надають зброю рашці, а не Україні, нехай заткнуть пельку.

Припинення вогню станеться із пострілом в останнього орка на території України! 👿
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19.05.2022 15:30 Відповісти
Кремлівських уродів і фашистів потрібно везти до Гааги і там саджати
за воєнні злочини !!
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19.05.2022 13:07 Відповісти
"...саджати...." на пляшку, як правильно пропонує громада на Цензорі.
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19.05.2022 14:37 Відповісти
Еще один желающий заглянуть в глаз маньяк, убийце и террористу
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19.05.2022 13:07 Відповісти
Він нормальний мужик, одразу підтримав Україну. Але на нього давить коаліція, а в Італії сильне російське лоббі.
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19.05.2022 13:10 Відповісти
нахіба москву садити? одну втопили, другу за законами жанру тра спалити
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19.05.2022 13:07 Відповісти
nadejus UA nepovedetsa na etu ***** putler dolzhen sam na kolenah pripolzti - tolka togda mozhno razgavarivatj.
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19.05.2022 13:08 Відповісти
Не обов'язково сам путлєр. Це можуть бути і ті, хто його вб' є і займе його місце.
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19.05.2022 13:22 Відповісти
Не просто припиненя вогню ,а вивід рашиських війск з територіі Украіни ,а ще виплата репарацій за завдану шкоду яку принесла рашиська чума.
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19.05.2022 13:08 Відповісти
"кто первым заговорит о переговорах - предатель" (с)
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19.05.2022 13:08 Відповісти
"Президент Украины https://www.dw.com/ru/kak-zelenskij-v-bundestage-blagodaril-i-kritikoval-germaniju/a-61157600 Владимир Зеленский настоятельно призвал Россию начать мирные переговоры и тем самым уменьшить ущерб для нее, который был вызван https://www.dw.com/ru/vojna-v-ukraine-hronika-sobytij/t-60994516 войной, развязанной Кремлем. "
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19.05.2022 13:18 Відповісти
25 февраля Владимир Зеленский в своём видеообращении вновь призвал Владимира Путина к переговорам, «чтобы остановить гибель людей».
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19.05.2022 13:19 Відповісти
25 лютого це ще було доречно. Тепер вже ні.
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19.05.2022 13:39 Відповісти
Предметом переговоров может быть только график вывода войск со всех без исключения территорий а так же количество и качество репараций за нанесенный ущерб. Минск 3 не пройдет ни при каких условиях.
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19.05.2022 13:09 Відповісти
Коли останній окупант покине Україну включно з Кримом, тоді й буде можливість про щось поговорити за столом перемовин. Ну, наприклад - віддати Україні її історичні землі: Кубань, Краснодарський край, Білгородщину... Побалакати про репарації. А заодно може й умовити віддати Калінінградщину, Курильські острови. Побалакати є про що.
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19.05.2022 13:09 Відповісти
зброя, потрібно ЩЕ БІЛЬШЕ зброї. Заклики ..уйлові байдужі
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19.05.2022 13:10 Відповісти
Шо опять за своє?"Припинення вогню має бути досягнуто якнайшвидше", ага губа не дура пирпининя вогню з окупованим Херсоном Донбасом Кримом навіть Подоляк не хоче вже-"Переговорник з Росією та радник глави ОП Михайло Подоляк просить не пропонувати Україні припинення вогню без тотального виведення військ РФ.

Джерело: Подоляк у https://twitter.com/Podolyak_M/status/1527181648776790019 Twitter

Пряма мова Подоляка: "Не пропонуйте нам припинення вогню - це неможливо без тотального виведення військ РФ.

Українське суспільство не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років.

