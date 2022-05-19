Лазерну зброю Росія на війні в Україні не використовує, - Пентагон
У Міноборони США не можуть підтвердити інформацію щодо використання російськими військами в Україні лазерної зброї.
Про це сказав на брифінгу в середу у Вашингтоні представник Міноборони США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я не бачив нічого, що підтверджувало б повідомлення про використання лазерів. Так, ми бачили деякі відкриті повідомлення преси про це, але ми не бачили нічого, що підтверджувало б це", - зауважив він.
Раніше про використання лазерної зброї під час боїв в Україні повідомили у Москві.
Президент України Володимир Зеленський відповів на це, що у нацистський Німеччині також намагалися вигадати "диво-зброю".
Топ коментарі
+19 MausMike
показати весь коментар19.05.2022 13:18
+12 ПП Уксусов
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+10 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар19.05.2022 13:18
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Взагалі, вона зовсім НЕВИДИМА - її НІХТО не бачив, а вона Є!.... в уяві пропагандовів.
Ось, скоро, рашисти привезуть з Москви на фронт ЦАРЬ-ПУШКУ!!!!
Ось тоді Раша всім ПОКАЖЕ!....
чєсслово!
Несколько лет назад случился грандиозный скандал - центральный канал "Россия-24" анонсировал новейшую российскую боевую лазерную установку, естественно, что "аналоговнет".
И в кратком ролике ошарашенные телезрители узрели соединенные вместе две канализационные и одну вентиляционную трубы, которую им предлагали считать именно, что этим самым лазерным "анало-говнетом".
https://www.youtube.com/watch?v=XQit7-IjQPY
А лазери для осліплення живої сили чи виведення з ладу оптичних систем вже стара як світ.
Як ви взагалі не могли зрозуміти тролінг про лазерні указки?) ви реально думаєте, що хтось із коментаторів вважає лазерні указки чи ліхтарики смертельною зброєю?))