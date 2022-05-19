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Новини
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За добу зі звільненої Харківщини надійшло 56 дзвінків про сексуальне насильство росіян. Гвалтували дітей на очах у матерів, - Денісова

насильство,згвалтування

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова оприлюднила інформацію про жахливі злочини росіян у звільнених населених пунктах Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у телеграмі.

Денісова зазначила% Кожного дня на телефон лінії психологічної допомоги Уповноваженого надходять повідомлення про сексуальні злочини рашистів, від яких холоне кров. Звірства російських солдатів не мають меж.

Збройні Сили України звільняють міста і села Харківської області і впродовж останнього тижня більшість дзвінків надходить звідти. Від самих жертв та їхніх рідних.

Учора лише за одну годину, через пережите сексуальне насильство, звернулися 10 осіб, з них 8 - зґвалтовані неповнолітні. У тому числі двоє хлопчиків 10 років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські військові викрали, гвалтували та піддавали тортурам матір двох дітей в окупованій частині Рубіжного, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Упродовж останньої доби отримали 56 дзвінків.

Трійнята 9 років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм.

Звернулася мама, на її очах дев’ятимісячну донечку зґвалтували свічкою.

Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер.

Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою.

Зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років.

Жах і лють переповнюють!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "В Херсоні окупанти на очах доньки згвалтували маму, а потім в присутності мами згвалтували неповнолітню доньку", - La Strada Україна. ВIДЕО

Це геноцид українського народу з особливою жорстокістю! Це порушення не лише норм міжнародного гуманітарного права, а й самої його суті, моралі цивілізованого світу!

Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти геноциду українського народу.

Я закликаю наших партнерів в усьому світі посилювати санкційний тиск на рф, надавати Україні наступальну зброю, долучатися до розслідувань злочинів рашистів в нашій державі!

Ворог має бути зупинений, а усі причетні до звірств в Україні - постати перед судом!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти ґвалтували дітей, людей похилого віку, чоловіків та жінок, - Денісова. ВIДЕО

Автор: 

Денісова (883) насилля (293) воєнні злочини (1848)


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Топ коментарі
+55
Как там в переговорной группе, "шансы уменьшились"? Попробуйте ещё хоть слово вякнуть за переговоры, ваши фамилии будут прокляты.
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19.05.2022 20:37
+53
Виявить всех маньяков и уничтожить, где бы они не прятались.
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19.05.2022 20:33
+45
А які ще жахи відбуваються в окупованій Херсонщині і інших територіях.
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19.05.2022 20:34
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Виявить всех маньяков и уничтожить, где бы они не прятались.
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19.05.2022 20:33 Відповісти
Кацапы, это ************** нация. И *****, на их месте был бы насильником. 100%
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19.05.2022 20:53 Відповісти
Кацапи-кінчєні покидьки...
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19.05.2022 20:34 Відповісти
А які ще жахи відбуваються в окупованій Херсонщині і інших територіях.
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19.05.2022 20:34 Відповісти
так за херсонщину та інші заграбастані території майже повна мовчанка, а там скорш за все, що не село, - то Буча
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19.05.2022 21:59 Відповісти
Как там в переговорной группе, "шансы уменьшились"? Попробуйте ещё хоть слово вякнуть за переговоры, ваши фамилии будут прокляты.
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19.05.2022 20:37 Відповісти
Їм пофігу. Їх діти навіть не в Україні навчаються
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19.05.2022 20:39 Відповісти
Ну так пусть заткнутся.
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19.05.2022 20:45 Відповісти
Дебил, Украина официально вышла из переговоров.
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20.05.2022 09:02 Відповісти
Брехня, иди проспись от бояры, скрепорогий.
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20.05.2022 17:13 Відповісти
Денісова - сексуальна збочинка!!!!! Для чого це в подробицях??????????
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19.05.2022 20:38 Відповісти
для того щоб бачити реальный русскій мір
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19.05.2022 20:41 Відповісти
Та ось він, клятий... Як є. В людини слів бракує від горя...

https://twitter.com/_A_Vit_/status/1527008204097462272?cxt=HHwWgICx5eD3grEqAAAA Коренной русскоязычный житель Донбасса - россиянам об "освобождении", которое несёт их "русский мир".
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19.05.2022 21:09 Відповісти
vtaraja armija mira u deda trusy s verevki ukrali...

