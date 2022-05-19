Туреччина не може розірвати стосунки з РФ та відмовитися від російського газу, - Ердоган

Туреччина не може відмовитися від постачання природного газу з Росії. Також влада не має наміру розривати зв'язки з російським президентом Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, яку цитує Hurriyet.

"Щодо війни з Росією та Україною, то, звісно, ​​ми зараз проводимо збалансовану політику і щодо Росії, і щодо України. І в цій політиці балансу, звичайно, я не маю наміру розривати зв’язки з паном Путіним, чи паном Зеленським", - сказав Ердоган.

Він зазначив, що продовжує свою телефонні переговори як з президентом України, так і з президентом Росії.

"Туреччина продовжуватиме це роботи, оскільки початок нової світової війни не піде на користь ні нашому регіону, ні всьому світу. Втім, у нас є зв'язки з обома сторонами (Україна та РФ. - Ред.). З Росією ми маємо проєкт в атомній енергетиці АЕС "Аккую". Сподіваюся, протягом наступного року ми завершимо та відкриємо його... Знову ж таки, звідки ми беремо 50% природного газу, який зараз використовуємо? Поставляємо з Росії. Для нас це стратегічно важливі відносини. І ми не можемо розірвати ці стосунки", - підкреслив Ердоган.

Своєю чергою він також додав, що Туреччина також має багато партнерських відносин з Україною в галузі продуктів харчування і має намір продовжувати їх й надалі.

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