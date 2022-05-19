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Україні потрібні щонайменше $15 млрд, щоб закрити потреби бюджету на 3 місяці, - Шмигаль

денис,шмигаль

Україна потребує щонайменше $15 млрд на найближчі три місяці, щоб закрити оперативні потреби бюджету. Глава уряду закликає країни Великої сімки надати нашій державі термінове фінансування.

Про це Денис Шмигаль заявив під час виступу на саміті країн Великої Сімки, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Урядовий портал".

Прем'єр навів дані Міжнародного валютного фонду, який прогнозує зниження зростання економіки цього року для 143 країн, на частку яких припадають 86% світового ВВП.

"Глобальне зростання, за даними МВФ, уповільниться приблизно з 6,1% у 2021 році до 3,6% у 2022 і 2023 роках. Глава уряду наголосив, що все це наслідки війни, яку розв’язала Росія", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Шмигаль закликав G7 підготувати закони для конфіскації російських активів на користь України

Шмигаль зазначив, що українська банківська й енергетична системи працюють стабільно, а запроваджені урядом податкові та кредитні стимули дали змогу частині бізнесу відновити свою роботу.

Водночас, за словами прем'єр-міністра, щомісяця дефіцит українського бюджету становить близько $5 млрд, тому для України дуже важливою є фінансова підтримка.

"Сьогодні ми закликаємо країни Великої сімки надати Україні термінове фінансування для оперативних потреб бюджету. Нам потрібні щонайменше $15 млрд на найближчі три місяці, щоб закрити ці потреби. Для нас це так само важливо, як і зброя, яку ви надаєте для боротьби з російською агресією", - наголосив глава уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейська комісія затвердила План відбудови України

Автор: 

G-7 G7 (1032) допомога (8284) економіка (924) Денис Шмигаль (4546)


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Топ коментарі
+25
Ламборджіні для потреб "військових" без мита завозять, а ви гроші просите.
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19.05.2022 17:44
+21
перед тим, як давати кредити, треба звільнити ссучєного довбойоба шмигаля, єрмака і всю зе-пздоту разом з кловуном.
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19.05.2022 17:56
+18
коломойско, фирташа, юлю, зеленского, и др , меров городов , судей, прокуроров, начальников охранных агентств , трусите, там бабла на бюджет нескольких италий хватит.
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19.05.2022 17:50
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Ламборджіні для потреб "військових" без мита завозять, а ви гроші просите.
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19.05.2022 17:44 Відповісти
та норм. потім тачку вкрадуть чи спалять буряти чи даги.... до дебілів тільки так доходить!
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19.05.2022 18:11 Відповісти
Пора арестовать все деньги олигархов и коррупционеров и коллаборантов всех их имущество по всему миру продать с аукциона и в бюджет Украины!
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19.05.2022 17:49 Відповісти
Ха❗В лицо три раза. Платить будет пересичный☝ И не как иначе. Штрафы, конфискации и налоги. Повышать, закручивать, ограничивать.
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19.05.2022 18:03 Відповісти
коломойско, фирташа, юлю, зеленского, и др , меров городов , судей, прокуроров, начальников охранных агентств , трусите, там бабла на бюджет нескольких италий хватит.
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19.05.2022 17:50 Відповісти
Сами себя не потрясут...)
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19.05.2022 17:55 Відповісти
у тебя очка дырявого в нике не хватает
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19.05.2022 22:40 Відповісти
Возьмите у Зели за прокат Сватов в рашке.
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19.05.2022 17:50 Відповісти
Вкрадених через приват банк 5.5 млрд.дол. поверніть в бюджет....
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19.05.2022 17:53 Відповісти
А Шмыга в принципе прав. Нам необходимы дешевые кредиты. Тупин разрушает именно инфраструктуру Украины. А вот почему-то вспоминаю слова зеледента о том как Порох международными кредитами загнал каждого украинца в огромные долги. Суки зеленые, вы что с нашей Украиной изображаете?
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19.05.2022 17:53 Відповісти
Нам необходимы дешевые кредиты
Глава правительства призывает страны Большой семерки предоставить нашему государству срочное финансирование. Источник:
"Тут дело тонкое, ты только улови."
Вы разницу между дай и займи чувствуете?
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19.05.2022 19:01 Відповісти
А топ чиновники со своей обслугой зарплаты себе не уменьшили. Ну штош, народ за них голосовал.
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19.05.2022 17:56 Відповісти
перед тим, як давати кредити, треба звільнити ссучєного довбойоба шмигаля, єрмака і всю зе-пздоту разом з кловуном.
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19.05.2022 17:56 Відповісти
в законі про оголошення военного стану такі дії заборонено терпімо ще 90 днів
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19.05.2022 22:09 Відповісти
Зв'язки з війною апетити наших чиновників ще більше збільшились.
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19.05.2022 18:00 Відповісти
можно уволить Лещенко с зп 350к грн и еще кучу пиявок прихлебателей, типа *****, и не надо столько денег будет.
А еще в военное время наконец-то разобраться с коррупционерами и мародеров.
Но зачем, если можно просить милостыню по миру.
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19.05.2022 18:03 Відповісти
це з урахуванням видатків на нові дороги чи без
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19.05.2022 18:06 Відповісти
Давайте уріжим депутатам, суддям зарплату
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19.05.2022 18:12 Відповісти
Ви забули як роздули витрати потреби на утримання міністерств, уряду, офісу Президента, Ради, прокуратур, різноманітних кишенькових ДБР, НАЗК, та іншого? Може вже час зменшити непотрібні витрати?
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19.05.2022 18:14 Відповісти
Сократите на миллион бюджетников и будет нам счастье.
судьи, прокуроры, набу, шмабу съедает большую часть расходов бюджета
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19.05.2022 18:15 Відповісти
Щоб закрити шкурні потреби зеленої шобли цих міліардів замало !
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19.05.2022 18:16 Відповісти
Захід оцінював потреби бюджету на місяць в 3 млр. зелених. Зелені оцінили себе набагато крутіше.
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19.05.2022 18:17 Відповісти
кажу ж, то з видатками на будівництво нових доріг
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19.05.2022 18:21 Відповісти
Тоже не пойму откуда 5 млрд.долл. в месяц.
Тем более не вся ж экономика остановилась ,т.е. что то ж собирается по налогам (по ихним же словам не меньше половины собирается).
Расходы на военку по сути только зарплата,питание и топливо-все остальное почти даровое (совковые остатки) или военная помощь(бесплатно) .Есть конечно и платные поставки-но не на миллиарды долларов же.
А то по Шмигалюнышу получается дефицит бюджета за год ,больше чем сам бюджет.
Какая то мутка
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19.05.2022 19:16 Відповісти
А шо отэто такое: "оперативні потреби бюджету"? Це чиї конкретно потреби?

