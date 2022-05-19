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Обстріли Сєверодонецька: росіяни вбили за день 12 мирних жителів, ще понад 40 - поранені, - Гайдай

сєверодонецьк

У Сєверодонецьку на Луганщині російські загарбники сьогодні, 19 травня, вбили 12 людей та понад 40 – поранили.

Про це начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Гатять без зупину. У Сєверодонецьку 12 загиблих та більше 40 поранених.

орки від самого ранку почали хаотично розстрілювати обласний центр з важкого озброєння. Обстріли тривають і зараз.
Здебільшого - цілеспрямовані влучання саме по житловим будинкам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 37 осіб вдалося евакуювали з Луганщини попри потужні обстріли, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Дані щодо загиблих та постраждалих ще уточнюються, адже обстежити територію під обстрілами неможливо.
Зараз маємо 12 вбитих та більше 40 сєверодончан, які отримали поранення, їм надають медичну допомогу", - розповів Гайдай.

Автор: 

армія рф (17176) обстріл (28183) Сєверодонецьк (508) жертви (1777) Гайдай ЛОГА (921)


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19.05.2022 19:20 Відповісти
Сегодня состоялось совещание,всех работников полиции гор отделов Лисичанска и Северодонецка "попросили" искать себе места в других гор отделах Украины.Анонимно
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19.05.2022 19:43 Відповісти
от нелюди
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19.05.2022 19:46 Відповісти
 
 