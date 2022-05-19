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Новини Справа Семенченка і Шевченка Війна
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Суддя-тероборонець Сидоров в окремій думці заявив про відсутність підстав утримання Семенченка під вартою. ДОКУМЕНТ

семенченко

Суддя-тероборонець Сидоров Є.В. в окремій думці заявив про відсутність підстав утримання Семена Семенченка під вартою.

Про це написав Семенченко у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Забезпечення безпеки України превалюе над можливими ризиками. Наявність у особи бажання захищати Батьківщину, а також потреба у ньому у відповідних підрозділів превалюе на над можливими ризиками при звільненні такої особи з-під варти".

"Прокурори в судовому засіданні взагалі не довели існування заявлених ними ризиків при звільненні Семена Семенченка, не надали жодних матеріалів, що підтверджують їхню думку. І це все разом свідчить про відсутність підстав для подальшого утримання Семена Семенченка під вартою".

Ні, мене ще не звільнили I продовжують "судити" за звинуваченням у створенні "незаконного збройного формування" та в організації теракту проти телеканалу Медведчука у 2019 році.

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Майже півтора роки я перебуваю за ґратами, Всі інші 8 обвинувачених давно воюють, тому мені навіть не було зачитано обвинувальний акт. Незважаючи на те, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України подало письмове клопотання про моє звільнення та мобілізацію на адресу суду, генпрокурора та президента - мене продовжують утримувати за ґратами. А Судові засідання просто переносяться, І це незважаючи на те, що ГУР МОУ гарантував мою явку після війни для участі в суді!

У перші дні війни з переляку прокурори відправили зI Львова до СІЗО документи про моє звільнення, але після мого заклику вступати до нового штурмового підрозділу відіграли все назад.

На засіданні суду я говорив що мені відомо, що у суддів команда "зверху" мене не випускати, але Буча і Бородянка, Херсон і Маріуполь можливо все-таки зможуть якось вплинути на громадянську самосвідомість суддів. Але, якщо чесно, я слабо на це сподівався.

І хоча двоє інших суддів усміхалися і позіхали, коли їм розповідали про війну і зачитували лист ГУР, я радий, що суддя Шевченківського суду Є.В.Сидоров, який з перших днів військової агресії вступив у тероборону, не втік, а захищав Україну, не побоявся вчинити за законом. Це означає, що суспільство нехай повільно змінюється. І це теж дає мені сили до подальшої боротьби. Чекаємо на апеляції.

Я борюся не лише за правду та свою свободу. Але й за своє право захищати Україну. А це – невід'ємне право кожного з нас", - розповів Семенченко.

Суддя-тероборонець Сидоров в окремій думці заявив про відсутність підстав утримання Семенченка під вартою 01
Суддя-тероборонець Сидоров в окремій думці заявив про відсутність підстав утримання Семенченка під вартою 02
Суддя-тероборонець Сидоров в окремій думці заявив про відсутність підстав утримання Семенченка під вартою 03
Суддя-тероборонець Сидоров в окремій думці заявив про відсутність підстав утримання Семенченка під вартою 04

Автор: 

суд (11648) суддя (1579) Семен Семенченко (251)


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Топ коментарі
+30
Я не те щоб фанат Семенченка, але ж у нас ніби дозволили навіть засудженим йти на фронт... А він лише підозрюваний в СІЗО.
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19.05.2022 18:47
+22
А скільки ворогів з жОпаблока вже засуджено ,з початку війни?!...
А героя - патріота тримають " зачиненим"! Це чия вказівка!?
До речі, а де інформація від медведчука про його розгалужену агентурну мережу, яка так успішно боролася проти України багато років?!
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19.05.2022 18:56
+15
хтось зацікавлений в тому щоб він сидів
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19.05.2022 18:50
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Я не те щоб фанат Семенченка, але ж у нас ніби дозволили навіть засудженим йти на фронт... А він лише підозрюваний в СІЗО.
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19.05.2022 18:47 Відповісти
Як і я. Та вірю Євгену Сидорову. Порядна, смілива людина.

