Обстріли Сєверодонецька: росіяни вбили за день 12 мирних жителів, ще понад 40 - поранені, - Гайдай
У Сєверодонецьку на Луганщині російські загарбники сьогодні, 19 травня, вбили 12 людей та понад 40 – поранили.
Про це начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Гатять без зупину. У Сєверодонецьку 12 загиблих та більше 40 поранених.
орки від самого ранку почали хаотично розстрілювати обласний центр з важкого озброєння. Обстріли тривають і зараз.
Здебільшого - цілеспрямовані влучання саме по житловим будинкам.
Дані щодо загиблих та постраждалих ще уточнюються, адже обстежити територію під обстрілами неможливо.
Зараз маємо 12 вбитих та більше 40 сєверодончан, які отримали поранення, їм надають медичну допомогу", - розповів Гайдай.
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