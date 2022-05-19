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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Оприлюднено другу частину даних окупантів, які чинили звірства в Бучі, Ірпені та Гостомелі

ворог,окупант,агресор

Журналісти InformNapalm опублікували другу частину даних розвідників 64 ОМСБр ЗС РФ, які брали участь в окупації Київщини та мають безпосередній стосунок до воєнних злочинів, вчинених в Бучі, Гостомелі та Ірпіні.

Дані публікує InformNapalm, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом оприлюднено дані 70 російських військовослужбовців: фото, дата наодження, номер паспорту та особистий номер, посилання на сторінци в соцмережах.

В InformNapalm нагадали, що отримали всередині квітня понад 13 гб фото та відео зі смартфону російського військовослужбовця, який захисники України знайшли в Бучі. Завдяки ним вдалося ідентифікувати й інших воєнних злочинців.

Детальніше з даними окупантів можна ознайомитися тут.

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Автор: 

армія рф (17176) інформація (284) Ірпінь (358) Київська область (4002) Буча (539) Гостомель (139)


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Почетные узнаваемые мля ничего скоро за казённый счёт в арестантском вагоне в Украину Гаагу покатаетесь в кандалах робе и под конвоем...после Путина ради снятия санкций поблажек россияне сами выдавать их будут как пустую стеклотару на убой....
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19.05.2022 17:30 Відповісти
В мене є більш цікава новина
https://novynarnia.com/2022/05/19/kiborg-maksym-galaktionov/
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19.05.2022 17:32 Відповісти
На сайте Думская опубликовали инфу Денисовой в Харьковской области массовые звонки от жертв сексуальных преступлений 9 месяцев 1 год умер 67 и 78 лет старики мальчики 10 лет трое тройняшек девчата на глазах у мамы получили травмы половой системы .....
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19.05.2022 17:45 Відповісти
Хотілося б дочекатися, коли всім отим кікіморам буде від України сєкір-башка, однако.
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19.05.2022 18:01 Відповісти
кастрація всім оркам гарантована😠
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19.05.2022 20:41 Відповісти
 
 