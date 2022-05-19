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Новини Війна
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Суд над окупантом Шишимаріним: дружина вбитого цивільного наполягає на довічному ув'язненні чи обміні на воїнів "Азовсталі"

шишимарін

Солом’янський райсуд Києва продовжив розгляд справи щодо російського військового Вадима Шишимаріна, який вбив цивільного жителя Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ.

Як зазначається, наразі суд допитує потерпілу – дружину вбитого цивільного. За словами свідка, у вбитого чоловіка, коли він виходив з дому, зброї не було, він був одягнений у цивільний одяг.

Вона також висловила думку, що адекватною мірою покарання для особи, яка вбила її чоловіка, буде довічне ув’язнення. "Але якщо його поміняють, у тому числі, на наших маріупольських захисників, хлопців, я не буду проти, я буду за", - зазначила вона.

У відповідь на запитання захисника обвинуваченого вона повідомила, що російські війська зайшли на територію її села 25 лютого.

До цього, 18 травня Шишимарін у суді повністю визнав свою вину у вбивстві цього чоловіка.

Також читайте: Окупант Шишимарін визнав в суді провину у вбивстві мирного українця

Автор: 

армія рф (17160) суд (11647) Сумська область (3530) вбивство (3079) Шишимарін (10)


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Топ коментарі
+32
Дякуємо дружині.
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19.05.2022 13:29
+23
На жаль, раші ця мілка гнида не потрібна на обмін.
Чому не судять льотчика? Вже віддали втихаря раші?
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19.05.2022 13:30
+16
дружині - величезна подяка і співчуття.
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19.05.2022 13:37
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"Але якщо його поміняють, у тому числі, на наших маріупольських захисників, хлопців, я не буду проти, я буду за" и этот правильно, он бы был только за!
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19.05.2022 13:29 Відповісти
Дякуємо дружині.
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19.05.2022 13:29 Відповісти
На жаль, раші ця мілка гнида не потрібна на обмін.
Чому не судять льотчика? Вже віддали втихаря раші?
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19.05.2022 13:30 Відповісти
Свідок і обвинувачений для майбутнього процесу - він може багато розповісти.
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19.05.2022 13:56 Відповісти
Летчиков до конца войны отдавать нельзя
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19.05.2022 15:31 Відповісти
обмін на АЗОВ однозначно
Бо людей з платини у світі не так багато
а на раші він є біологічною зброєю - не гірше отруєних українських гусаків

він знає, що вбивати цивільних можна
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19.05.2022 13:31 Відповісти
Ви думаете це орченя має таку вагу щоб його помінять на азовця не думаю вони своїх солдат не рахують
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19.05.2022 13:37 Відповісти
проблема в том, что этот шишмарин или как его там один! они тоже по-быстрому какомe-нибудь нашему пж дадут и будут предлагать обмен 1 к 1
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19.05.2022 13:58 Відповісти
дружині - величезна подяка і співчуття.
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19.05.2022 13:37 Відповісти
Підтримую. Не впевнений, що на її місці зміг би ******** покидьку дати найменший шанс на уникнення покарання. Достойна жінка. Шана та співчуття.
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19.05.2022 13:43 Відповісти
https://lb.ua/society/2022/05/19/517243_geroy_dapu_kiborg_maksim.html?fbclid=IwAR031pm6Jn8SGdcT4f8RkmTSL8QYnj5Vtkn4XkrOPpZQjBcQqXLPUViRFC0
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19.05.2022 13:42 Відповісти
Зверніть увагу, перекладачка підсудного - типова представниця рашпатріархату.
Платочєк, смірєнний взгляд, сукня до підлоги.
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19.05.2022 13:47 Відповісти
Цей убогий гандон нафіг нікому в раші не потрібен. так що є чуйка, що буде сидіти.
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19.05.2022 13:49 Відповісти
разделати на органи для наших поранених... -решту-скормти собакам якщо істимуть
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19.05.2022 13:51 Відповісти
За обмінами вже забули про тих нещасних полонених, які з 2014 року в тюрмах лугандона знаходяться і практично не живуть. Що з ними?
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19.05.2022 14:13 Відповісти
УБИЙЦА ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ. НЕЛЬЗЯ УБИЙЦ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ МЕНЯТЬ. ПОТОМ ВСЕ УБИЙЦЫ ЗАХОТЯТ ОБМЕНА . ОНИ ДОЛЖНЫ ПОНЕСТИ НАКАЗАНИЕ . ЧТОБЫ ВСЕ УБИЙЦЫ ЗНАЛИ ЧТО ИХ ЖДЕТ КАРА ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
СЛАВА УКРАИНЕ!
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19.05.2022 14:23 Відповісти
Прізвище москаля говорить само про нього і рід його. шиШМАРІН. Додати ніц.
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19.05.2022 14:50 Відповісти
Солом'янський райсуд це ппц(((
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19.05.2022 14:53 Відповісти
 
 