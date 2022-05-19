Україна та Єгипет координуватимуть зусилля для розблокування експорту продуктів харчування, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі домовилися координувати зусилля, щоб Росія розблокувала експорт продуктів харчування з України.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив із моїм єгипетським колегою Самехом Шукрі. Вдячний Єгипту за відмову від російського корабля з вкраденим в Україні зерном. Ми домовилися координувати зусилля, щоб Росія розблокувала експорт продуктів харчування з України. Україна та Єгипет продовжують спільну роботу із гарантування продовольчої безпеки", - написав Кулеба.

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