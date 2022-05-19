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Новини Війна
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Оборона Маріуполя увійде у підручники військової історії, - міністр з питань збройних сил Великої Британії Гіппі

азовсталь

Героїчна оборона захисників Маріуполя на території "Азовсталі" увійде в підручники військової історії як ключовий фактор українських успіхів у війні з Росією.

Таку думку в ефірі канадського суспільного мовника CBC News висловив міністр з питань збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі, передає Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

"Ці оборонці зробили те, що під час написання книг про історію цього конфлікту, коли вивчатиметься кількість російських бойових угрупувань, відтягнутих ними, ця операція може розглядатися такою, що дозволила українцям підготуватися до відбиття наступу, коли він трапився", - сказав Гіппі.

Він додав, що зараз - правильний час, аби врятувати життя цих неймовірно мужніх людей.

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За його словами, бездарні дії росіян на полі бою ослабили збройні сили країни щонайменше на третину. "Ми стали свідками послідовності помилок, які накопичувалися до тієї міри, що росіяни ослабили свої сили, за нашими оцінками, приблизно на третину", - зазначив міністр.

Автор: 

Велика Британія (5539) Маріуполь (3220) Азовсталь (441)


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Топ коментарі
+32
А в які підручники увійде його здача найвеличнішим зрадником?
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19.05.2022 18:58
+31
А мутный договорнячок начиная с Омана и до окончания разминирования Чонгара и мостов за неделю до вторжения Параши, открывшие оркам дорогу на Марик в какой учебник войдут?
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19.05.2022 19:01
+24
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19.05.2022 19:00
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Алексей Федоров был боевым водолазом морского спецназа (ОМРП или ПДСС), который был смертельно ранен в одном из быстроходных катеров "Раптор", обстрелянных украинским УКА TB2 в районе острова Змеиный. Ранее он служил в Сирии.

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19.05.2022 18:56 Відповісти
чергова дохла кацапська свиня...
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19.05.2022 18:58 Відповісти
Не ображайте свиней.
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19.05.2022 19:05 Відповісти
Он просто сдох. И это хорошо.
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19.05.2022 19:18 Відповісти
"Боевой водолаз" по кацапски-это ныряльщик на дно стакана с водкой.
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19.05.2022 19:02 Відповісти
Здох кацап і уй з ним!! Земля йому скловатою!
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19.05.2022 19:07 Відповісти
ну пусть маман порадуется , небось хлопала в ладошки за войнушку !
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19.05.2022 19:29 Відповісти
Сначала азовцев с фашистского плена надо вызволить а потом истории писать. И чем гордится? Тем что Ставка главковерха бубы решила прорыв не устраивать??? Ребят жалко…
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19.05.2022 18:58 Відповісти
ви бляха хоч карту бачили? який прорив? чи аби попатякати?
Не вгодиш цим диванним воякам. Є шанс зберегти життя героїв - треба їм скористатись. Чи хай там сконають в бункері?
Може вийде, і обміняють. Але це принаймі шанс. Не зробили б - такі як оце ви почали б нити - ось, кинули на призволяще.
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19.05.2022 19:09 Відповісти
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19.05.2022 19:56 Відповісти
І по факту це ж не вся ця пляма-кацапня. Тільки біля населених пунктів та біля доріг на пару кілометрів.
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19.05.2022 21:50 Відповісти
це добре.
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19.05.2022 21:55 Відповісти
А в які підручники увійде його здача найвеличнішим зрадником?
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19.05.2022 18:58 Відповісти
щось на рівні переяславської ради буде - ганьба для майбутніх поколінь
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19.05.2022 19:03 Відповісти
Те що ви знаєте про Переяславську раду совковий міф.Прочитайте правдиву інфу і не пишіть маячні!
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19.05.2022 19:09 Відповісти
повністю підтримую. і рекомендую ютьюб-канал "Історія без Міфів".
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19.05.2022 20:27 Відповісти
Шевченкові розкажеш про "совковий" міф,видно він теж совку служив коли писав Розриту могилу
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19.05.2022 22:40 Відповісти
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19.05.2022 19:00 Відповісти
А мутный договорнячок начиная с Омана и до окончания разминирования Чонгара и мостов за неделю до вторжения Параши, открывшие оркам дорогу на Марик в какой учебник войдут?
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19.05.2022 19:01 Відповісти
Согласен,что кацапы хотели то и получили,ЗЕпианист получил популярность,все в шеколаде,твари.
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19.05.2022 19:04 Відповісти
Он забыл сказать, что такая оборона была вынужденной. Вряд ли кто в здравом уме мог такое планировать. В учебники по истории должны войти ВСЕ обстоятельства.
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19.05.2022 19:02 Відповісти
Гіппі треба менше з дєрьмаком спілкуватися.
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19.05.2022 19:04 Відповісти
Защитники Мариуполя в первую очередь нарушили все планы Зеленского и Ермака. Люди старались, готовили сухопутный коридор в Крым, разминирование, подписали даже Залужного убрать войска с Юга Украины (а то Залужный типа не при чем)....
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19.05.2022 19:10 Відповісти
Це як дозволити оточити декілька тисяч, а потім здати їх у полон. Якби своєчасно вивели і озброїли, вони б сковали значно більший контингент загарбників.
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19.05.2022 19:10 Відповісти
Оборона Маріуполя це результат двохрічної політики "сойтісь гдєто посрєдінкє".
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19.05.2022 19:19 Відповісти
Чекаю з нетерпінням успішного кінця цієі мутноі історіі з обміном , так як дуже хочеться побачити наших мужніх Героїв живими !!

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19.05.2022 19:19 Відповісти
Слово "макронить " увійде точно
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19.05.2022 19:31 Відповісти
За красивими словами стоїть некрасива правда. Протиповітряного захисту майже не було з самого початку. Оборону на околицях просрали, з північного та західного боку нічого не вирили, хоча час був приблизно до десятого березня. Намагались оборонятись у житлових кварталах, там також нічого не накопали, відходили поки було куди до центру міста, потім на Азовсталь. Контрнаступ та деблокаду коли віни були можливі, генштаб не провів, тож у хлопців не було іншого вибору окрім триматись доки вистачить запасів
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19.05.2022 19:31 Відповісти
Войдет в историю , как большое предательство
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19.05.2022 19:33 Відповісти
Кіборга зГалактіонова і його бійців посадили до в'язниці за смерть кацапського спецназівця-диверсанта... Цікаво,ДБР вже відкрило справи на артиллеристів ЗСУ за масові вбивства громадян росії??? РОЗПОВСЮДЖУЙТЕ !!!
https://novynarnia.com/2022/05/19/kiborg-maksym-galaktionov/
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19.05.2022 19:42 Відповісти
Конгресс США только что одобрил выделение Украине $40 млрд помощи
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19.05.2022 19:56 Відповісти
герои Азова попали в западню исключительно потому , почему и Херсон через несколько всего часов после начала вторжения 24.02.22 был оккупирован и почему было захвачено все побережье, а Мариуполь окружен - преступление зебильной власти, как то разминирование Чонгара и полное отсутствие сопротивление на границе с Крымом.

https://i.ibb.co/hX9kR8Y/image.jpg
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19.05.2022 19:59 Відповісти
Оборона Маріуполю та дії захисників Маріуполя - мають бути оцінені окремо, бо перше - це ганебна військова операція, яка завершилася маріупольським котлом (оточенням), а друге - відчайдушна боротьба українських воїнів.
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20.05.2022 09:46 Відповісти
 
 