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Новини Війна
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Лазерну зброю Росія на війні в Україні не використовує, - Пентагон

зброя,лазерна

У Міноборони США не можуть підтвердити інформацію щодо використання російськими військами в Україні лазерної зброї.

Про це сказав на брифінгу в середу у Вашингтоні представник Міноборони США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не бачив нічого, що підтверджувало б повідомлення про використання лазерів. Так, ми бачили деякі відкриті повідомлення преси про це, але ми не бачили нічого, що підтверджувало б це", - зауважив він.

Раніше про використання лазерної зброї під час боїв в Україні повідомили у Москві.

Президент України Володимир Зеленський відповів на це, що у нацистський Німеччині також намагалися вигадати "диво-зброю".

Також читайте: У Кремлі заявили, що Росія для економії ракет використовує в Україні лазерну зброю

Автор: 

Пентагон (1414) росія (64871) лазерна зброя (24)


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Топ коментарі
+19
Головне шо бабло не неї вже витратили, а там хоч на бронепоїздах воюйте, лапті.
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19.05.2022 13:18
+12
Зрозуміло було, шо то Вундервафля
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19.05.2022 13:19
+10
Звичайно, не використовує! 😊І меч-кладєнєц не використовує, і меч джедая теж. Чому? Б не має. 😁
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19.05.2022 13:18
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Головне шо бабло не неї вже витратили, а там хоч на бронепоїздах воюйте, лапті.
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19.05.2022 13:18 Відповісти
Бронепоїздами вже теж не вийде, був один - і той партизани підірвали в Мелітополі
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19.05.2022 14:05 Відповісти
Накупить лазерных указок по цене бронепоездов это главная рабссейская фишка. При слове "лазер" рабссияне непременно приложиться к бояре и еще больше гордится своей страной на болотах.
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19.05.2022 15:43 Відповісти
Звичайно, не використовує! 😊І меч-кладєнєц не використовує, і меч джедая теж. Чому? Б не має. 😁
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19.05.2022 13:18 Відповісти
Зрозуміло було, шо то Вундервафля
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19.05.2022 13:19 Відповісти
потому шта "лазерна зброя" тільки в мультіках дл лаптей
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19.05.2022 13:19 Відповісти
Очень много наших бойцов получило ожог сетчатки глаз. Лазеры 100% используются. Насчёт мощных прожигающих лазеров - не слышал.
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19.05.2022 13:24 Відповісти
ні доречи ось нємци теж розробили https://mil.in.ua/uk/news/u-nimechchyni-vyprobuvaly-demonstratsijnu-lazernu-ustanovku-dlya-protydiyi-bpla/ У Німеччині випробували демонстраційну лазерну установку для протидії БПЛА
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19.05.2022 15:32 Відповісти
лазерний підствольник на мосінку!)
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19.05.2022 16:05 Відповісти
А половина кацапского тырнета считает что они вооружены световыми(лазерными) мечами от дружественных джедаев...
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19.05.2022 13:20 Відповісти
Так це ж дуже-дуже-дуже ТАЄМНА лазерна зброя на НОВИХ фізичних принципах!
Взагалі, вона зовсім НЕВИДИМА - її НІХТО не бачив, а вона Є!.... в уяві пропагандовів.
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19.05.2022 13:20 Відповісти
etot lazerny tresh byl izkljuchitelno info dlja ***** - tipa vot gde bablo ushlo
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19.05.2022 13:21 Відповісти
Мало кто знает, а сама русня не афиширует, но одна из крупнейших мировых корпораций в производстве промышленных лазеров - IPG Photonics принадлежит москалям. Основное производство в городе Фрязино.
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19.05.2022 13:22 Відповісти
lapotnik - baiki pra ruZZke Wunderwaflji svoim sobratjam po razumu mozhesh vpihivatj....
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19.05.2022 13:30 Відповісти
Ya ny slova pro Wunderwaflji ny skazal.
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19.05.2022 14:02 Відповісти
Та нічого ви не розумієте.
Ось, скоро, рашисти привезуть з Москви на фронт ЦАРЬ-ПУШКУ!!!!
Ось тоді Раша всім ПОКАЖЕ!....
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19.05.2022 13:23 Відповісти
Не ЦАРЬ-ПУШКА, А СЦАРЬ-ПУШКА
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19.05.2022 14:25 Відповісти
Хто би сумнівався. На який лазер спроможні кацапи, так це підпалити гази з свого заднього проходу після споживання своїх ісконно національних страв - квашеної капусти та браги замість самогону.
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19.05.2022 13:23 Відповісти
Это была китайская указка которую рюське хотело предоставить как чудо оружие ватного племени.
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19.05.2022 13:24 Відповісти
вони використовують алкеботронні аннігілятори на основі антиматерії
чєсслово!
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19.05.2022 13:24 Відповісти
лаптеногі 30 років робили ядерний движок для космоса, і шо, взірвався малюсінький реактор, а потім виявилось, що поцупили ідею у америкосів (за гроші) а там був тупиковий шлях. Амери канці розяснили, що лаптеногі в своєму репертуарі. А ці казки по стилю як - а у нас во дворе есть девчонка одна....
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19.05.2022 13:31 Відповісти
Для того, чтобы использовать лазерное оружие, его, в первую очередь надо иметь реально, а не заявлять о том, что ты его имеешь.
Несколько лет назад случился грандиозный скандал - центральный канал "Россия-24" анонсировал новейшую российскую боевую лазерную установку, естественно, что "аналоговнет".
И в кратком ролике ошарашенные телезрители узрели соединенные вместе две канализационные и одну вентиляционную трубы, которую им предлагали считать именно, что этим самым лазерным "анало-говнетом".