"Суддя Сидоров - проти системи портнова-зеленського. Ви здивуєтеся!"
https://www.youtube.com/watch?v=fp5bxIwhPTM
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19.05.2022 19:01 Відповісти
скажу так при коллегии ТРЕХ судей один имеет свое отличное полностью мнение говорит сразу о спорности самого дела подозрения обвинения доводов прокуратуры сразу ставит вопрос про политические мотивы дела а не чистый криминал.. тем более обвинять в нападении на телеканал Медведчука Отакои!!!! это перебор видимо Зеленский не может взять телефон и просто сказать Венекдиктовне типа -перестаньте заниматься х,ней???!!!
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19.05.2022 19:17 Відповісти
Так це він і наказав їй ею займатися,щоб Лукашенко догодити.
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19.05.2022 19:40 Відповісти
https://novynarnia.com/2022/05/19/kiborg-maksym-galaktionov/ https://novynarnia.com/2022/05/19/kiborg-maksym-galaktionov/

Кіборга агенти фсб судять за начебто вбивство диверсанта...
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19.05.2022 19:07 Відповісти
Зеленский Семену жизнь спас. Большинство комбатов 14 года погибли за эти месяцы. Так что пусть радуется, что живой.
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19.05.2022 18:48 Відповісти
Пшол НАХ, кацапидлівцю!
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19.05.2022 18:56 Відповісти
Береза, Ярош, Тимошенко, Білецький, Михайленко - всі живі...
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19.05.2022 19:04 Відповісти
Большинство - это сколько?
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19.05.2022 19:04 Відповісти
Я в новостях слышал где-то о четверых. Я это пишу к тому, что комбриги они как бы воюют сейчас не с донецкими сепаратистами, а с регулярной армией. И это совсем другая война. Они к ней не готовы сами по себе.
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19.05.2022 19:07 Відповісти
Тільки не кажіть , що Зе комусь життя спасає , бо це навіть не смішно !
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19.05.2022 19:37 Відповісти
хтось зацікавлений в тому щоб він сидів
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19.05.2022 18:50 Відповісти
Так. Я зацікавлений. Аферист, провокатор, "крисятник" і утриманець Фрідмана в "Самопомочі" зрадника "сміттяря Садового" це частина проекту фсб - "Савченко-Грішін". Має сидіти до скону!
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19.05.2022 19:25 Відповісти
А чем тебе Савченко не угодила?
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19.05.2022 19:43 Відповісти
Погоджуюсь на всі 100%, Цей урод скільки шкоди приніс, що неперелічіти. Підарасюка йому і Соболєва, що не сумував.
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19.05.2022 19:43 Відповісти
Як на мене він ахметівська *****. Якщо і піде на фронт, то користь від нього одного ну дуже сумнівна. Зато який інформ кіпіш влаштували для нього. Мутний він.
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19.05.2022 20:13 Відповісти
Чиста , у нас каждый штык с опытом вес имеет , и ветеран лишний не помешает
а с тебя стало-быть корысти больше на передке
мутная ты
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19.05.2022 21:39 Відповісти
Грішин не тільки шахрай. Бо не маючи військової освіти намалювати собі офіцерське звання, таке можливо за сприянням фсб, як і просування їх агентів у СБУ
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19.05.2022 19:56 Відповісти
Зеленський ніколи не погодиться мати конкурента в медіапросторі. Всі досягнення "сємєнчєнка" здобуті подорожами по ТВ-шоу. Тому тут пряме питаннячко рейтингу.
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19.05.2022 18:50 Відповісти
Коли Семенченко був на війні, де був Зеля?
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19.05.2022 20:40 Відповісти
там же, в медийном пространстве)))
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20.05.2022 13:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4yLWL1gXgew Нынче все строка закончены
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19.05.2022 18:51 Відповісти
А скільки ворогів з жОпаблока вже засуджено ,з початку війни?!...
А героя - патріота тримають " зачиненим"! Це чия вказівка!?
До речі, а де інформація від медведчука про його розгалужену агентурну мережу, яка так успішно боролася проти України багато років?!
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19.05.2022 18:56 Відповісти
Как где? На марафоне смотри. И в газетах. Они работают по тем же русским методичкам как и раньше.
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19.05.2022 19:03 Відповісти
Ніхто не покараний. Навпаки, судять зараз кіборга, сбушника патріота, випускають крадіїв гуманітарки.

