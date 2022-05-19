Попередні збитки, завдані окупантами у зоні відчуження ЧАЕС, перевищують 2,5 млрд грн

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів фіксує злочини, які спричиняє Росія українським екосистемам. У Чорнобильській зоні окупанти намагалися чинити акти ядерного тероризму. В унікальному заповідному комплексі Чорнобиля вогнем знищено майже 12 тисяч га. Частина екосистеми втрачена назавжди.

Про це на брифінгу повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"З перших днів війни Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів працює над тим, щоб зафіксувати усі злочини, які сьогодні держава-агресор завдає нашим екосистемам. З перших днів війни увага була прикута до Чорнобильської зони, де рашисти намагалися вчинити акти ядерного тероризму. Вони спричинили дуже багато шкоди нашому біосферному Чорнобильському заповіднику, який є вкрай важливим об’єктом заповідного фонду. На сьогодні попередні збитки, які завдані зоні відчуження, перевищують понад 2,5 млрд грн", - заявив він.

За його словами, окупанти вивели з ладу систему контролю радіаційного стану.

"Ми втратили доступ до інформації щодо радіаційного фону у зоні відчуження. Наразі вже частина постів відновила свою роботу. Ми працюємо над тим, щоб в онлайн форматі передавати інформацію кожному українцю. Вони знищили новітню центрально-аналітичну лабораторію міста Чорнобиль. Це майже 100 одиниць сучасного обладнання. Аналогів цьому обладнанню немає у Європі. Вони розграбували та знищили багато іншої комп’ютерної техніки. Ми працюємо над її відновленням", - додав Стрілець.

Міністр наголосив, що в унікальному заповідному комплексі Чорнобиля вогнем знищено майже 12 тисяч га.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного у дезертирстві посадовця ЧАЕС перевіряють на предмет допомоги РФ у захопленні АЕС, - ДБР. ФОТОрепортаж

"Це величезні втрати для флори та фауни. Ми розуміємо, що частину екосистеми ми втратили назавжди", - зазначив він.

Крім того, окупанти після себе залишили велику кількість боєприпасів, замінували територію. Наразі працівники ДСНС разом зі співробітниками зони відчуження працюють над розмінуванням.

Фіксація екологічних злочинів продовжується щодня. За оцінками міністерства, це - перший за всю новітню історію збройний конфлікт з такою величезною кількістю фактів завдання шкоди довкіллю.

Дивіться також: Росіян, які копали траншеї у Рудому лісі під ЧАЕС, чекає променева хвороба, - Енергоатом. ВIДЕО