За добу зі звільненої Харківщини надійшло 56 дзвінків про сексуальне насильство росіян. Гвалтували дітей на очах у матерів, - Денісова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова оприлюднила інформацію про жахливі злочини росіян у звільнених населених пунктах Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у телеграмі.

Денісова зазначила% Кожного дня на телефон лінії психологічної допомоги Уповноваженого надходять повідомлення про сексуальні злочини рашистів, від яких холоне кров. Звірства російських солдатів не мають меж.

Збройні Сили України звільняють міста і села Харківської області і впродовж останнього тижня більшість дзвінків надходить звідти. Від самих жертв та їхніх рідних.

Учора лише за одну годину, через пережите сексуальне насильство, звернулися 10 осіб, з них 8 - зґвалтовані неповнолітні. У тому числі двоє хлопчиків 10 років.

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Упродовж останньої доби отримали 56 дзвінків.

Трійнята 9 років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм.

Звернулася мама, на її очах дев’ятимісячну донечку зґвалтували свічкою.

Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер.

Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою.

Зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років.

Жах і лють переповнюють!

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Це геноцид українського народу з особливою жорстокістю! Це порушення не лише норм міжнародного гуманітарного права, а й самої його суті, моралі цивілізованого світу!

Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти геноциду українського народу.

Я закликаю наших партнерів в усьому світі посилювати санкційний тиск на рф, надавати Україні наступальну зброю, долучатися до розслідувань злочинів рашистів в нашій державі!

Ворог має бути зупинений, а усі причетні до звірств в Україні - постати перед судом!

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