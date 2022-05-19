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ЄС профінансує реконструкцію двох пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні у Чернівецькій області

буковина,кордон

Європейський Союз виділить фінансування для реконструкції пунктів пропуску "Дяківці" та "Красноїльськ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держмитслужбу.

Фінансування ЄС буде направлене на відкриття двох пунктів пропуску"Дяківці" та "Красноїльськ" з українського боку та розбудову інфраструктури для вантажівок.

Відкриття нових пунктів пропуску розвантажить вже існуючі та пришвидшить вантажний і товарний потік на західному кордоні нашої країни.

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Автор: 

Буковина (846) кордон (4748) Євросоюз (13310) пункт пропуску (798)


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Опять. Ну ну. Ще при цій владі там руки не терли. Як би румунам штат митників збільшити і вже за кілька днів було би менше черг.
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19.05.2022 20:05 Відповісти
 
 