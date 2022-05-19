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З Маріуполя у фільтраційний табір росіяни вивезли ще 127 людей, серед них 12 дітей

біженці,табір

Із заблокованого Маріуполя у фільтраційний табір в селище Безіменне російські загарбники доставили 127 людей, серед них 12 дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора з Маріуполя до фільтраційного табору в с. Безіменне Новоазовського району доставлено 127 маріупольців, серед яких 12 дітей. Без коментарів…" - сказано в повідомленні.

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Автор: 

Маріуполь (3220) Андрющенко Петро (692)


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Нужны запуганные украинцы, под угрозой смерти рассказывающие о гуманности рашистов. Живых рашистов в плен не брать!!! Хватит нам Азова. И артиллеристов и пилотов у рашодебилов внезапно закончится число желающих.
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19.05.2022 18:18 Відповісти
Напали на демократическое государство, и пропускает жителей через конслагеря. Фашизм 21 века возродился в России.
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19.05.2022 18:16 Відповісти
 
 