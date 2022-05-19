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Бундестаг позбавив ексканцлера Шредера особливих прав і закрив його офіс

шредер

Бюджетний комітет Бундестагу позбавив колишнього канцлера Герхарда Шредера деяких особливих прав. Він зазнав санкцій через підтримку політики президента Росії Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tagesspiegel.

Повідомляється, що також прийнято рішення закрити офіс колишнього канцлера. При цьому Шредер як і раніше має право на пенсію і особистий захист. Хоча коаліція ще планує скасувати пенсію у зв'язку з заподіянням шкоди міжнародній репутації Німеччини.

Шредер зазнав жорсткої критики за близькість до Путіна та посади в російських державних компаніях. Він обіймає керівні пости в трубопровідній компанії Nord Stream і "Роснефти".

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Керівництво правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) навіть просило його вийти з партії через іміджеві ризики.

Сьогодні Європейський парламент проголосував за санкції щодо Шредера. У резолюції сказано, що він далі діє в інтересах російських енергетичних компаній, таких як "Роснефть", тоді як інші колишні західні політики пішли з посад у російських компаніях.

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Автор: 

Німеччина (7316) Шредер (77) Бундестаг (195)


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Топ коментарі
+19
Та да! Там черга. Мєркєль на підході, наприклад.
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19.05.2022 16:37
+14
Головне - почати.
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19.05.2022 16:25
+13
Видимо немецкие политики поняли,что дружить с рассией очень вредно..
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19.05.2022 16:28
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19.05.2022 16:25 Відповісти
Та да! Там черга. Мєркєль на підході, наприклад.
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19.05.2022 16:37 Відповісти
РОСІЙСЬКОЮ---В молодости прореха к старости дыра
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19.05.2022 18:25 Відповісти
шредера вимкнули...
піпєц
а чим вони чернетки будуть знищувати?
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19.05.2022 16:27 Відповісти
ще не вимкнули, тільки почали. до вимкнення поки далекувато, але стереотип недоторканості нарешті зламано.
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19.05.2022 17:03 Відповісти
А фрау Ріббентроп як???
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19.05.2022 16:28 Відповісти
рибентропихе ман-ду зашить суровыми нитками без наркоза
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19.05.2022 16:29 Відповісти
Видимо немецкие политики поняли,что дружить с рассией очень вредно..
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19.05.2022 16:28 Відповісти
По ходу, їм наша Буча їх східну частину Німеччини в квітні-травні 1945 р. нагадала
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19.05.2022 16:34 Відповісти
с ука гестаповская
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19.05.2022 16:28 Відповісти
Януковощ-2?
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19.05.2022 16:32 Відповісти
Яник підар звичайно, але не зайняв жодної посади в москалів.
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19.05.2022 16:37 Відповісти
вважаєш, що відяйцяпад до тепер без золотого батона з унітазом? Та взагалі, хто у кацапів отримував якісь посади?
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19.05.2022 18:29 Відповісти
Так он там нах не нужен. У Шредера влияние в ФРГ, за это и платят. А у Яныка что?
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19.05.2022 18:35 Відповісти
Хоннекер - 2.0
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19.05.2022 18:17 Відповісти
А раніше де був Бундестаг? Нарешті "прозріли".
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19.05.2022 16:32 Відповісти
Бундестаг был там, где сейчас находится Верховная Рада. Немцы по крайней мере, хоть прикрыли "Северный поток - 2" А мы до сих пор исправно прокачиваем российский газ в Европу и помогаем России получать сверхприбыли от продажи энергоносителей. То есть помогаем агрессору финансово, чтобы он мог выпускать больше танков, самолётов и ракет, которые убивают наших граждан. Если даже немцы уже прозрели, то почему до сих пор этого не может сделать Украина?
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19.05.2022 16:45 Відповісти
пилотки скрип, ти вже замінував диван над газогоном чи лихі парфуми завадили з ВітренкОПом? Якого біса свинособачу ерефію так вилизано пишеш?
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19.05.2022 18:35 Відповісти
Фіг його знає, чи замінили йому криваві гроші замаране життя. Не знаю яким він був канцлером для німців, але в історії залишиться гандоном.
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19.05.2022 16:36 Відповісти
гордоном (самоцензура цензора)
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19.05.2022 18:39 Відповісти
Правильна назва новини "Бундестаг перестав фінансувати улюблену шльондру путіна". А цих же шльондр декілька десятків, та різного гатунку!
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19.05.2022 16:38 Відповісти
Ойц! Таки и зелю надо закрывать?
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19.05.2022 16:49 Відповісти
Лучше позже чем никогда сказала старая дева и села на ржавый гвоздь.
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19.05.2022 17:18 Відповісти
!!!
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19.05.2022 18:01 Відповісти
И меркель с*чку не забывайте.
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19.05.2022 17:34 Відповісти
вош на гребінці
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19.05.2022 17:53 Відповісти
Эту процедуру надо было закончить в Бундестаге немедленно-сразу после того как этот поганый канцлер начал взасос обниматься с лубянским вертухаем! Уже тогда было ясно кто на чьей "мотыге" сидит.
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19.05.2022 18:05 Відповісти
З дубу можна впасти політики в Європі займають посади в російських компаніях.Фуууу який жах та неповага до самих себе.Лайно якесь. Всі в лайні вся Європа .Так ******* гроші біднесеньки та так їм байдуже від кого їх брати. Світ впав так низько як ніколи. А
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19.05.2022 18:26 Відповісти
на нары эту тварь **********!
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19.05.2022 18:36 Відповісти
Генеральная уборка началась. Прекрасно.
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19.05.2022 18:36 Відповісти
Україна влаштовує всім катарсис
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19.05.2022 21:06 Відповісти
 
 