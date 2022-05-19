Оборона Маріуполя увійде у підручники військової історії, - міністр з питань збройних сил Великої Британії Гіппі

Героїчна оборона захисників Маріуполя на території "Азовсталі" увійде в підручники військової історії як ключовий фактор українських успіхів у війні з Росією.

Таку думку в ефірі канадського суспільного мовника CBC News висловив міністр з питань збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі, передає Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

"Ці оборонці зробили те, що під час написання книг про історію цього конфлікту, коли вивчатиметься кількість російських бойових угрупувань, відтягнутих ними, ця операція може розглядатися такою, що дозволила українцям підготуватися до відбиття наступу, коли він трапився", - сказав Гіппі.

Він додав, що зараз - правильний час, аби врятувати життя цих неймовірно мужніх людей.

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За його словами, бездарні дії росіян на полі бою ослабили збройні сили країни щонайменше на третину. "Ми стали свідками послідовності помилок, які накопичувалися до тієї міри, що росіяни ослабили свої сили, за нашими оцінками, приблизно на третину", - зазначив міністр.