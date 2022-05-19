УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10684 відвідувача онлайн
Новини Війна
13 334 29

"Мобілізований" з Донецька: нас називають "м’ясо з музейними експонатами", – перехоплення ГУР Міноборони. АУДIО

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало запис перехопленої розмови військовослужбовця РФ, "мобілізованого" з так званої "ДНР", в якій він розповідає про плани його підрозділу піти з позицій до кінця травня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ГУР МО у фейсбуці.

"Мобілізований" пояснює, що після 26 травня всі хто знаходиться з ним поруч на позиціях збираються "валити", разом з ними піде комбат та полковник зі штабу.

За словами "військового", їх кинули на передову, але не надали відповідного спорядження: "У нас є "мосінки" (гвинтівки Мосіна), це снайперські гвинтівки, 43-го року. На них росіяни дивляться, навіщо це вам? Це ж музейний експонат. Нас називають "святі". Ми питаємо чому? Вони кажуть, ви ж ходите без обмундирування, без каски. Чеченці називають м’ясом".

Далі пояснює, що в зону бойових дій їх привезли неофіційно: "Ми перетнули кордон як "вантаж 200". Нас тут навіть немає. Тому, якщо скажуть що дезертир, іди ти на х… Мене тут немає. Доведи зворотне. Ми ж, типу, добровольці. А насправді добровільно-примусово".

Також читайте: В окупованому Донецьку чоловіки шукають можливості уникнути участі у війні: "Скажи маме, пусть справки сделает, что я гипертоник", - перехоплення ГУР Міноборони. АУДIО

 За словами "ДНРівця", з-під Харкова нещодавно привезли близько 400 таких самих "вояк": "Тільки відкрились двері потяга, всі хто куди. Всі "замишились", щоб їх далі нікуди не відправляли". Один зі знайомих "ДНРівця", що нещодавно повернувся з-під Харкова, збожеволів.

Тож єдине бажання "добровольця" – якнайшвидше піти з війни та не повертатися.

Автор: 

армія рф (17176) розвідка (3854) перехоплення (351)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
правильно называют, вы никто
показати весь коментар
19.05.2022 17:01
+23
Мамка, наверно, ходила на те самые митинги с аквафрешами... Никакой жалости.
показати весь коментар
19.05.2022 17:13
+23
Даунбассеры кукарекали, что они кормят всю Украину. Завалят этих дебилов, шож нам делать, кто-же нас кормить будет?
показати весь коментар
19.05.2022 17:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
правильно называют, вы никто
показати весь коментар
19.05.2022 17:01 Відповісти
мирниє житєлі Донбаса - попочлєнци
показати весь коментар
19.05.2022 17:13 Відповісти
Мамка, наверно, ходила на те самые митинги с аквафрешами... Никакой жалости.
показати весь коментар
19.05.2022 17:13 Відповісти
Даунбассеры кукарекали, что они кормят всю Украину. Завалят этих дебилов, шож нам делать, кто-же нас кормить будет?
показати весь коментар
19.05.2022 17:17 Відповісти
подохнем? захопим Донбас, кайдани на них поцепим, на колєні поставимо, нехай тоді трудяться
показати весь коментар
19.05.2022 17:20 Відповісти
нельзя поставить на колени тех,, кто и так стоит "раком"
показати весь коментар
19.05.2022 17:26 Відповісти
захопим Донбас... Мы не захватываем, а освобождаем, рашотроллик. Ты тоже из маленького деревянного домика с дыркой в полу?
показати весь коментар
19.05.2022 17:26 Відповісти
надіним на них трусіки і будем їх розпинать як ісуса
показати весь коментар
19.05.2022 17:46 Відповісти
Постучи каской по земле. Это тебя спасет от гибели от мины и поможет в гибели от пули.
показати весь коментар
19.05.2022 17:23 Відповісти
так каски нет. Они ж святые
показати весь коментар
19.05.2022 18:22 Відповісти
Мясо оно и есть мясо. Выдали винтовки Мосина 1981 года "рождения", с оптическим прицелом модели 1939 года. И патронов, наверное, по 5 штук на рыло
показати весь коментар
19.05.2022 17:24 Відповісти
С музеев,видать, для воинствующей донбассни эти экспонаты понасобирали.ВСУ вернет эти "мосинки" обратно,но уже как трофеи.
показати весь коментар
19.05.2022 17:54 Відповісти
может, 1891-го года?
показати весь коментар
19.05.2022 18:23 Відповісти
Винтовка Мосина 1891 года а не 1981 таким дятлам-предателям с лугандона из за которых по сути справы все войны и начались надо было вообще палки дать а не оружие. Знаете как вас в Украине называют солдаты ВСУ, а алкаши? Консервы для одичавших бродячих псов! По моему, вернее не придумаешь….
показати весь коментар
19.05.2022 18:23 Відповісти
Ну та

А фото зроблено на фоні захопленої української адмін. будівлі

Думай з яким контекстом постиш фото
показати весь коментар
19.05.2022 18:41 Відповісти
Більш зкріпно було б одну гвинтівку на двох, а другому дрин від швабри. І - "добывать оружие в бою!"
показати весь коментар
19.05.2022 19:15 Відповісти
патроны только перед боем дают.
показати весь коментар
19.05.2022 19:39 Відповісти
Падоль мая вся виздихати або виїхати на паРашу, в Україні їм точно не місце.
показати весь коментар
19.05.2022 17:26 Відповісти
Хотіли расію - тепер жеріть її поки не знудить.
показати весь коментар
19.05.2022 17:28 Відповісти
парашичи и для русских парашичи!
показати весь коментар
19.05.2022 17:51 Відповісти
но это прискорбно, что у россии получилось Украинцев с этих регионов поставить воевать против Украины. Нужно всех коллаборантов и олигархов и коррупционеров расстрелять - они продались России и помогли России воспитать там быдло тупое, которое повелось на россию. Украина должна оружием вычищать грязь со своей земли, а олигархи, коллаборанты, коррупционеры - это грязь! Они должны заплатить жизнями за то, что они помогли посеять россии в Украине. За жизни солдат, вся эта грязь должна заплатить своими жизнями!
показати весь коментар
19.05.2022 17:56 Відповісти
Ну, добре, а якби їм дали ******* зброю, амуніцію і т.д., вони б воювали залюбки?
показати весь коментар
19.05.2022 17:59 Відповісти
а мосінка чим х-ва ?? головне шоб прицел був норм, і пристреляний
показати весь коментар
19.05.2022 18:13 Відповісти
Нічим, крім того ще зброя війни 20 ст, наші взагалі на умовний постріл з автомата не підходять, лупашать з гранатометів за км.
показати весь коментар
19.05.2022 18:22 Відповісти
довгий ствол нарізний, 7.62, шмалять їй іще та шмалять
в музєї не повертати, краще віддайте мені
показати весь коментар
19.05.2022 18:25 Відповісти
безправне м'ясо розповідає про закони та законність. диво-дивне.
показати весь коментар
19.05.2022 18:09 Відповісти
Для кого-то и "мясо", а для остальных - сортирные и зловонные нули.
показати весь коментар
19.05.2022 18:10 Відповісти
В фсб ихнее донести, пусть весь батальон набутылят, предварительно отшвабрив.
Дидыподыхале, а эти шо?
показати весь коментар
19.05.2022 18:51 Відповісти
В 14 г позвали. Теперь отработать надо. Вперёд на мяч.
показати весь коментар
19.05.2022 19:35 Відповісти
 
 