Зброю, обладнання та продукти дають США, Британія та ЄС, Польща дає паливо, волонтери на гроші громадян закупають знаряддя - а 5 мільярдів йде на "оперативні потреби бюджету"?!

А потім ця бюджетна ******* ще й волонтерські бронікі розпродає через Епіцентр на мільони грн?!
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19.05.2022 18:24 Відповісти
Попросіть нафтотрейдерів та власників АЗС поділитися надприбутками .У Польші бензин по 48 грн з урахуванням податків, витрат на доставку та прибутку. А в Україні зелені міністри пропонують ціну від 52 грн і це при відмінених податках, які становлять в країнах ЄС до 50 % роздрібної ціни та спрощеній процедурі ввезення. Цим гнидам і 15 лярдів буде мало щоб нажертися, врни навіть не думають про те як запусити економіку , а лише вміють клянчити гроші для дерибану. Зробіть дешевими ресурси , той же бензин, електрику, знизьте податки, закрийте контори типу податкової, пожежників, які роками кошмарять бізнес і навіть без вашого втручання почнеться ріст . Всього навсього потрібно перестати красти і обслуговувати інтереси купки олігархів.
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19.05.2022 18:31 Відповісти
В Польше как раз отменили все налоги на топливо, так что не угадал

А вот в Германии бензин по 2,1 евро (75-80 грн) за литр!
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19.05.2022 18:42 Відповісти
в Польше снизили только НДС (до 8 процентов помоему )-а в оптовой цене Орлена сидит акциз .
А в германии налогов в рознице на топливо около 50-60 процентов у нас 7 -вот и считайте.
Логистика есть и у польши с германией и зарплаты персонала намного выше
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19.05.2022 19:21 Відповісти
Так в Німеччині податки на паливо більші в 7-8 разів ніж в Україні. Якщо до української ціни додати німецькі податки то вийдуть ті ж самі 75-80 грн. А додати ще й німецькі зарплати персоналу та видатки на утримання АЗС то буде взагалі під 100 . У нас ціну встановлює не ринок або держава, а хотілки нафтотрейдерів-монополістів, які банально перекладають на простих громадян свої збитки від війни. І їм на***ти, що це тільки поглибить кризу економіки, як і шмигалю та його зграї міністрів-мародерів, як думають тількт про дерибан позичених грошей.
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19.05.2022 20:03 Відповісти
Одолжите у Суркиса и Шуфрича (после продажи прихватизированных газовых скважин) которых вы выпустили.
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19.05.2022 18:33 Відповісти
у тебя O не хватает
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19.05.2022 22:43 Відповісти
Губа не дура.. -"А где деньги Зин"??!
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19.05.2022 18:34 Відповісти
Хотелось бы видеть куда эти деньги планирують пойти, а то чувствую барыги уже шьют себе новые карманы...
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19.05.2022 18:45 Відповісти
Юзіка потрусіть. На дорогах з турками мільярди вкрав...
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19.05.2022 18:57 Відповісти
Беня с Ахметкой несет убытки.
Шмыгаль чмо Ахметова,а Зеленский чмо Коломойского.Делайте выводы,не будьте чмом.
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19.05.2022 18:57 Відповісти
потрусіть тих, хто тихенько в ліс уходять - ще більше назбираєте
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19.05.2022 19:00 Відповісти
Судя по тому, что бюджетникам перестали платить зарплаты, дело швах
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19.05.2022 19:01 Відповісти
Уявімо, на хвилинку, що ці «прхофесіонали», коли курс сягне 40 чи 50 ! На питання, чому так сталось, відповість: пр@**#ли. Де паливо?!?!? - пр@**#ли. Відповідальності - нуль. Безкарність.
Дуже сумно млять...
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19.05.2022 19:02 Відповісти
аппетит коломойши ограничьте и 95 квярталя.

И деньги будут. зажрались клованы, на крови торгуют.
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19.05.2022 19:08 Відповісти
Вам же прямим текстом підсказують що США не мають намір виплачувати пенсії корумпованим прокурорам, суддям. чиновникам 1,2, 3 категорій а скільки судових справ по збільшеню пенсійних виплат ухвалено ви марно надієтесь що там не в курсі справ. Україна потребує не 15 млд на найближчі три місяці а розумні рішення і то негайно. не хочете прислухатись до порад не мучайтесь самі і нарід України вам скіль не дай все в асфальт.
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19.05.2022 19:14 Відповісти
и сколько из этой суммы власть имущие шакалы с...здят ?
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19.05.2022 20:01 Відповісти
я не понимаю где предыдущие миллиарды? где деньги от западных фондов? где пособия или гуманитарная помощь? почему работы нет ?
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19.05.2022 22:46 Відповісти
 
 