Ce duže potribno pereklasti na angelsku i zrobitj titry pod cim rolikom.
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19.05.2022 23:28 Відповісти
а как по другому?может и бучу тоже надо было замолчать глядишь и геноцида никакого не было бы?
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19.05.2022 20:51 Відповісти
Такие вещи надо рассказывать и показывать. Так как факты сложно перебить брехней.
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19.05.2022 20:52 Відповісти
Вона не називає прізвищ потерпілих.
А правду про нелюдей рашистів має знати весь світ.
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19.05.2022 20:53 Відповісти
Вам страшно слушать про это. А как было тем жертвам все это чуствовать? Люди должны знать что такое *рузкие*. Чтобы потом каждая мразь которая заявит про рузкий мир или на выборах попробует проголосовать за проросийскую мразь сразу получала по заслугам. Кстати это нужно так же обнародовать для тех Орбанов, Штанмайеров и других путинских гнид на кого они работают
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19.05.2022 20:58 Відповісти
хто там - мурконы, макароны и еще с десяток крупноевропейских шишек просят не обижать ерефию ----- завопили все в один момент прокаженные ---- требуют от Украины срочный договор про мир и любовь взасос
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19.05.2022 22:04 Відповісти
Читати всім... через силу...
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19.05.2022 20:38 Відповісти
😰😰😪
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19.05.2022 22:09 Відповісти
що же робиться тоді в Херсонській області ,Запорізькій, Маріуполі ,майже три місяці в окупації там буде сотні Буч,жах
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19.05.2022 20:39 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLVQkVV7UEkA%26fbclid%3DIwAR2QQgNQOJ68hnWDWhxMune_MyiqRkl62Hov3YD9um-5hS_tB6JD3HpmFls&h=AT1nhIVjR1QjnKFzNw9RAqiRo8vWiOkWCM7HTzuctJ80_5V0ZLlidWlWHrJFFN_ivUKv9EGN2jAT8hrrnAnShxUQ5zsFHZrMFkPuPH3dkGtzxp-********************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT10ONKKXmRDfatlWn_n9SZZQLJkQ6pr3GYpqZ1MCsV5N0CLj-92MK2xq2chLALhTxQaBitSzyWkWKCbByFN-dnBMio--OcOgP91f7YZz4Vv6_TlTtNwgvUCCEMOO8Ny-_Og https://www.youtube.com/watch?v=LVQkVV7UEkA



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Вони мене ставили до стінки розстрілювати - Роман Безсмертний про війну, Росію та життя в окупації

Роман Безсмертний провів 28 днів в окупації в Мотижині на Київщині, де відбувалися активні бої і де була закатована родина сільської старости.
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19.05.2022 20:44 Відповісти
Падлюки ви *****, щоб ви кровю харкали і повільно здихали, але перед тим, щоб повертались додому і своїх дітей погвалтували.
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19.05.2022 20:41 Відповісти
Какая мразь еще будет нам рассказывать что нам нужно дагавариваться с этими убийцами детей и педофилами, а часть Украины с украинцами оставить на десятилетия рашистам для их фашистских забав ради *мира*.
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19.05.2022 20:44 Відповісти
Фашисты такого не знаю как сказать словами, не творили как рашисты. Тут скорее рашистов нужно сравнивать с маньяками Чикатило и Оноприенко. Правда не знаю специализировались ли они на младенцах как рашисты. Тут даже вообще кацапов с людьми не нужно сравнивать а с чем то потусторонним вылезшим из АДа
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19.05.2022 20:53 Відповісти
Корені рашизму це сталінізмі, а це агресивні війни проти сусідів, анексії територій, депортації місцевих мешканців, встановлення маріонеткової влади, терор і залякування населення. Фашисти самі вчились у сталіністів, але не перевершили по методам знищення власного населення.
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19.05.2022 23:14 Відповісти
Трійнята 9 років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм.
Звернулася мама, на її очах дев'ятимісячну донечку зґвалтували свічкою.
Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер.
Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою.
Зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років.

Хтось ще їх хоче у полон брати?
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19.05.2022 20:45 Відповісти
висєр вави ************* від 19 січня треба тупо тицяти в мордяку кожного разу як з нього, з всратої руzні будуть рембофлібіта намагатись вимальовувати.
https://twitter.com/i/status/1512776022260948996 https://twitter.com/i/status/1512776022260948996

