Окупанти в ОРДЛО почали незаконну "паспортизацію" за прискореною процедурою, - Денісова

Російські загарбники видають паспорти РФ мешканцям окупованих територій Донецької і Луганської областей за прискореною процедурою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Уповноважену з прав людини Людмилу Денісову.

"Відтепер подати заяву на отримання громадянства рф мешканці ОРДЛО можуть без так званого паспорта незаконних псевдрдержавних формувань. Обов’язковими умовами є наявність паспорта громадянина України (паперового чи ID), а також реєстрації проживання на тимчасово окупованій території.

За відсутності реєстрації "заявнику" необхідно надати так звану адресну довідку, яка підтверджує постійне проживання на тимчасово окупованій території.

Також окупанти спрощують процес подачі заяви на отримання громадянства для депортованих на територію Росії громадян України.

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"Всі українці, які примусово отримали російські паспорти залишаються громадянами України. Наша держава не визнає жодних російських документів, які нав’язала рф. Своїми діями окупант продовжує порушувати положення IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни", - наголошує Омбудсман Людмила Денісова.

Уповноважений звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини Росією в Україні.