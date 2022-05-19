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Триває певна операція, - Паламар заявив, що він і командування "Азову" перебувають на Азовсталі. ВIДЕО

Заступник командиру полку "Азов" Святослав Паламар, друг Калина заявив, що керівництво перебуває на заводі Азовсталь, де відбувається певна операція.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення Калини розійшлося мережею

Автор: 

Азовське море (1617) Азов (774)


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Топ коментарі
+65
Важко описати мої емоції захоплення цими залізними хлопцями.
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19.05.2022 20:51
+53
Я взагалі не впевнений, що "здалися в полон". Що заважало здатися раніше тоді? Щось відбувається, але не знаємо що... Вірю в наших хлопців. Переможемо, бо з нами Бог та Україна. Амінь.
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19.05.2022 20:58
+44
Тобто здалися не всі. Я так розумію, що Паламар та Прокопенко там і залишаться.
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19.05.2022 20:50
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Тобто здалися не всі. Я так розумію, що Паламар та Прокопенко там і залишаться.
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19.05.2022 20:50 Відповісти
Здаватися командирам у полон, це будет дуже велика для раші перемога.
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19.05.2022 20:54 Відповісти
Я взагалі не впевнений, що "здалися в полон". Що заважало здатися раніше тоді? Щось відбувається, але не знаємо що... Вірю в наших хлопців. Переможемо, бо з нами Бог та Україна. Амінь.
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19.05.2022 20:58 Відповісти
Ви праві, скільки раз звертались хлопці до влади і нічого, а тут прямо прийшов час, щоб провести спецоперацію, тобто здачу в полон для вивозу в Єнакієвську зону і "лікарню" в Новоазовськ
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19.05.2022 21:07 Відповісти
🙏🙏🙏
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19.05.2022 21:43 Відповісти
Бо раніше це був би просто квиток в один кінець (в'яниця, тортури, смерть). А тут обмін і повернення додому. Питанн лише у тому, що кацапам пообіцяли натомість?
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19.05.2022 21:53 Відповісти
Ніхто йому не довіряє. Я просто пояснив людині, чому раніше здача в полон була неможливою. Звісно, якщо кацапи всіх зараз кинуть, то це буде ще одним цвяхом в труну вазєліна. Принаймні, всередині країни точно.
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19.05.2022 23:05 Відповісти
путину операцию в Израиле сделают
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20.05.2022 04:33 Відповісти
Ти ж чудово знаєш, що окрім "Азова" там ще прикордонники та нацгвардійці. Для них це обмін та повернення додому. Що тобі у цій формулі не подобається? А командири "Азова" точно не вийдуть. Їх ні на кого не обмінюватимуть. А пообіцяли, скоріш за все, всіх тих, кого назвали кацапи. Насамперед, льотчиків. Можей й мертвечука додадуть.
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20.05.2022 14:42 Відповісти
капець перемога, як раз в стилі рашки, протопталися три місяці, обрушили на завод все що тільки у них було, загубили купу людей, зруйнували місто повністю, м"ягко кажучі обі...ся на цілий Світ! а так да...перемога, всім перемогам перемога!
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19.05.2022 21:03 Відповісти
Про яких рагулів, умнік!
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19.05.2022 21:57 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80 Піррова перемога, як в сербів була битва за Вуковар
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19.05.2022 22:17 Відповісти
Думаю сдались все кроме Азова
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19.05.2022 21:07 Відповісти
сдались все, но командиры подразделений выйдут последними
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19.05.2022 21:21 Відповісти
сомневаюсь, что выйдут...
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19.05.2022 21:40 Відповісти
Униxсвадьба . . .
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20.05.2022 03:05 Відповісти
У тебя маразм.
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20.05.2022 08:26 Відповісти
Важко описати мої емоції захоплення цими залізними хлопцями.
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19.05.2022 20:51 Відповісти
Ну в сговор с бубэнчиком, ник-то входить не будет, это слив как и вагнеровцов, чисто инициатива клоуна шашлычника.
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19.05.2022 20:52 Відповісти
Только одни сидят в Киеве, а другие в Мариуполе. Одни формальные начальники, а другие подчиненные. Вот такой вот "сговор" между весьма неравноправными субъектами.
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19.05.2022 20:55 Відповісти
Полк Азов воины, которых сдал зеля. Не несите пургу про Героев Украины. Почему это зеленое забыло про них? Хотя может и к лучшему, он уже брал под личный контроль спасение сержанта Журавля.
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19.05.2022 20:59 Відповісти
Тем более, что Азов много сделал для прихода Зеленского.
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19.05.2022 22:20 Відповісти
молюся
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19.05.2022 20:54 Відповісти
Мабуть, справді треба чекати на остаточні результати. "Побачимося" - це головне. Слава Україні!
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19.05.2022 20:58 Відповісти
дай бог чтоб ни одного орка на их пути не было
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19.05.2022 20:59 Відповісти
Сєпарня пише, що вийшло вже 1800 людей.
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19.05.2022 21:01 Відповісти
Відоси пилять на кримінформ. Червоний хрест робить фото і відео фіксацію і документує кожну людину. Є шанс, що виживуть усі. Головне що живі.
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19.05.2022 21:15 Відповісти
хоть бы вы сказали нам что все будет хорошо! хоть бы вы намекнули что вас не сдали оркам!!!! хоть бы!
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19.05.2022 21:01 Відповісти
Ніхто не знає достеменної правди і дізнаємось не швидко, а можливо і ніколи...
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19.05.2022 21:01 Відповісти
Сєпарня пише, що вийшло вже 1800 людей.
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19.05.2022 21:02 Відповісти


