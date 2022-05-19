УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11425 відвідувачів онлайн
Новини
14 931 41

Росія готова до перемовин з Україною, "якщо буде про що говорити"

мид,рф

Москва не ставила переговори з Києвом на паузу. Вона готова повернутися до перемовин, якщо українська сторона висловить готовність до цього.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Переговорний процес перервали не ми. Його на паузу поставили наші українські партнери. Щойно вони висловлять готовність повернутися до столу переговорів, ми відповімо позитивно. Головне, щоб було що обговорювати", - сказав він.

Також читайте: США не бачать, що Росії потрібні переговори, зараз вона демонструє тільки агресію, - Держдеп

Автор: 

МЗС рф (959) росія (64871) переговори з Росією (1056)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+52
Неочем нам с ублюдками и выродками разговаривать
показати весь коментар
19.05.2022 13:26
+45
показати весь коментар
19.05.2022 13:26
+37
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
показати весь коментар
19.05.2022 13:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Неочем нам с ублюдками и выродками разговаривать
показати весь коментар
19.05.2022 13:26 Відповісти
Ахтунг руськiй Ифан - стафайся .. вi окруженi
показати весь коментар
19.05.2022 13:42 Відповісти
А Вова хоче
показати весь коментар
19.05.2022 14:09 Відповісти
Вова пусть др@чит как хочет, а судьбой Украины занимается ВСУ 🔰!
показати весь коментар
19.05.2022 14:34 Відповісти
только ВСУ должен решать, что делать, потому что главнокомандующий Залужный сегодня главный человек в Украине.
показати весь коментар
19.05.2022 17:24 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2022 13:26 Відповісти
И шо это за андрей?
показати весь коментар
19.05.2022 14:29 Відповісти
a che eto oni tak vse zajerzali ? sho take ?
показати весь коментар
19.05.2022 13:26 Відповісти
Perdaki prigoraut.
показати весь коментар
19.05.2022 13:50 Відповісти
У украинцев ВСУ хорошо умеют договариваться с русней.
показати весь коментар
19.05.2022 13:28 Відповісти
Ідіть нах*й, кончені рашисти
показати весь коментар
19.05.2022 13:28 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
показати весь коментар
19.05.2022 13:29 Відповісти
О чём там говорить ,да и не с кем говорить ,валить кацапов будем и все разговоры ,валить тварей массово и беспощадно !
показати весь коментар
19.05.2022 13:31 Відповісти
Як там кацапи кажуть - чево, *****?
показати весь коментар
19.05.2022 13:32 Відповісти
про контрибуції
показати весь коментар
19.05.2022 13:36 Відповісти
спроси у Залужного..
показати весь коментар
19.05.2022 13:44 Відповісти
Я дивлюсь вас заспамили. Але не треба бути генієм військової справи, щоб зрозуміти, що там дуже можливий котел. Важко уявити який там арт вогонь по хлопцям ведеться практично з трьох сторін. Просто зараз з політичних мотивів їм скажуть триматись до кінця, а потім будуть розказувати про оточення і героїв, які не здаються.
показати весь коментар
19.05.2022 14:55 Відповісти
Никаких переговоров не будет. Украина может только принять капитуляцию России
показати весь коментар
19.05.2022 14:03 Відповісти
Не все так однозначно сейчас Макрон и Ко начнут давить на Украину пойти на переговоры, есть силы в Европе да и в США кому победа Украины не выгодна
показати весь коментар
19.05.2022 14:51 Відповісти
Так є про що:
1. Капітуляція.
2. Репарації.
3. Суд над військовими злочинцями.
4. путін ху...ло
показати весь коментар
19.05.2022 14:03 Відповісти
Яке безглузде самогубство. До побачення
показати весь коментар
19.05.2022 14:09 Відповісти
А ти спробуй на інших щось подібне написати.
показати весь коментар
19.05.2022 14:57 Відповісти
Позже поговорим с вами, москалики. Когда будем херачить градами и 155-м калибром брянскую, курскую, белгородскую и воронежскую.
Вот тогда и поговорим...
показати весь коментар
19.05.2022 14:05 Відповісти
От сучиська. Дивіться аби вам за ті переговори скоро молити не довелось.
показати весь коментар
19.05.2022 14:08 Відповісти
пока вы все, ******** мокшанские, не сдохнете, с вами говорить не о чем
показати весь коментар
19.05.2022 14:10 Відповісти
мокшанская моська, дорвавшаяся до ядерной бомбы, переговоры переговаривает только ультиматутмами. поэтому ей только ульти матом и ответ: пошла на х...й!
показати весь коментар
19.05.2022 14:13 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2022 14:22 Відповісти
Мінська більш не буде.
показати весь коментар
19.05.2022 14:34 Відповісти
ВООБЩЕ???
показати весь коментар
19.05.2022 14:35 Відповісти
Розмова зі свинособаками повинна тривати не довше автоматної черги.
показати весь коментар
19.05.2022 14:37 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2022 14:40 Відповісти
Про обмін Азовців,про вихід російських військ за кордони України.Переговори можна розпочинати якщо путін однозначно заявить "да".А потім-деталізувати (хоча ця можливість -фантастична)
показати весь коментар
19.05.2022 14:49 Відповісти
уже ватное очко заиграло
показати весь коментар
19.05.2022 16:41 Відповісти
может зелёная власть хочет с ********** вести переговоры...народу УКРАИНЫ не о чем с оккупантами говорить!
показати весь коментар
19.05.2022 18:44 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2022 09:30 Відповісти
 
 