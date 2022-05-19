З початку вторгнення в РФ підпалили щонайменше 12 військкоматів, - Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної російсько-української війни в Росії зафіксовано щонайменше 12 випадків умисного підпалу військкоматів.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Від початку повномасштабної російсько-української війни в Росії зафіксовано щонайменше 12 випадків умисного підпалу військкоматів. Лише за останній тиждень таких випадків було п'ять: у Ростовській, Рязанській областях, а також у Волгограді та Омську", - сказав Громов.

Він зазначив, що противник продовжує вживати заходів для поповнення своїх втрат.

"За наявною інформацією, триває формування зведених батальйонно-тактичних груп Тихоокеанського та Північного флотів у пунктах постійної дислокації 40 окремої бригади морської піхоти, Петропавловськ-Камчатський, та 200 окремої мотострілецької бригади, Печенга, відповідно. На базі навчань фахівців південного військового округу Молькіно здійснюється підготовка особового складу для доукомплектування з'єднань і військових частин 49 армії", - розповів Громов.

Він додав, що на тимчасово окупованій території Криму тривають заходи щодо відновлення боєздатності російських підрозділів, які зазнали значних втрат.

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"На окремих полігонах півострова противник організував проведення бойового узгодження підрозділів 126 окремої бригади берегової оборони, пункт постійної дислокації Перевальне, та 810 окремої бригади піхоти, пункт постійної дислокації Севастополь", - зазначив Громов.