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19.05.2022 20:53 Відповісти
Кожний кацап це латентний садомазохіст, збоченець і гвалтівник. Де б він не знаходився його генетична матриця залишається тією ж самою що і 1000 років назад. І що з цим робити? Гнати в "родниє *****"! Ізоляція як чумних. Кацапи - всі 130 народностей ********** без винятків! - це мразота....
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19.05.2022 20:53 Відповісти
Я не хочу більше спілкуватися однією мовою з цими тваринами
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19.05.2022 20:54 Відповісти
Звернулася мама, на її очах дев'ятимісячну донечку зґвалтували свічкою.
Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер.
Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою.
ЭТО АДСКИЙ АД
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19.05.2022 20:54 Відповісти
Це якийсь п*здець, і в когось хвата совісті пропонувати Україні "зберегти обличчя путіну".
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19.05.2022 20:55 Відповісти
З народження опущене, збочене, сцикливе кацапське бидло, яке може сворою гвалтувати і воювати лише з дітьми та старими.
Огидна мокшанська нелюдь.
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19.05.2022 21:00 Відповісти
Нужно расширить по закордонным пабликах.
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19.05.2022 21:01 Відповісти
макрону це відіслати, нехай дрочить, збоченець, пуцінський міньєтчик
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19.05.2022 21:02 Відповісти
он может им втайне завидует....
извращенец и го*но
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19.05.2022 21:10 Відповісти
Новость отошлю родственничкам в Расеющьку. Реакцию знаю наперёд.
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19.05.2022 21:04 Відповісти
А че тут удивляться,если сам путин,задрав маечку мальчику,целовал его в пупок на красной площади.Это видео есть в инете.Рыба гниет с головы...
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19.05.2022 21:04 Відповісти
***... нацистські загарбники фашистської Німеччини такого не творили... Ця паскудна смердюча нація кацапоїдів-садистів-збоченців має бути знищена.
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19.05.2022 21:07 Відповісти
Ну так. виявляється що есесівець Рольф і його помічниця Барбара на фоні рашистів-гвалтівників виглядають майже гуманними!
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19.05.2022 21:54 Відповісти
Як себе може поводити стадо, якщо сцарь педофіл?
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19.05.2022 21:08 Відповісти
я не понимаю, как такое могло вообще прийти в голову... это даже читать невозможно, не то чтобы сделать...
это можно поширити по всем каналам? для гидотной италии с ********* францией и ссы*вой германии???
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19.05.2022 21:12 Відповісти
"Ад пуст. Все бесы здесь."
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19.05.2022 21:13 Відповісти
это просто какой- то запредельный ужас..., не знаю даже как слушать этих тварей на суде, да и стоит ли доводить дело до суда, когда это нужно рассказывать и переживать снова...
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19.05.2022 21:13 Відповісти
Чи не ті ж що в Бучі були...
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19.05.2022 21:18 Відповісти
орки всегда такие были их деды также насиловали мародерили убивали на фото руский солдат отбирает велосипед у немки Берлин 1945г
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19.05.2022 21:19 Відповісти
Збоку виглядає ніби як бурят. Дєди воєвалє...
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19.05.2022 21:57 Відповісти
Чеченцы правильно делали, когда резали головы кацапне на камеру
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19.05.2022 21:24 Відповісти
Кожен вбитий росіянин - це крок до Перемоги світу людей над світом виродків , цивілізації над нелюдами .
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19.05.2022 21:26 Відповісти
Пока российских военных не начнут находить
с отрезанными яйцами, это не прекратится.
По-другому они не поймут.
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19.05.2022 21:42 Відповісти
Навіщо яйця різати? Мертвим яйця ні до чого і мороки менше - один постріл і нема кацапа.
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19.05.2022 22:07 Відповісти
На моє глибоке переконання найкращій спосіб притягнення до відповідальності російського народу це примусова орбітальна лоботомія усіх військових злочинців (за фактом усіх військових рф задіяних у війнах починаючи з другої чеченської) та повернення їх у сім'ю або прийомну сім'ю. Нехай вчаться поважати своїх ветеранів, нехай підтирають гівно і слину своїм "героям" до кінця їхнього життя. Хто не матиме такої хатньої тваринки на утриманні, не має права заводити дитину. Нам не потрібно буде устримувати їх у своїх тюрмах за власний кошт, а бюджет рф змушений буде тягти цей якір на своєму горбу наступні 50-60 років.
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19.05.2022 21:49 Відповісти
Нажаль,не здивований. А як ви думаєте багато такого було на донбасі? Там багато людей пропало....
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19.05.2022 21:50 Відповісти
на ровном месте такое не появляется....что ж там в кацапии делают с пенсионерами и детьми??????????????
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19.05.2022 21:50 Відповісти
o Hospadiiii... I pensionerov orda traxaet?
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19.05.2022 23:33 Відповісти
У зеленого виродка було 3 місяці аби підготувати країну до війни. Перемістити з прикордонних областей дітей та жінок у центр та на захід. Однак ця тупорила клоунська плядіна знімала відосіки для е-бабусь. Зато про своїх дітей воно не забуло - вивезло закордон задовго до війни.. Тварюка кончена.
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19.05.2022 21:58 Відповісти
Ворог має бути знищений, а не зупинений!!! Будьте прокляті москалі вонючі!!!
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19.05.2022 23:21 Відповісти
кому там хочуть допомогти "зберегти лице"? ну "лице" можна і зберегти, а от зад - не обов'язково) втикнути в нього "німбус 2000" і най собі летить до дідька!
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19.05.2022 23:31 Відповісти
суки!!! в них нема нічого людського! немає навіть людських слів, щоб це скотство назвати, щоб втамувати той біль і розпач...
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19.05.2022 23:36 Відповісти
Так шо, ЗЕбилка, чай с круассанами мокшанским пленным варварам предложишь и об их сруцьком мире переговоры проведешь?
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20.05.2022 00:52 Відповісти
Дебил, Украина официально вышла из переговоров.
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20.05.2022 09:04 Відповісти
Кого після всіх цих випадків турбує збереження обличчя путіна?Хто може ще більше принизити росію як її збочені статево стурбовані орки з відсутністю натяків на інтелект.Статеве насилля ознака слабоумства.Не можуть воювати зброєю на полі бою то воюють своїми членами.Доблесна членоносна росармія маньяків і покидьків
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20.05.2022 00:52 Відповісти
 
 