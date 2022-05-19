УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10769 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 240 8

Метінвест передав розвідникам на передову 1000 комплектів спеціального спорядження на 2,5 млн доларів

Головне управління розвідки України отримало 1000 комплектів спеціального спорядження, куди входить бронежилет, каска та прилад нічного бачення.

Передала комплекти компанія Метінвест Ахметова та Новинського, інформує Цензор.НЕТ.

Метінвест передав розвідникам на передову 1000 комплектів спеціального спорядження на 2,5 млн доларів 01

"Ці набори направлять у спецпідрозділи у гарячі точки на передовій. Це і схід, і південь. Там вони зараз дуже потрібні, тому що бронежилети - це розхідний матеріал і потребують постійного поповнення. Дуже добре, що таке поповнення є. Принципово важливо, що робота "Метінвесту" в цьому плані носить системний характер. Ця партія – 1000 бронежилетів, це велика партія", - розповів представник ГУР Андрій Юсов.

Метінвест передав розвідникам на передову 1000 комплектів спеціального спорядження на 2,5 млн доларів 02

Необхідне обладнання компанія закупила у Ізраїлі, який використовує його для спорядження своїх спецпідрозділів.

"Зараз є дефіцит якісного спорядження. Ми шукали в різних країнах світу. Привезли 1000 бронежилетів з плитами, 1000 приладів нічного бачення. І 1000 шоломів. Це 2,5 мільйони доларів. Це - ініціатива акціонера Ріната Ахматова, адже його позиція - допомагати армії, ЗСУ будь-яким способом, щоб ми разом йшли до нашої перемоги і вигнали з країни окупантів", - пояснив Олександр Водовіз, керівник проєктного офісу генерального директора "Метінвест".

Також читайте: Щотижня металурги Метінвеста виробляють 2 тис. стальних бронепластин для армії

Метінвест передав розвідникам на передову 1000 комплектів спеціального спорядження на 2,5 млн доларів 03

Як відомо, компанія Метінвест направила на допомогу Україні та українцям вже понад 1,2 млрд грн. На ці гроші закуповуються та виробляються бронежилети, каски та аптечки, тепловізори та дрони для бійців, надається гуманітарна допомога переселенцям з гарячих точок, виробляються протитанкові їжаки та закуповуються автомобілі для ЗСУ та ТРО.

Автор: 

Ахметов Рінат (2354) допомога (8284) розвідка (3854) Метінвест (922) Бронежилет (153)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоть пару літаків купи для порятунку Держави, з якої ти, ренатка, висмоктав мільярди доларів!
показати весь коментар
19.05.2022 16:51 Відповісти
щас!
Ренатка оденет курточку и сбегает в военторг в Дарницу за 2-мя Ф-16

глупство пишешь
показати весь коментар
19.05.2022 17:25 Відповісти
Як казав Рейган :Самоса падло ,але це наше падло.
показати весь коментар
19.05.2022 16:55 Відповісти
Тіпа Новинський почав допомогати ЗСУ?
Щось у лісі здохло...
показати весь коментар
19.05.2022 17:39 Відповісти
Жопа Новінського відчула, що може піти "услід за російським кораблем" І це буде не "*****", а набагато глибше - на рівень "Москви"!
показати весь коментар
19.05.2022 17:54 Відповісти
спасіба і за ета
коломойша взагалі нічого не передав
показати весь коментар
19.05.2022 17:57 Відповісти
Новинский!? Цензор этого козломордого ярмянина рекламирует. Его надо выкинуть из Украины.
показати весь коментар
19.05.2022 18:05 Відповісти
Ахмєтову подяка.Що Коломойський ЗСУ передав,Квартал 95,Зеленський особисто?Відосіки?
показати весь коментар
19.05.2022 19:37 Відповісти
 
 