Суддя-тероборонець Сидоров в окремій думці заявив про відсутність підстав утримання Семенченка під вартою. ДОКУМЕНТ

Суддя-тероборонець Сидоров Є.В. в окремій думці заявив про відсутність підстав утримання Семена Семенченка під вартою.

Про це написав Семенченко у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Забезпечення безпеки України превалюе над можливими ризиками. Наявність у особи бажання захищати Батьківщину, а також потреба у ньому у відповідних підрозділів превалюе на над можливими ризиками при звільненні такої особи з-під варти".

"Прокурори в судовому засіданні взагалі не довели існування заявлених ними ризиків при звільненні Семена Семенченка, не надали жодних матеріалів, що підтверджують їхню думку. І це все разом свідчить про відсутність підстав для подальшого утримання Семена Семенченка під вартою".

Ні, мене ще не звільнили I продовжують "судити" за звинуваченням у створенні "незаконного збройного формування" та в організації теракту проти телеканалу Медведчука у 2019 році.

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Майже півтора роки я перебуваю за ґратами, Всі інші 8 обвинувачених давно воюють, тому мені навіть не було зачитано обвинувальний акт. Незважаючи на те, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України подало письмове клопотання про моє звільнення та мобілізацію на адресу суду, генпрокурора та президента - мене продовжують утримувати за ґратами. А Судові засідання просто переносяться, І це незважаючи на те, що ГУР МОУ гарантував мою явку після війни для участі в суді!

У перші дні війни з переляку прокурори відправили зI Львова до СІЗО документи про моє звільнення, але після мого заклику вступати до нового штурмового підрозділу відіграли все назад.

На засіданні суду я говорив що мені відомо, що у суддів команда "зверху" мене не випускати, але Буча і Бородянка, Херсон і Маріуполь можливо все-таки зможуть якось вплинути на громадянську самосвідомість суддів. Але, якщо чесно, я слабо на це сподівався.

І хоча двоє інших суддів усміхалися і позіхали, коли їм розповідали про війну і зачитували лист ГУР, я радий, що суддя Шевченківського суду Є.В.Сидоров, який з перших днів військової агресії вступив у тероборону, не втік, а захищав Україну, не побоявся вчинити за законом. Це означає, що суспільство нехай повільно змінюється. І це теж дає мені сили до подальшої боротьби. Чекаємо на апеляції.

Я борюся не лише за правду та свою свободу. Але й за своє право захищати Україну. А це – невід'ємне право кожного з нас", - розповів Семенченко.