Поки Росія не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа - зброя, санкції та гроші".
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19.05.2022 13:10 Відповісти
повна срака компромату, чи повна хата Пармалату?
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19.05.2022 13:11 Відповісти
не знаю, який там стіл, але стілець має точно бути таким...
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19.05.2022 13:11 Відповісти
таким?
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19.05.2022 13:17 Відповісти
Маємо посадити Москву за стіл переговорів.... може так було б краще????
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19.05.2022 13:12 Відповісти
У вас помилка,замість слова посадити,використовуйте поховати.
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19.05.2022 13:16 Відповісти
Таке враження, що у європейців це невиліковне. Посадити на переговори Путіна за рахунок чого? За рахунок українського суверенітету та української території?
Ні на які інши умови Путлєр не дасть згоди, якщо українська армія не нанесе військової поразки РФ. А до цього моменту ще воювати і воювати.
Складається враження Україні натякають на Мінськ - 3.
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19.05.2022 13:12 Відповісти
Так їхні люди ж не гинуть. Але ж як страждають через підвищення цін.
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19.05.2022 13:50 Відповісти
не знаю за стол или нет ,но на бутылку русню сажать нужно...Мастодонты европы проявляют себя как дряхлые дементные старухи..кроме Англии.
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19.05.2022 13:12 Відповісти
Таковыми они и являются. Соглашаторами и лицемерными решалами, десятилетиями делавшие бабло с кремлядскими недомерками. Хотя прекрасно знали с кем имеют дело. Частично, и только частично их оправдывает то что они все таки смотрят дальше. И их сильно беспокоит перспектива масштабного мирового голода в развивающихся странах из за отсутствия украинских поставок. Во многом именно этим и объясняются их стремления положить конец всему этому 3,14zdецу
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19.05.2022 14:34 Відповісти
выход есть - царя свергнуть и уже с новой Россией делать дела
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19.05.2022 14:54 Відповісти
Мерців ховають,а не розмовляють з ними...
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19.05.2022 13:14 Відповісти
Хай спершу здриснуть з нашої землі. Тоді і поговоримо, про репарації та демілітаризацію оркостану.
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19.05.2022 13:14 Відповісти
Забув ще чи не найголовніше - видачу вбивць та катів із забезпеченням їх явки на трибунал.
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19.05.2022 13:34 Відповісти
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19.05.2022 13:15 Відповісти
Безперечно, гарний приклад. Коли будуть цитати з Майн Кампфу?
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19.05.2022 16:20 Відповісти
Після повного виводу військ РФ з території України (Крим і Донбас в т. ч.) і відвід від кордону України за 300 км. І за стіл.
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19.05.2022 13:15 Відповісти
Серьезно? ***** еще одного *переговорщика* нам подослал чтобы дагавариться пасередине. Нах. пошел
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19.05.2022 13:15 Відповісти
Розмова може бути одна, кацапи, геть з України!!
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19.05.2022 13:16 Відповісти
Что плять? Для Украины, стол переговоров с кацапами это гаагский трибунал. А тем временем на раше импортзамещение в протезировании - березовые имплантанты епта https://www.youtube.com/watch?v=x0gyb0BOHfE
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19.05.2022 13:20 Відповісти
Та не посадим ******** а насадим ,при чём насадим на *** !!!
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19.05.2022 13:21 Відповісти
Диви, які зрадники!!! А те що гнідохімія обдристович зрадоляк і недонаполеон казали це з перших днів,і на протязі 3 місяців.. Але зрадники це Європейці, які просто не хочуть втрачати гроші через бариг Слуг Московскього народа, а не самі слуги московського народа. не переплутайте!
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19.05.2022 13:21 Відповісти
прекращение огня возможно только после освобождения всех оккупированных территорий
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19.05.2022 13:22 Відповісти
Ай, молодец! Как хорошо придумал. Драги предлагает повторить ситуацию с ОРДИЛО. Россия остается на захваченных территориях и начинается бесконечный на десятилетия процесс переговоров. Можно, конечно, ускорить переговоры - подписать капитуляцию Украины.
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19.05.2022 13:23 Відповісти
Рятвник ********* ліТца, вам напрямок руху вказати, чи ви в курсі?

"Шойгу благав американців, але йому таки вказали курс російського корабля."
https://www.youtube.com/watch?v=ZEy8V1weeYQ&list=UU6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw
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19.05.2022 13:23 Відповісти
Ооо, за счёт интересоа Украины, тогда идёт этот коглионе в ан"с
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19.05.2022 13:24 Відповісти
капитуляция кремля это повод сесть поговорить...
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19.05.2022 13:24 Відповісти
Рос тянуть эту байду на десятилетия
Она обойдётся в десять раз дороже и кровавей
Если бы 2014 году омоны шмоны не бегали по Киеву
Взяли их и в Луганск Донецк мордами на землю лнднр
Погибло тысяча полторы и не было бы 15000 погибшиш
и 50000 раненых и инвалидов
Россия почистит перышки и снова начнёт
Надумал бить бей до конца /иначе погибнеш сам /
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19.05.2022 13:25 Відповісти
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19.05.2022 13:26 Відповісти
Ти ба, як консеви кремлівські повскривались!
Жодних перемовин з рашкою, поки вони не виведуть своїх вбивць та мародерів т.з. рашиської армії з Української території, не може бути.
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19.05.2022 13:26 Відповісти
От і ще один шукає мір в глазу Пуцлєра....Сраний макаронник хоче зробити йому "ліцо".
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19.05.2022 13:29 Відповісти
Чому вони всі розпатякують про "примус ***** зупинити війну, припинити стрілянину", тощо??? І "забувають" про те, що, ГОЛОВНЕ завдання - примусити його забратись геть з окупованих територій? А також про необхідність деокупації не лише захоплених територій України, а й Грузії та Молдови; і навіть Польщі та Японії!
Нахрен кому потрібне отаке перемир'я!
Бо через деякий час касапія (навіть з новим ******) залиже свої рани і знову візьметься за свою споконвічну "роботу" - колонізацію навколішних територій - тих, яких не встигла окупувати минулим разом.