https://www.youtube.com/watch?v=XQit7-IjQPY
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19.05.2022 13:33 Відповісти
Вам нужен гламур или результат? Любой вменяемый инженер возьмёт водопроводную трубу в ближайшем магазине, если она подходит для выполнения задачи. Невменяемый естественно закажет одну специальную трубу и один пластмассовый сосуд по спец. заказу на секретном военном заводе пластмассовых труб
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19.05.2022 13:40 Відповісти
вы пишете совершенно логично, но... рф и логика - вещи не совместные) и им не обязательно иметь, чтобы заявлять об использовании)
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19.05.2022 16:44 Відповісти
Все це правда. Був той лазер на крейсері моцква та й потонув. А як інакше приховати вкрадене бабло на цю розробку.
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19.05.2022 13:39 Відповісти
****** в них коняча, а не "лазірнає аружійо".
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19.05.2022 13:48 Відповісти
Да в мене цього "оружія" аж 4 штуки, і червони, і зелені, і навіть один синій. Ойц, гляну чи нема в мене "Звєзди смерті" в сарайці.
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19.05.2022 13:49 Відповісти
так там все таке -лазери лайзери шмайзери рабіновичи айсберги вайсберги
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19.05.2022 14:00 Відповісти
Шо там? Мультики кончились???
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19.05.2022 14:16 Відповісти
Ну по-перше вони наших військових на донбасі сліпили не один рік, а технологій в США вони вкрали дуже багато, включно з безпілотниками й лазерними проти безрілотними гарматами, чи змогли вони собі таку збудувати то інше питання.
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19.05.2022 14:20 Відповісти
В том-то и штука, не слепили, а сжигали сетчатку глаза ( а то тут особо одаренные думают, что речь о фанариках или лазерных указках идет)
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19.05.2022 15:45 Відповісти
тут всі ржуть, бо рашисти заявляли саме про "лазерну зброю на нових фізичних принципах" і твердили, що вона їм заміняє ракети.

А лазери для осліплення живої сили чи виведення з ладу оптичних систем вже стара як світ.

Як ви взагалі не могли зрозуміти тролінг про лазерні указки?) ви реально думаєте, що хтось із коментаторів вважає лазерні указки чи ліхтарики смертельною зброєю?))
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19.05.2022 16:14 Відповісти
Ага гиперболоид инженера *****
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19.05.2022 14:27 Відповісти
Восстановилась на ЦН ради этой статьи, хотела поделиться собственным опытом в 19 ом, ( ржала как и вы, пока не столкнулась лично)....но потом почитала коменты и поняла, тут собрались одни "диванные эксперДы высшего уровня".... только не надо со своим хахаржунимагу спамить людей, которые пишут реальные вещи
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19.05.2022 14:30 Відповісти
ви не розумієте хіхоньок-хахоньок і називаєте усіх інших "диванними експєрдами" через те, що ви не читали попередньої статті про лазерну зброю - московити заявили саме про використання лазерної зброї як заміну ракетам.
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19.05.2022 16:02 Відповісти
джидай-мечі ??
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19.05.2022 15:35 Відповісти
I svetovije mechi dzhedaja tozhe ni ni ....🤣🤣🤣
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19.05.2022 15:45 Відповісти
Да, Гарін вже не той.
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19.05.2022 15:56 Відповісти
 
 