З Маріуполя у фільтраційний табір росіяни вивезли ще 127 людей, серед них 12 дітей
Із заблокованого Маріуполя у фільтраційний табір в селище Безіменне російські загарбники доставили 127 людей, серед них 12 дітей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Вчора з Маріуполя до фільтраційного табору в с. Безіменне Новоазовського району доставлено 127 маріупольців, серед яких 12 дітей. Без коментарів…" - сказано в повідомленні.
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Сергей Гусаченко #510887
показати весь коментар19.05.2022 18:18 Відповісти Мені подобається 3
Тунгусский метеорит
показати весь коментар19.05.2022 18:16 Відповісти Мені подобається 6
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