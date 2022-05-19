З 5 травня на Харківському напрямку вже визволено 23 населені пункти, - Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку з 5 травня вже визволено з-під російської окупації 23 населені пункти.

Про це сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"На Харківському напрямку з 5 травня вже звільнено 23 населені пункти з-під російської окупації. Ворог намагається стримати наступ наших військ. Росія не припиняє обстріли Чернігівської та Сумської областей, щоб відволікти наші сили від основних напрямків", – сказав він.

Громов наголосив, що оперативна мета російського окупанта лишається без змін – вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

За його словами, на Донецькому напрямку противник намагається вести наступ по всій лінії зіткнення із застосуванням авіації. Активні бойові дії тривають на Сєверодонецькому, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямку. Ворог поступово втрачає наступальні спроможності. Також зберігається ймовірність ведення бойових дій на інших напрямках, щоб не допустити перекидання наших сил.

"В акваторіях Чорного та Азовського морів зберігається загроза ракетних ударів по території України з корабельного складу Росії. Крім того, кораблі окупанта блокують цивільне судноплавство. З метою імітації загрози висадки морського десанту, противник постійно здійснює провокативні дії", – розповів бригадний генерал.

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