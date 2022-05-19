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Новини Війна
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Військовий РФ Шишимарін визнав у суді, що вбив мирного жителя Сумщини: "Я вистрілив короткою чергою. Тим самим я його вбив"

шишимарін

В Україні відбувається суд над російським військовим Вадимом Шишимаріним, обвинуваченим у вбивстві цивільного мешканця Сумщини. Шишимарін визнав провину і попросив пробачити його. Прокуратура просить засудити окупанта до довічного ув’язнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Дорогою прапорщик Макєєв (російський військовий, який сидів за кермом автівки, – ред.) побачив чоловіка, він розмовляв по телефону. Макєєв сказав, що він нас здасть, що він дзвонить військовим. І він наказав стріляти. Я не вистрілив. Потім інший військовослужбовець, який сидів справа від водія, розвернувся, почав приказним тоном мені наказувати, щоб я вистрілив. І аргументував це тим, що ми не доїдемо до наших військ, не викличемо підмоги, що нам загрожує небезпека. Я потерпілого в цей час не бачив. Я побачив його, лише коли ми з ним порівнялись, і я вистрілив короткою чергою. Тим самим я його вбив", - розповів воєнний злочинець.

24 лютого Шишимарін разом з іншими російськими військовими вирушили з Бєлгородської області через кордон України. За словами росіянина, він не знав, що їде воювати, і мав сухпайок лише на 3 дні.

Вранці 28 лютого колона Шишимаріна їхала Сумщиною вбік Росії, щоб вивезти поранених. Неподалік села Грінченкове їх атакували Збройні сили України і розбили колону. Після цього росіяни залишились без транспорту і розділились на кілька груп. Шишимарін залишився ще з 4 чоловіками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд над окупантом Шишимаріним: дружина вбитого цивільного наполягає на довічному ув'язненні чи обміні на воїнів "Азовсталі"

Між селами Чупахівка та Грінченкове вони помітили чоловіка на автомобілі Volkswagen і вирішили вкрасти транспорт. Росіяни розстріялил автівку, її власнику вдалось втекти і сховатись. Машину розвернули і поїхали до села Чупахівка. Вони планували дістатись до своїх військ. У селі військові побачили цивільного чоловіка, 62-річного Олександра Шеліпова, який говорив по телефону. Вирішили, що місцевий хоче здати їх українським захисникам. Тоді Шишимарін застрелив Шеліпова.

Після цього росіяни потрапили в засаду: з ними в бій вступили місцеві мисливці. Один із російським військових отримав поранення, його залишили на полі бою, і росіянин помер. Росіяни сховались на фермі, де пробули до ранку, і наступного ранку здались місцевим разом зі зброєю. Двох полонених росіян з цієї групи згодом обміняли. Ще один виступив свідком на суді.

Також суд допитав дружину вбитого Катерину Шеліпову і їхнього сусіда.

Автор: 

армія рф (17176) суд (11648) воєнні злочини (1848) Шишимарін (10)


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Топ коментарі
+8
По законам Хаммурапи - по справедливости - он забрал жизнь и за это он должен лишиться своей жизни! цена за убийство - смерть! Сила кармы! Что сеешь, то и получаешь!
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19.05.2022 18:08
+6
Один із російським військових отримав поранення, його залишили на полі бою, і росіянин помер. Росіяни сховались на фермі, де пробули до ранку, і наступного ранку здались місцевим разом зі зброєю.
Все что нужно знать о "повторим"... *************** войска в действии. Мы реально живем лучше рабссеи. И сознанием наших граждан и материальным благосостоянием. От осознания этого у рашоорков так крышу срывает, что у них от удовольствия грабежа настолько крышу срывает, что они о врожденном человеку чувству самосохранения забывают.
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19.05.2022 18:09
+4
❗️Гауляйтер временно оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что область станет субъектом Российской Федерации

"Будет Херсонская область Российской Федерации. Уже утверждён бюджет. Это бюджет только расходный, потому что мы доходной части пока не даём в общий котёл. Но бюджет уже утверждён в рублях", - заявил Сальдо на совещании с такими же коллаборантами, которые называют себя главами районов области.

Как сообщают пропагандисты, на совей сходи эти престпуники обсудили «планы по работе в Херсонской области», а их «первоочередная задача - это создание исполнительных органов».

Чмони, ваша первоочередная задача - подумать, куда вы будете скоро бежать. Если доживете до этого момента.
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19.05.2022 18:17
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Він так спокійно про це каже?
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19.05.2022 18:04 Відповісти
русских солдат консультируют, как вести себя в плену.
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19.05.2022 18:11 Відповісти
не хочет возвращаться в рашку что бы потом опять не погнали как пушечное мясо
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19.05.2022 18:19 Відповісти
По законам Хаммурапи - по справедливости - он забрал жизнь и за это он должен лишиться своей жизни! цена за убийство - смерть! Сила кармы! Что сеешь, то и получаешь!
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19.05.2022 18:08 Відповісти
Один із російським військових отримав поранення, його залишили на полі бою, і росіянин помер. Росіяни сховались на фермі, де пробули до ранку, і наступного ранку здались місцевим разом зі зброєю.
Все что нужно знать о "повторим"... *************** войска в действии. Мы реально живем лучше рабссеи. И сознанием наших граждан и материальным благосостоянием. От осознания этого у рашоорков так крышу срывает, что у них от удовольствия грабежа настолько крышу срывает, что они о врожденном человеку чувству самосохранения забывают.
показати весь коментар
19.05.2022 18:09 Відповісти
❗️Гауляйтер временно оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что область станет субъектом Российской Федерации

"Будет Херсонская область Российской Федерации. Уже утверждён бюджет. Это бюджет только расходный, потому что мы доходной части пока не даём в общий котёл. Но бюджет уже утверждён в рублях", - заявил Сальдо на совещании с такими же коллаборантами, которые называют себя главами районов области.

Как сообщают пропагандисты, на совей сходи эти престпуники обсудили «планы по работе в Херсонской области», а их «первоочередная задача - это создание исполнительных органов».

Чмони, ваша первоочередная задача - подумать, куда вы будете скоро бежать. Если доживете до этого момента.
показати весь коментар
19.05.2022 18:17 Відповісти
Смерть кацапні!!!
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19.05.2022 18:24 Відповісти
Смерть орку, только смерть!!!
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19.05.2022 19:06 Відповісти
Пусть "профессионалы" сделают из него резиновую куклу с тронутым рассудком. Тварь.
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19.05.2022 19:07 Відповісти
Монголоидное ******..вырожденец..как и большинство коренных кацапов..пусть таких на разминирование пускать..с привязаной на шее например миной на радиоподрыве шоб нез******ся.
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19.05.2022 20:09 Відповісти
Яке довічне ув'язнення? Показово розстріляти або повісити в прямому ефірі!
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19.05.2022 23:11 Відповісти
 
 