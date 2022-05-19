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Новини Війна
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Україна та Єгипет координуватимуть зусилля для розблокування експорту продуктів харчування, - Кулеба

зерно,харків

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі домовилися координувати зусилля, щоб Росія розблокувала експорт продуктів харчування з України.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив із моїм єгипетським колегою Самехом Шукрі. Вдячний Єгипту за відмову від російського корабля з вкраденим в Україні зерном. Ми домовилися координувати зусилля, щоб Росія розблокувала експорт продуктів харчування з України. Україна та Єгипет продовжують спільну роботу із гарантування продовольчої безпеки", - написав Кулеба.

Також читайте: Росія веде "зернову війну" абсолютно свідомо, щоб роз’єднати спільноту, яка засудила війну проти України, - Бербок

Автор: 

Єгипет (391) зерно (3112) продовольство (337) Кулеба Дмитро (3604)


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бы ли бы у нас хоть сколь нибудь стоящие политики, выжали бы по максимуму с этой ситуации ... а то рашисты там всех этих чурок уже обработали ... Египты, Индонезии и прочие Пакистаны ... нужно ребятам донести мысль что жрать они будут рашисткую нефть .... если помогать нам не будут

был бы у нас президент, а не биба тупая или петя шоколадная ... уже бы давно бы открыли с/х биржу в Украине ... и пусть все обсосы сюда на поклон катаются ... иначе жрать будут песок, грязь или чего у них там в достатке
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19.05.2022 15:01 Відповісти
звісно, у нас нема державних діячів, бариги бандити й бункеро-поклонники
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19.05.2022 15:11 Відповісти
Всі ці Єгипти, африканські і азійські країни підтримують Росію, ось хай вона їх і годує.
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19.05.2022 15:05 Відповісти
Ага...РабZeя распашет очередную Целину и завалит хлебом весь Мир...ждите карман шире...солнечный Магадан и Норилск с Воркутой побьют рекорд а борьбе за Украинский милярд пудов зерна Владимира Щербицкого

...
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19.05.2022 15:28 Відповісти
Мені особисто глибоко начхати буде десь в Африці голод чи ні. У нас на горизонті у самі голод восени. Да здравствуєт бідоносій Зеля!
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19.05.2022 17:14 Відповісти
 
 