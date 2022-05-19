Обстріли Сєверодонецька: росіяни вбили за день 12 мирних жителів, ще понад 40 - поранені, - Гайдай

У Сєверодонецьку на Луганщині російські загарбники сьогодні, 19 травня, вбили 12 людей та понад 40 – поранили.

Про це начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Гатять без зупину. У Сєверодонецьку 12 загиблих та більше 40 поранених.



орки від самого ранку почали хаотично розстрілювати обласний центр з важкого озброєння. Обстріли тривають і зараз.

Здебільшого - цілеспрямовані влучання саме по житловим будинкам.

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Дані щодо загиблих та постраждалих ще уточнюються, адже обстежити територію під обстрілами неможливо.

Зараз маємо 12 вбитих та більше 40 сєверодончан, які отримали поранення, їм надають медичну допомогу", - розповів Гайдай.