А навіщо два рази повторювати одне і теж саме?
Дуже цікавить, що на паРашці розповідають своїй бидломасі?
Невже досі не зрозуміло, що цінність "інформації" з
заПарєбріка навіть не нульова, а від'ємна?
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19.05.2022 21:29 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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19.05.2022 21:02 Відповісти
🙏🙏🙏
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19.05.2022 21:47 Відповісти
Слава Героям! Мужності їм не позичати, дай Бог їм сили, витримки й перемоги над лютим ворогом!
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19.05.2022 21:03 Відповісти
А рашисты по всем своим пропагандонским СМИ с утра запустили фейк от пресловутого "военкора стешина" о том, что Калина якобы сдался в плен, его уже допрашивают, и, мол, скоро будет пресс конференция. Оказывается, очередной фейк
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19.05.2022 21:05 Відповісти
Молимся и верим. Слава "Азову"!
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19.05.2022 21:07 Відповісти
Может ***** уже в бункере бетоном залили? И договорились с кем-то... Ну бред же про честное слово.
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19.05.2022 21:10 Відповісти
Напевне хлопці будуть приймати останній бій. Можливо підуть на прорив, але це реалізувати майже неможливо.
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19.05.2022 21:12 Відповісти
прорыва не будет-там все поминировано вокруг-выйти по тихому не получится
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19.05.2022 21:32 Відповісти
Инфа с питомника, где содержится часть орков. Регион называть не буду, но близко к линии фронта. Пока больше ничего сообщать не буду, чтобы не прилетело. Было предупреждение что если поднимут шумиху - рашисты дадут заднюю. Надеемся на лучшее.
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19.05.2022 22:21 Відповісти
откуда инфа?
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19.05.2022 21:31 Відповісти
Мені здається, що це найбільш вірогідний варіант.
Попередньо домовились про обмін.
Але кацапи, мабуть, не згодились проводити обмін полонених на пряме звільнення наших хлопців.
Тобто - хочуть полонених на типу полонених (щоб морду перед своїми орками тримати).
Наші погодились - варіантів витягнути напряму немає...
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19.05.2022 21:32 Відповісти
Молюся за те , щоби наші воіни залишились живими і неускудженими 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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19.05.2022 21:16 Відповісти
Я розумію що язик чешиться але в цьому випадку краще мовчати до слушної миті.
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19.05.2022 21:23 Відповісти
Молимось за вас, наші рідненькі.🙏🇺🇦
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19.05.2022 21:26 Відповісти
хлопці тримайтеся, після 300 спартанців наступні ви, нехай береже Вас Господь Бог
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19.05.2022 21:28 Відповісти
Будуть партизанити.
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19.05.2022 21:39 Відповісти
я і не знав .шо Паламар з Львівщини..з Миколаєва
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19.05.2022 21:44 Відповісти
Рашисти пишуть, говорят якщо ви нерашисти то девіться щоб ними не стали а мені пофіг що вони там пишуть я не читаю
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19.05.2022 21:49 Відповісти
Просто помовчу, аби не злякати їхню вдачу!

