Росія готова до перемовин з Україною, "якщо буде про що говорити"

Москва не ставила переговори з Києвом на паузу. Вона готова повернутися до перемовин, якщо українська сторона висловить готовність до цього.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Переговорний процес перервали не ми. Його на паузу поставили наші українські партнери. Щойно вони висловлять готовність повернутися до столу переговорів, ми відповімо позитивно. Головне, щоб було що обговорювати", - сказав він.

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