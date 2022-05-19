Туреччина не може розірвати стосунки з РФ та відмовитися від російського газу, - Ердоган
Туреччина не може відмовитися від постачання природного газу з Росії. Також влада не має наміру розривати зв'язки з російським президентом Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, яку цитує Hurriyet.
"Щодо війни з Росією та Україною, то, звісно, ми зараз проводимо збалансовану політику і щодо Росії, і щодо України. І в цій політиці балансу, звичайно, я не маю наміру розривати зв’язки з паном Путіним, чи паном Зеленським", - сказав Ердоган.
Він зазначив, що продовжує свою телефонні переговори як з президентом України, так і з президентом Росії.
"Туреччина продовжуватиме це роботи, оскільки початок нової світової війни не піде на користь ні нашому регіону, ні всьому світу. Втім, у нас є зв'язки з обома сторонами (Україна та РФ. - Ред.). З Росією ми маємо проєкт в атомній енергетиці АЕС "Аккую". Сподіваюся, протягом наступного року ми завершимо та відкриємо його... Знову ж таки, звідки ми беремо 50% природного газу, який зараз використовуємо? Поставляємо з Росії. Для нас це стратегічно важливі відносини. І ми не можемо розірвати ці стосунки", - підкреслив Ердоган.
Своєю чергою він також додав, що Туреччина також має багато партнерських відносин з Україною в галузі продуктів харчування і має намір продовжувати їх й надалі.
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нічо, дотиснуть помалу та потроху
Туреччина нічого без користі для себе Україні не дала. Байрактари, кажеш? Так Україна їх купила, а не отримала, як допомогу для боротьби з ******.
Що стосується проток, то НІЯКОГО окремого порядку для кацапського флоту нема - все згідно конвенцій, тобто в межах міжнародного права.
Ердоган ісламістський диктатор пантюркіст та паносманіст. Так що треба тверезо дивитись на його ніби-то гарне відношення до України.
Тепер в'їхав? Якщо дають за гроші - це дуже круто. Бо більшість ніяк не дають. Скільки грошей не пропонуй. Спробуйте купити МіГ-29 або танк Леопард2. Отож...
А байрактари - нехай собі в сраку тепер засунуть, - обійдемось. Від Байдена з Джонсоном не гірше озброєння буде.
Турки перш за все думають про свою вигоду, так робить і Ізраіль, Китай, Угорщина, Індія та багато інших, усім байкот?
Тепер в'їхав? Якщо дають за гроші - це дуже круто. Бо більшість ніяк не дають. Скільки грошей не пропонуй. Спробуйте купити МіГ-29 або танк Леопард2. Отож...
А просто сидит на игле от российских туристов и перевозок через Босфор.
З 2014 року Украхїні використовувала тільки рашкованське пальне, яке надходило від Бацьки-картопляника. Нікого не муляло? Альо, власники тачок?
Більш того - з 2014 в парашу активно тягали свої сраки всякі там вахтовики-шарашники-будівельники. Не знаєтет таких?
Далі. Навіть зараз Україна плететься в хвості по замороженню активів раші в Україні. Багато бізнесів, що належать рашкованам, й далі працюють в Україні.
Так що не галдіть, праведники.
Хоча я не роблю ілюзій щодо Ердогана. Але він думає про свою вигоду. Крапка.
Поки Азербайджан на боці України, але такі , як ти, трохи повинні думати, ляць, перед тим, як дзьоба відкривати.
А тепер на тобі пенделі і чвалай на фуй, одоробло.
Цікаво що на це скажуть великий народ-КРИМСЬКІ ТАТАРИ!
Думаю те ж саме скаже і Азербайджан.
Думаю вони повинні офіційно та публічно заявити свою позицію.
Угорці вставляють палки в колеса, Турція робить те ж саме!
Пане Ердоган- думаю що історія все розставить на місця, коли Український Народ переможе рашку тоді можна буде дати Вам пораду, а зараз хочу сказати- на двох стільцях сидіти заболіє срака!
Режим тримється тільки на жорстокій поліцейський репресивній системі ....