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Польща готова будувати постійні бази для союзників по НАТО, - прем'єр Моравецький

нато

У Варшаві висловлюють готовність будувати військові бази для розміщення союзників з НАТО.

Про це заявив голова уряду Польщі Маріуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Потрібно встановити постійні бази союзників у країнах східного флангу НАТО. Польща готова будувати такі бази, в яких на постійній основі розміщуватимуть війська союзників", - заявив Моравецький.

Крім того, він висловив підтримку можливому приєднанню Швеції та Фінляндії до НАТО, зазначивши, що такий крок означав би "значне посилення безпеки в Європі". Більше того, Моравецький заявив про готовність Польщі захищати Швецію та Фінляндію у разі нападів на них до завершення оформлення їхнього членства у Північноатлантичному альянсі.

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"Я хотів би пояснити, що у разі нападу на Швецію або Фінляндію в період їхнього входження до НАТО, Польща прийде до них на допомогу", - наголосив польський прем'єр.

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Польша, определённо, мне нравится сегодня всё больше и больше!
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19.05.2022 13:49 Відповісти
Вот по этому франция и германия заглядывают в глазки *****, так как понимают, что Польша в тандеме с Украиной, после войны подвинут их типа лидерские возможности. А там и прибалтийские страны очень хотят подключиться и Великобритания. Так как видят, что с старой Европой каши не сваришь. Например германия заявляет, что не может передать бмп, зенитные установки, танки Украине, так как на ходу у них не более 30%, остальное не готово будет еще долго. А как же они собирались воевать, если третья мировая? Значит кто то должен был за них воевать с россией, которой они продавали до последнего дня оружие. И сейчас это оружие убивает Украинских детей. С францией тоже самое. Вооружали россию, а сами в гавне сидят с вооружением.
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19.05.2022 14:11 Відповісти
молодці,
польша більше європа ніж франція чи німеччина,
думають наперед
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19.05.2022 14:15 Відповісти
 
 