Україні потрібні щонайменше $15 млрд, щоб закрити потреби бюджету на 3 місяці, - Шмигаль

Україна потребує щонайменше $15 млрд на найближчі три місяці, щоб закрити оперативні потреби бюджету. Глава уряду закликає країни Великої сімки надати нашій державі термінове фінансування.

Про це Денис Шмигаль заявив під час виступу на саміті країн Великої Сімки, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Урядовий портал".

Прем'єр навів дані Міжнародного валютного фонду, який прогнозує зниження зростання економіки цього року для 143 країн, на частку яких припадають 86% світового ВВП.

"Глобальне зростання, за даними МВФ, уповільниться приблизно з 6,1% у 2021 році до 3,6% у 2022 і 2023 роках. Глава уряду наголосив, що все це наслідки війни, яку розв’язала Росія", - йдеться у повідомленні.

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Шмигаль зазначив, що українська банківська й енергетична системи працюють стабільно, а запроваджені урядом податкові та кредитні стимули дали змогу частині бізнесу відновити свою роботу.

Водночас, за словами прем'єр-міністра, щомісяця дефіцит українського бюджету становить близько $5 млрд, тому для України дуже важливою є фінансова підтримка.

"Сьогодні ми закликаємо країни Великої сімки надати Україні термінове фінансування для оперативних потреб бюджету. Нам потрібні щонайменше $15 млрд на найближчі три місяці, щоб закрити ці потреби. Для нас це так само важливо, як і зброя, яку ви надаєте для боротьби з російською агресією", - наголосив глава уряду.

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