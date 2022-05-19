З початку вторгнення в РФ підпалили щонайменше 12 військкоматів, - Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної російсько-української війни в Росії зафіксовано щонайменше 12 випадків умисного підпалу військкоматів.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Від початку повномасштабної російсько-української війни в Росії зафіксовано щонайменше 12 випадків умисного підпалу військкоматів. Лише за останній тиждень таких випадків було п'ять: у Ростовській, Рязанській областях, а також у Волгограді та Омську", - сказав Громов.
Він зазначив, що противник продовжує вживати заходів для поповнення своїх втрат.
"За наявною інформацією, триває формування зведених батальйонно-тактичних груп Тихоокеанського та Північного флотів у пунктах постійної дислокації 40 окремої бригади морської піхоти, Петропавловськ-Камчатський, та 200 окремої мотострілецької бригади, Печенга, відповідно. На базі навчань фахівців південного військового округу Молькіно здійснюється підготовка особового складу для доукомплектування з'єднань і військових частин 49 армії", - розповів Громов.
Він додав, що на тимчасово окупованій території Криму тривають заходи щодо відновлення боєздатності російських підрозділів, які зазнали значних втрат.
"На окремих полігонах півострова противник організував проведення бойового узгодження підрозділів 126 окремої бригади берегової оборони, пункт постійної дислокації Перевальне, та 810 окремої бригади піхоти, пункт постійної дислокації Севастополь", - зазначив Громов.
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