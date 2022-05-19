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Новини
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Суд надав дозвіл на арешт експрезидента-втікача Януковича у справі про незаконне переправлення через держкордон

янукович

За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому президенту України Віктору Януковичу, який підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

 За даними слідства, експрезидент України, діючи спільно зі співробітниками Управління державної охорони та представниками Російської Федерації, 23 лютого 2014 року, перебуваючи на околиці с. Урзуф Донецької області, за допомогою трьох гелікоптерів збройних сил РФ повітряним шляхом незаконно перетнув та переправив не менше 20 осіб через державний кордон України до м. Анапа Краснодарського краю Російської Федерації.

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

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Автор: 

арешт (2520) кордон (4748) Янукович (10777) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+8
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19.05.2022 15:42
+6
Ті, хто привели яника до влади, повинні щонайменше встати на коліна перед українським народом, ЗСУ, загиблими та полеглими у цій війні!
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19.05.2022 15:54
+6
Имитация бурной деятельности... У Овоща уже есть срок за госизмену. Жду скандального дела о пытках страусов в Межигорье.
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19.05.2022 16:03
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19.05.2022 15:42 Відповісти
угу
основне - своєчасне рішення
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19.05.2022 15:44 Відповісти
Діла ідуть,контора пише...
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19.05.2022 15:48 Відповісти
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19.05.2022 15:50 Відповісти
А ще в нього квитка не було!
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19.05.2022 15:51 Відповісти
Дивно, невже це справді на Яника а не на Пороха?... Не вірю! Готують грунт суки..
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19.05.2022 15:52 Відповісти
Ті, хто привели яника до влади, повинні щонайменше встати на коліна перед українським народом, ЗСУ, загиблими та полеглими у цій війні!
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19.05.2022 15:54 Відповісти
Спочатку їх треба визволити з окупації.
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19.05.2022 16:11 Відповісти
У нас ще саакашвілі двічі незаконно перетинав. А Денісова так за нього піклується.
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19.05.2022 15:55 Відповісти
Кагда?....
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19.05.2022 15:57 Відповісти
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19.05.2022 16:02 Відповісти
Имитация бурной деятельности... У Овоща уже есть срок за госизмену. Жду скандального дела о пытках страусов в Межигорье.
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19.05.2022 16:03 Відповісти
Карандаши кончились? Дайте два!
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19.05.2022 16:10 Відповісти
Изменник родины плавно превращается в нарушителя границы. Процесс "отмывания" очень увлекательное занятие.
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19.05.2022 16:11 Відповісти
Мабуть до ФІНАНСОВИХ справ, так ніколи й НЕ ДІЙДУТЬ?!
А він встиг ну дуже багато віджати та вкрасти!
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19.05.2022 16:18 Відповісти
Цікаво скільки грошей за час цього надшвидкого слідства заробили судді та слідчі?
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19.05.2022 17:12 Відповісти
Суд надав дозвіл на арешт експрезидента-втікача Януковича у справі про незаконне переправлення через держкордон - ІНФОРМАЦІНА дурня, полова, сміття,...

Чому подібне сміття вкидається в інформаційний простір в той час коли війна, Маріуполь, Буча,... ракетні бомбардування міст і сіл України?

Уявляю собі газету на 4 чи 16-ть листів...

Такі повідомлення могли б бути на останній сторінці в "підвалі" дрібним шрифтом... В мирний час...
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19.05.2022 18:00 Відповісти
Оце цирк! Я в ****...
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19.05.2022 18:07 Відповісти
 
 