https://novynarnia.com/2022/05/19/kiborg-maksym-galaktionov/
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19.05.2022 19:10 Відповісти
Здається,що ще не все втрачено,коли в нас ще є такі судді...
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19.05.2022 19:02 Відповісти
Можно считать что уже нет....
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19.05.2022 19:44 Відповісти
1 із 12 000 суддів. Це наші перспективи в цьому житті на справедливість.
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19.05.2022 19:45 Відповісти
Хоча б, не переплутати: Семенченко- терорист і зрадник., Єрмак і Демченко- патріоти і русофоби...
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19.05.2022 19:10 Відповісти
Мое мнение , надо отпускать. Пускай воюет. А после войны , уже пусть и судят. Если есть за что. Только задаётся мне, что не за что его судить

Если бы было за что , то уже давным давно засудили.
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19.05.2022 19:11 Відповісти
Не буде він воювати! І не воював ніколи! Знімав брехливі відосики, тікав з фронту, посилав на вірну загибель і крав зібрані народом кошти. І брехав, брехав і ще раз брехав всім і завжди.
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19.05.2022 19:42 Відповісти
опзж - кто сидит, кроме медведчука???
где штепа, симоненко петя, витренко, мартинюк ???
где лукаш, бондаренко, червоненко ???
сколько ментов перешло на строну врага ???
сколько судей и прокуроров служат москалям???

пришли ветераны попить пива, вот для прокурора уже организация, если ему позвонил партнов, татаров, голубан, ермак.
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19.05.2022 19:30 Відповісти
Друже комбат, с освобождением!
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19.05.2022 19:39 Відповісти
Хай сидить, урод. Там від нього меньше шкоди, редутник не доношений.
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19.05.2022 19:40 Відповісти
Порядочный и честный, Националист. Зе шобла и Барыга боятся что он может стать Президентом Украины.
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19.05.2022 20:40 Відповісти
Портнов, при підтримці Зе, збирався відправити до буцигарні усіх партіотично налаштованих українців. Щоб тут була хохляндія на русском язикє.
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19.05.2022 21:28 Відповісти
СВОБОДУ СЕМЕНУ СЕМЕНЧЕНКО - ВОЇНУ- ПАТРІОТУ УКРАЇНИ !!!
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19.05.2022 22:19 Відповісти
Після Перемоги всіх цих... в мантіях - ЛЮСТРУВАТИ !!!
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19.05.2022 22:28 Відповісти
Надо отпускать и тех хлопцев из "Торнадо", я считаю. Пускай защищают Родину. А там видно будет.
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20.05.2022 06:34 Відповісти
семенченко хороший Украинский мужик, только на вид - лоховской касап..
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20.05.2022 06:46 Відповісти
Портновці (а отже кремль) продовжують на 100% контролювати судову владу України та прокуратуру. І це під час повноцінної широкомасштабної війни.
З цього можна зробити висновок - що у рамках нинішньої ситуації в українців не залишилось можливостей позбутися окупації судової влади та прокуратури цивільними методами, а отже прийшов час позбавлятися виродків за допомогою зброї.
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20.05.2022 09:42 Відповісти
и давайте таки верить не офицеру, исключительно медийно поднявшемуся))))

мы же любим гидранта от кино?
"перестать стрелять", ага. проходили. для массы не дошло
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20.05.2022 13:09 Відповісти
 
 