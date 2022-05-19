Польща готова будувати постійні бази для союзників по НАТО, - прем'єр Моравецький

У Варшаві висловлюють готовність будувати військові бази для розміщення союзників з НАТО.

Про це заявив голова уряду Польщі Маріуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Потрібно встановити постійні бази союзників у країнах східного флангу НАТО. Польща готова будувати такі бази, в яких на постійній основі розміщуватимуть війська союзників", - заявив Моравецький.

Крім того, він висловив підтримку можливому приєднанню Швеції та Фінляндії до НАТО, зазначивши, що такий крок означав би "значне посилення безпеки в Європі". Більше того, Моравецький заявив про готовність Польщі захищати Швецію та Фінляндію у разі нападів на них до завершення оформлення їхнього членства у Північноатлантичному альянсі.

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"Я хотів би пояснити, що у разі нападу на Швецію або Фінляндію в період їхнього входження до НАТО, Польща прийде до них на допомогу", - наголосив польський прем'єр.