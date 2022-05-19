Оприлюднено другу частину даних окупантів, які чинили звірства в Бучі, Ірпені та Гостомелі

Журналісти InformNapalm опублікували другу частину даних розвідників 64 ОМСБр ЗС РФ, які брали участь в окупації Київщини та мають безпосередній стосунок до воєнних злочинів, вчинених в Бучі, Гостомелі та Ірпіні.

Дані публікує InformNapalm, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом оприлюднено дані 70 російських військовослужбовців: фото, дата наодження, номер паспорту та особистий номер, посилання на сторінци в соцмережах.

В InformNapalm нагадали, що отримали всередині квітня понад 13 гб фото та відео зі смартфону російського військовослужбовця, який захисники України знайшли в Бучі. Завдяки ним вдалося ідентифікувати й інших воєнних злочинців.

Детальніше з даними окупантів можна ознайомитися тут.

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