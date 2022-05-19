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Новини Війна
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З початку вторгнення в РФ підпалили щонайменше 12 військкоматів, - Генштаб ЗСУ

пожежа,росія,підпал,військкомат

Від початку повномасштабної російсько-української війни в Росії зафіксовано щонайменше 12 випадків умисного підпалу військкоматів.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Від початку повномасштабної російсько-української війни в Росії зафіксовано щонайменше 12 випадків умисного підпалу військкоматів. Лише за останній тиждень таких випадків було п'ять: у Ростовській, Рязанській областях, а також у Волгограді та Омську", - сказав Громов.

Він зазначив, що противник продовжує вживати заходів для поповнення своїх втрат.

"За наявною інформацією, триває формування зведених батальйонно-тактичних груп Тихоокеанського та Північного флотів у пунктах постійної дислокації 40 окремої бригади морської піхоти, Петропавловськ-Камчатський, та 200 окремої мотострілецької бригади, Печенга, відповідно. На базі навчань фахівців південного військового округу Молькіно здійснюється підготовка особового складу для доукомплектування з'єднань і військових частин 49 армії", - розповів Громов.

Він додав, що на тимчасово окупованій території Криму тривають заходи щодо відновлення боєздатності російських підрозділів, які зазнали значних втрат.

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"На окремих полігонах півострова противник організував проведення бойового узгодження підрозділів 126 окремої бригади берегової оборони, пункт постійної дислокації Перевальне, та 810 окремої бригади піхоти, пункт постійної дислокації Севастополь", - зазначив Громов.

Автор: 

Генштаб ЗС (6476) підпал (667) росія (64871) військкомат (432) мобілізація (3017) втрати (4381)


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Краще б крємль смердючий підпалили.
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19.05.2022 16:19 Відповісти
"Количество военных комиссариатов на территории России 1 октября 2009 года будет уменьшено в 20 раз - с 1647 до 81"..
Ну, осталось поджечь ещё 69 военкоматов, цифра вполне реальная, осуществимая..)
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19.05.2022 17:11 Відповісти
Генштаб ЗСУ? Ви чим там займаєтесь, евакуацієй Азовців в полон рашистів?
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19.05.2022 16:20 Відповісти
Треба їм перейняти досвід нашої влади до ригіАналів, коли в 2013-му втіхаря знищили всю базу в військоматах. Але завдяки ригівському, як кажуть кацапи розгільдяйству, мішки з особовими справами не знищили, а просто поскидували на горища та в підвали і вони уціліли. Не всі звичайно, але більшість, що дало змогу мобілізувати резервістів на війну, яку рашисти розв'язали в 2014. Мало хто про це знає, але є знайомий який на той час ще працював у військоматі.
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19.05.2022 16:21 Відповісти
Переведіть цього Громова військовим комісаром в Луганськ.
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19.05.2022 16:25 Відповісти
МАЛОВАТО БУДЕТ!
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19.05.2022 16:26 Відповісти
Аж 12 військкоматів на цілу рашку? Якось не тягне на бєспощадний русскій бунт.
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19.05.2022 16:46 Відповісти
нет ...12 смелых молодых человеков ( ну или групп смелых людей) на рашку
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19.05.2022 20:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NCxX70rUz4A
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19.05.2022 16:56 Відповісти
 
 