Суд надав дозвіл на арешт експрезидента-втікача Януковича у справі про незаконне переправлення через держкордон

За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому президенту України Віктору Януковичу, який підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, експрезидент України, діючи спільно зі співробітниками Управління державної охорони та представниками Російської Федерації, 23 лютого 2014 року, перебуваючи на околиці с. Урзуф Донецької області, за допомогою трьох гелікоптерів збройних сил РФ повітряним шляхом незаконно перетнув та переправив не менше 20 осіб через державний кордон України до м. Анапа Краснодарського краю Російської Федерації.



Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

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