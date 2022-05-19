Суд над окупантом Шишимаріним: дружина вбитого цивільного наполягає на довічному ув'язненні чи обміні на воїнів "Азовсталі"
Солом’янський райсуд Києва продовжив розгляд справи щодо російського військового Вадима Шишимаріна, який вбив цивільного жителя Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ.
Як зазначається, наразі суд допитує потерпілу – дружину вбитого цивільного. За словами свідка, у вбитого чоловіка, коли він виходив з дому, зброї не було, він був одягнений у цивільний одяг.
Вона також висловила думку, що адекватною мірою покарання для особи, яка вбила її чоловіка, буде довічне ув’язнення. "Але якщо його поміняють, у тому числі, на наших маріупольських захисників, хлопців, я не буду проти, я буду за", - зазначила вона.
У відповідь на запитання захисника обвинуваченого вона повідомила, що російські війська зайшли на територію її села 25 лютого.
До цього, 18 травня Шишимарін у суді повністю визнав свою вину у вбивстві цього чоловіка.
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Чому не судять льотчика? Вже віддали втихаря раші?
Бо людей з платини у світі не так багато
а на раші він є біологічною зброєю - не гірше отруєних українських гусаків
він знає, що вбивати цивільних можна
Платочєк, смірєнний взгляд, сукня до підлоги.
СЛАВА УКРАИНЕ!