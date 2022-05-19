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Новини Війна
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З 5 травня на Харківському напрямку вже визволено 23 населені пункти, - Генштаб ЗСУ

харківщина

На Харківському напрямку з 5 травня вже визволено з-під російської окупації 23 населені пункти.

Про це сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"На Харківському напрямку з 5 травня вже звільнено 23 населені пункти з-під російської окупації. Ворог намагається стримати наступ наших військ. Росія не припиняє обстріли Чернігівської та Сумської областей, щоб відволікти наші сили від основних напрямків", – сказав він.

Громов наголосив, що оперативна мета російського окупанта лишається без змін – вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

За його словами, на Донецькому напрямку противник намагається вести наступ по всій лінії зіткнення із застосуванням авіації. Активні бойові дії тривають на Сєверодонецькому, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямку. Ворог поступово втрачає наступальні спроможності. Також зберігається ймовірність ведення бойових дій на інших напрямках, щоб не допустити перекидання наших сил.

"В акваторіях Чорного та Азовського морів зберігається загроза ракетних ударів по території України з корабельного складу Росії. Крім того, кораблі окупанта блокують цивільне судноплавство. З метою імітації загрози висадки морського десанту, противник постійно здійснює провокативні дії", – розповів бригадний генерал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку вторгнення в РФ підпалили щонайменше 12 військкоматів, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Азовське море (1617) армія рф (17176) Генштаб ЗС (6480) Харківщина (6054) Чорне море (1658) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+8
В мене старша донька вже 3 добу реве, хочу жити, як до війни...а я навіть морозиво не можу їм купити, орки суки, як в себе вдома, на кожному кутку, а здвижок немає ніяких...ну чим вже херсонці так завинили???
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19.05.2022 17:29
+7
Б...дь, ну що з Херсоном???? Ну сил ніяких вже немає....ну стоїте ж під містом, а новини: ворог укріплюється, в Херсон приїхав то той, то той, якісь закони приймають, людей тероризують.... жодного гуманітарного чи зеленого коридору. Вже знайомі є, яких повбивали, коли намагалися виїхати....ну як так??? Всю область за добу здали?????
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19.05.2022 17:26
+5
Бережи вас Господь, рідненькі.
Героям слава !!!
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19.05.2022 18:29
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А южное направление?
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19.05.2022 17:01 Відповісти
Також зберігається ймовірність ведення бойових дій на інших напрямках, щоб не допустити перекидання наших сил. Джерело:
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19.05.2022 17:14 Відповісти
Б...дь, ну що з Херсоном???? Ну сил ніяких вже немає....ну стоїте ж під містом, а новини: ворог укріплюється, в Херсон приїхав то той, то той, якісь закони приймають, людей тероризують.... жодного гуманітарного чи зеленого коридору. Вже знайомі є, яких повбивали, коли намагалися виїхати....ну як так??? Всю область за добу здали?????
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19.05.2022 17:26 Відповісти
Похоже сдали нас, с потрохами. В любом случае это надолго, слава богу хоть дети смогли выехать.
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19.05.2022 17:41 Відповісти
Особлива дяка тут самі знаєте кому
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19.05.2022 22:27 Відповісти
В мене старша донька вже 3 добу реве, хочу жити, як до війни...а я навіть морозиво не можу їм купити, орки суки, як в себе вдома, на кожному кутку, а здвижок немає ніяких...ну чим вже херсонці так завинили???
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19.05.2022 17:29 Відповісти
що ти зробив, щоб Херсон не потрапив під окупацію?
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19.05.2022 21:46 Відповісти
А чим ти йому допоміг щоб сьогодні так питання ставити ?
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19.05.2022 23:35 Відповісти
Ну я точно знаю що зробив. І навіть знаю що ти зробив щоб Херсон було захоплено. Розповісти всим?
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20.05.2022 00:05 Відповісти
Южне направлення далеко від Київа - тому і здано в обмін на обіцянки-плюшки, а ось Харьків - це до Києва ближче тому, не дивлячись на близькізть від кордонів там оборону тримають та і Джавеліни там є, не те що у Маріуполя та й взазалі усього півдня.
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19.05.2022 17:42 Відповісти
Дорогенька, ти не повіриш, але першу танкову колони під Києвом, я обстріляв з власної гвинтівки.
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20.05.2022 00:08 Відповісти
Агов, ДОСИТЬ ПРИКИДАТИСЯ! Який галькафф - ХАРРРКІВ!!!

Страдаєшь па єзьікє - вон запарє брікь!
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20.05.2022 13:09 Відповісти
Сначала надо не отдать то что отбили
Потом забирать все остальное
На диване все ясно а реалии не все
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19.05.2022 18:16 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі.
Героям слава !!!
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19.05.2022 18:29 Відповісти
Слава Богу, слава Україні !
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19.05.2022 22:25 Відповісти
 
 