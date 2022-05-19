Бундестаг позбавив ексканцлера Шредера особливих прав і закрив його офіс
Бюджетний комітет Бундестагу позбавив колишнього канцлера Герхарда Шредера деяких особливих прав. Він зазнав санкцій через підтримку політики президента Росії Володимира Путіна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tagesspiegel.
Повідомляється, що також прийнято рішення закрити офіс колишнього канцлера. При цьому Шредер як і раніше має право на пенсію і особистий захист. Хоча коаліція ще планує скасувати пенсію у зв'язку з заподіянням шкоди міжнародній репутації Німеччини.
Шредер зазнав жорсткої критики за близькість до Путіна та посади в російських державних компаніях. Він обіймає керівні пости в трубопровідній компанії Nord Stream і "Роснефти".
Керівництво правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) навіть просило його вийти з партії через іміджеві ризики.
Сьогодні Європейський парламент проголосував за санкції щодо Шредера. У резолюції сказано, що він далі діє в інтересах російських енергетичних компаній, таких як "Роснефть", тоді як інші колишні західні політики пішли з посад у російських компаніях.
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піпєц
а чим вони чернетки будуть знищувати?