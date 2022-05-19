"Мобілізований" з Донецька: нас називають "м’ясо з музейними експонатами", – перехоплення ГУР Міноборони. АУДIО

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало запис перехопленої розмови військовослужбовця РФ, "мобілізованого" з так званої "ДНР", в якій він розповідає про плани його підрозділу піти з позицій до кінця травня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ГУР МО у фейсбуці.

"Мобілізований" пояснює, що після 26 травня всі хто знаходиться з ним поруч на позиціях збираються "валити", разом з ними піде комбат та полковник зі штабу.

За словами "військового", їх кинули на передову, але не надали відповідного спорядження: "У нас є "мосінки" (гвинтівки Мосіна), це снайперські гвинтівки, 43-го року. На них росіяни дивляться, навіщо це вам? Це ж музейний експонат. Нас називають "святі". Ми питаємо чому? Вони кажуть, ви ж ходите без обмундирування, без каски. Чеченці називають м’ясом".

Далі пояснює, що в зону бойових дій їх привезли неофіційно: "Ми перетнули кордон як "вантаж 200". Нас тут навіть немає. Тому, якщо скажуть що дезертир, іди ти на х… Мене тут немає. Доведи зворотне. Ми ж, типу, добровольці. А насправді добровільно-примусово".

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За словами "ДНРівця", з-під Харкова нещодавно привезли близько 400 таких самих "вояк": "Тільки відкрились двері потяга, всі хто куди. Всі "замишились", щоб їх далі нікуди не відправляли". Один зі знайомих "ДНРівця", що нещодавно повернувся з-під Харкова, збожеволів.

Тож єдине бажання "добровольця" – якнайшвидше піти з війни та не повертатися.