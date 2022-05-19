Лазерну зброю Росія на війні в Україні не використовує, - Пентагон

У Міноборони США не можуть підтвердити інформацію щодо використання російськими військами в Україні лазерної зброї.

Про це сказав на брифінгу в середу у Вашингтоні представник Міноборони США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не бачив нічого, що підтверджувало б повідомлення про використання лазерів. Так, ми бачили деякі відкриті повідомлення преси про це, але ми не бачили нічого, що підтверджувало б це", - зауважив він.

Раніше про використання лазерної зброї під час боїв в Україні повідомили у Москві.

Президент України Володимир Зеленський відповів на це, що у нацистський Німеччині також намагалися вигадати "диво-зброю".

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