І, взагалі, щоб такого не повторювалось, щоб віни від касапії припинились - потрібно всю ту московську перерацію розвалити на друзки! І це повино бути метою всього цивілізованого світу!
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19.05.2022 13:37 Відповісти
Прем'єр Італії,придбай собі марку з кацапсьим коритом. Там ясно вказаний напрямок для всіх,хто хоче здати Україну!
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19.05.2022 13:42 Відповісти
Недолугі політики в тій Європі: дійсно, путіна і наближених треба садити, але не за стіл переговорів, а на лаву підсудних
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19.05.2022 13:42 Відповісти
Хоча https://www.politico.eu/article/europes-leaders-fall-out-of-key-on-ukraine/ Politico ще та жовта газетка, але чомусь https://zn.ua/ukr/WORLD/politico-lideri-zakhidnoji-jevropi-khochut-vrjatuvati-putina-vid-peremohi-ukrajini-u-vijni.html Politico: Лідери Західної Європи хочуть врятувати Путіна від перемоги України у війні але принаймні в цьому з нею згоден.
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19.05.2022 13:50 Відповісти
Напевно хоче віддати Сардінію у обмін на те щоб кацапи пішли з України.
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19.05.2022 13:50 Відповісти
Нехай везуть рашен фюрера до Гааги! Там і побалакаємо, вішать його чи дадуть пожиттєве! Всі інші перемовини - відсрочка для наступного наступу на Україну! ***** повинно бути покарано! Він ще за малайзійский Боінг не відсидів))
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19.05.2022 13:51 Відповісти
Йди нах@й...
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19.05.2022 13:53 Відповісти
припинення вогню можливе тільки тоді, коли останній руzzький покине територію України.
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19.05.2022 13:56 Відповісти
это типа оставляем войска там где есть и говорим?пошел ты ***** драги вместе с макроном
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19.05.2022 14:02 Відповісти
Никаких переговоров не будет. Украина может только принять капитуляцию России
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19.05.2022 14:05 Відповісти
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19.05.2022 14:05 Відповісти
а придурковатний - це ще й коли вата в голдові в нагрузку
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19.05.2022 14:24 Відповісти
Перекладаю з "дипломатичної мови" на мову здорового глузду: маємо примусити Україну до визнання усіх окупованих територій російськими і дати підготуватися "анти-хвашистам" до "звільнення" нових територій шляхом окупації все нових областей і міст України. Десь так.
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19.05.2022 14:06 Відповісти
очко у тебя посыпалось. этот драги с каких пор на фронте?
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19.05.2022 14:26 Відповісти
Ага. За счёт Украины перемирия легко организовывать.
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19.05.2022 14:11 Відповісти
Писта рулю, наша песня хороша начиная сначала, сколько можно одно и тоже, как ой смысл вести какие либо переговры, если путлер на следующий день подотрется этой бумажкой, нехера история неучит. Затрахали уже.
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19.05.2022 14:11 Відповісти
Щазззз...
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19.05.2022 14:14 Відповісти
лучше пуйла на кактус или бутылку
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19.05.2022 14:16 Відповісти
Что то не слова о территориальной целостности Украины. Где гарантии территориальной целостности Украине после вывода третьего ядерного потенциала бывшего СССР нацеленного на страны НАТО в том числе на Италию. А в ответ поставки агрессору военных технологий. Правда с такой властью в Украине которая как они сами сказали что протрахали нам и врагов не надо.
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19.05.2022 14:21 Відповісти
З терористами не домовляються. Терористів знищують.
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19.05.2022 14:21 Відповісти
Кацапів треба вигнати з України, а не миру від них чекати
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19.05.2022 14:22 Відповісти
Смотрите не просчитайтесь. Если Украина проиграет войну то за газ будете платить столь сколько скажут даже представить себе не сможете, а если не захотите то к вам придут в гости орда с востока и не только рашисты а и те которым "смелые" рашисты в недалеком будущем будут обувь чистить . В Истории это уже было не однократно тогда и вечный город будет тоже в руинах не только Украина.
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19.05.2022 14:33 Відповісти
DRAGI VAI NEL CULO DI RASHIST'(Драгі ,іди в рашистську задницю)Рашист сидів за столом в Будапешті потім в Мінську дальше в Парижі ще в Стамбулі і сидів він там лише для того,щоб окупувати Україну. Звільнення всіх окупованих територій є доступ до переговорного столу.Варіантів в України більше немає.
