Військовий РФ Шишимарін визнав у суді, що вбив мирного жителя Сумщини: "Я вистрілив короткою чергою. Тим самим я його вбив"

В Україні відбувається суд над російським військовим Вадимом Шишимаріним, обвинуваченим у вбивстві цивільного мешканця Сумщини. Шишимарін визнав провину і попросив пробачити його. Прокуратура просить засудити окупанта до довічного ув’язнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Дорогою прапорщик Макєєв (російський військовий, який сидів за кермом автівки, – ред.) побачив чоловіка, він розмовляв по телефону. Макєєв сказав, що він нас здасть, що він дзвонить військовим. І він наказав стріляти. Я не вистрілив. Потім інший військовослужбовець, який сидів справа від водія, розвернувся, почав приказним тоном мені наказувати, щоб я вистрілив. І аргументував це тим, що ми не доїдемо до наших військ, не викличемо підмоги, що нам загрожує небезпека. Я потерпілого в цей час не бачив. Я побачив його, лише коли ми з ним порівнялись, і я вистрілив короткою чергою. Тим самим я його вбив", - розповів воєнний злочинець.

24 лютого Шишимарін разом з іншими російськими військовими вирушили з Бєлгородської області через кордон України. За словами росіянина, він не знав, що їде воювати, і мав сухпайок лише на 3 дні.

Вранці 28 лютого колона Шишимаріна їхала Сумщиною вбік Росії, щоб вивезти поранених. Неподалік села Грінченкове їх атакували Збройні сили України і розбили колону. Після цього росіяни залишились без транспорту і розділились на кілька груп. Шишимарін залишився ще з 4 чоловіками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд над окупантом Шишимаріним: дружина вбитого цивільного наполягає на довічному ув'язненні чи обміні на воїнів "Азовсталі"

Між селами Чупахівка та Грінченкове вони помітили чоловіка на автомобілі Volkswagen і вирішили вкрасти транспорт. Росіяни розстріялил автівку, її власнику вдалось втекти і сховатись. Машину розвернули і поїхали до села Чупахівка. Вони планували дістатись до своїх військ. У селі військові побачили цивільного чоловіка, 62-річного Олександра Шеліпова, який говорив по телефону. Вирішили, що місцевий хоче здати їх українським захисникам. Тоді Шишимарін застрелив Шеліпова.

Після цього росіяни потрапили в засаду: з ними в бій вступили місцеві мисливці. Один із російським військових отримав поранення, його залишили на полі бою, і росіянин помер. Росіяни сховались на фермі, де пробули до ранку, і наступного ранку здались місцевим разом зі зброєю. Двох полонених росіян з цієї групи згодом обміняли. Ще один виступив свідком на суді.

Також суд допитав дружину вбитого Катерину Шеліпову і їхнього сусіда.