Україна та Єгипет координуватимуть зусилля для розблокування експорту продуктів харчування, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі домовилися координувати зусилля, щоб Росія розблокувала експорт продуктів харчування з України.
Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Поговорив із моїм єгипетським колегою Самехом Шукрі. Вдячний Єгипту за відмову від російського корабля з вкраденим в Україні зерном. Ми домовилися координувати зусилля, щоб Росія розблокувала експорт продуктів харчування з України. Україна та Єгипет продовжують спільну роботу із гарантування продовольчої безпеки", - написав Кулеба.
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был бы у нас президент, а не биба тупая или петя шоколадная ... уже бы давно бы открыли с/х биржу в Украине ... и пусть все обсосы сюда на поклон катаются ... иначе жрать будут песок, грязь или чего у них там в достатке
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