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19.05.2022 14:33 Відповісти
Справа в тому, шо в Ітілії є свої диванні бійці. І в основному це політичні сили. Бо простому народу, тут, якось одинаково що там відбувається в Україні. Повірте мені, багато хто з них навіть не знав де є вона та Україна.
Тобто, ті що раніше кричали: ми проти зд тунелю до ФРанції, потім почали кричати що вони проти вакцини, а з прихолом війни почали кричати що вони проти війни і проти подальшого озброєння України.
Тобто, Драгі старається сидіти на двох кріслах. І тим і тим. Бо тут теж дуже часто політики створюють справжні анекдоти.
Є ще політики, які змінюють свою позицію щомісяця . Є і такі які змінюють позицію 3 рази вдень - все залежить від того з яким журналістом вони розмовляють. Все так само як у нас.
Єдине що мене тішить, що в Італії відразу, з першого дня війни, поїхали по світу шукати заміну енергоносіїв.
Ще потрібно зрозуміти, шо Драгі розумів під словами - сідати за стіл перемовин. Можна просто сказати слова, щоби в парламенті відчепились, але можна і щось інше під цим розуміти.
Ввечері, як приїде мій чоловік то я його запитаю, шо там розумілось під перемовинами.
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19.05.2022 14:37 Відповісти
*** там, спочатку хай уйобують з нашої території! ****** італійці намагаються врятувати путіна...
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19.05.2022 14:38 Відповісти
К сожалению от стран :Германия, Франция, Италия , вместе с реальной помощью ( спасибо им за это искренне) следует ждать какой-то подляны вроде этого нарратива " сберечь ***** лицо". Пусть Италия покажет пример и отдаст засрашке Сардинию лет так на 50 . Все таки очень хотелось бы пропустить пару БТГ рашки в Европу, недельки так на 2-3, что бы продажные европейцу ****** руцкого мира по полной.
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19.05.2022 14:38 Відповісти
Ідіть на ***. Це - недалеко, десь за Гібралтаром, приблизно.
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19.05.2022 14:41 Відповісти
Это серьёзно? "Припинення"? На большее очко жмётся от пуйла?
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19.05.2022 14:50 Відповісти
Повне звільнення України, а потому переговори про капітуляцію московії , виплата контрибуції і міжнародний суд над злочинцями.
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19.05.2022 15:09 Відповісти
Вирішують долю війни Україна, США, Великобританія. Макрони і Драгі та Шольці можуть сопіти в кутку.
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19.05.2022 15:11 Відповісти
В Гаагу треба кацапську нечисть посадити. А там перемовляйтесь з ними,скільки бажаєте.
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19.05.2022 15:12 Відповісти
Драгі займається ієзуїтством. Москалі готові сісті вже зараз за стіл переговорів самі. ІЇм це конче потрібно. Але на своїх умовах. А ось нам непотрібно за стіл переговорів сідати будь що та будь якою ціною припинити вогонь. Нам потрібно знищити ворога. Москальська тухла консерва цей Драгі. Ми вже проходили це у 2014-му. Мінськ-1, Мінськ-2 вже були. До чого це призвело бачимо зараз.
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19.05.2022 15:13 Відповісти
Прекращение огня это новая линия разграничения. Украина потихоньку сжимается в размерах.
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19.05.2022 15:13 Відповісти
Рано или поздно все становится ясным, теперь понятно к чему подводят Украину, наверно это иобъясняет такое затягивание land lease.
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19.05.2022 15:16 Відповісти
Припинення вогню буде тільки після спалення кремля.
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19.05.2022 15:18 Відповісти
Ах ти ж тварюко спагетована…
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19.05.2022 15:29 Відповісти
Давай, давай, Драгі, фантазуй далі. Збирайтеся з Шольцом, Макроном за чашечкою кави і мрійте, як би було добре, щоб пуйло перестало стріляти.
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19.05.2022 15:30 Відповісти
Не тільки припинення вогню, а й виведення військ з України!
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19.05.2022 15:31 Відповісти
Євротолерасти хочуть дати ***** ще один шматок України.
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19.05.2022 15:34 Відповісти
Садите только не за счет Украины и ее территорий
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19.05.2022 16:30 Відповісти
Ну добре, якщо Драгі вмовить кацапів припинити вогонь, то ЗСУ буде зручніше їх кінчати
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19.05.2022 16:39 Відповісти
Перекладаю з мови політичних ************: італійський троянський хер закликає припинити деокупацію України, щоб дати час ×уйлу окопатися, накопичити резерви і продовжити окупацію.
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19.05.2022 18:08 Відповісти
 
 