Не вірю в Бога, але за життя і здоров'я цих хлопців помолюсь!
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19.05.2022 21:50 Відповісти
надо все уничтожить, связь, позывные, документация... ГЕРОИ!!
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19.05.2022 22:03 Відповісти
зє!схєматознікі спаскудили все. Навіть святе їх лапи оскверняють
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19.05.2022 22:17 Відповісти
Зрадофилы, зелебобики, порохоботы и прочие - уймитесь. И просто помолитесь (богу, мараронному монстру, дьяволу или кому еще) чтобы все получилось. Есть реальный процесс, но одним из требований орков является минимизация распространения информации. Своих рашистов те кто в теме - они заткнули (кто не в теме - строит загадки). У нас есть что предложить и есть согласование (не территории и зрады, а нужный им обменный материал). Если все получится - будете обсуждать де факто. Не получится - распинайте на кресте Зелю ну и всех остальных.
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19.05.2022 22:32 Відповісти
на кону - тисячі життів патріотів-Героїв. Дума вже прийняла закони про заборону обміну та зняла мораторій на смертну кару. Це для Азовців.
А тушка Зє! - ненадійна гарантія. Воно ж викрутиться - скаже "ви мєня нєправільно понялі", "вирвалі із контєксту", "ну нє шмагла я, нє шмагла"
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19.05.2022 22:50 Відповісти
Що зараз відбувається у маріуполі - очевидно. Є бійці, що більш устали (після безперервних 2х місяців битви і облоги) і вони погодилися добровольцями спробувати евакуюватися через обмін полоненими. І в сумі їх 150 + 50 важкопоранених.

А інших 700 захисників, які менш морально втомилися - уважно спостерігають що буде з першою групою людей.

Якщо рос.сторона стримає обіцянку по обміну, і перша група попаде до нас, то потім буде наступних 150 чоловік, а потім наступних 150 і т.д.

Тобто, хлопці ідуть на ризик, але на мінімальний. Не одразу всі, а частинами - на евакуацію.

І якщо рос.сторона не стримає слово, то їй же гірше буде. Бо залишились найвмотивованіші. А важкопоранені і виснажені уже покинули завод, першою групою.
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19.05.2022 22:41 Відповісти
noки щo яcнo ogнe: mиmaнічний nogвиг зaxиcників Мapіynoля, який мaв cmamи ogним із cmoвбів yкpaїнcькoї cлaви, gжepeлoм нamxнeння nampіomів нa mиcячі poків, лeгeнgoю ma cвяmинeю yкpaїнcькoгo нapogy, oбepeгoм нaції... cnacкygили чyжинці npи влagі. Бo нaшa Вepxoвнa paga - цe кнeccem, a oфіc npіЗє!gєнma - кaцancькe кyблo кaнmopcькиx щypів.
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19.05.2022 22:46 Відповісти
ПУТИН ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ ДВА ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВА ПО МОСКВЕ И ПИТЕРУ В СВЯЗИ С НЕУДАЧНЫМ ЗАПУСКОМ РАКЕТЫ !!!
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19.05.2022 23:53 Відповісти
Біла гарячка чи що?
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20.05.2022 10:35 Відповісти
Господи! Допоможи захисникам України
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20.05.2022 06:19 Відповісти
Вже коцапи показали по ТВ як азовці щебечуть на камеру про київський нацистський режим та запроданців командирів на чолі з фельдмаршалом Залужним...
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20.05.2022 08:37 Відповісти
Азов, Маріуполь - неймовірна сила, стійкість, мужність незламність і приклад для усіх хто чинить опір клятим рашистам !!! Слава Героям!!!
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20.05.2022 08:56 Відповісти
БОЖЕ ДОПОМОЖИ! СПАСИ ГЕРОЇВ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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20.05.2022 09:13 Відповісти
Красавці, Слава Україні, Героям Слава та всесвітня повага хто був в Азовсталі!
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20.05.2022 11:26 Відповісти
Тримайтеся,герої,нехай вам Бог допомагає!
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20.05.2022 12:42 Відповісти
Зачем искажать реальность? Это война. И плен есть плен. Нет никакой здесь конспирологии. В другой раз также попадут в плен солдаты с противной стороны, и это тоже будет плен, а никакая не эвакуация. Убит, значит убит, а не пропал без вести. Весь этот пропагандистский обман с любой стороны совершенно не помогает воинам на поле боя.
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20.05.2022 13:09 Відповісти
одні "зрадники" в коментарях
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20.05.2022 13:23 Відповісти
Простий тест - памятаєте "Вагнергейт" і як Зе відпустив вбивць українськиї вояків з "Вагнера" в росію.
У 2022 му вони знов повернулись в Україну вбивати Українців.
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20.05.2022 13:27 Відповісти
Азову розраховувати на милість кацапів не приходиться.
Зе актор не всіх здати зміг.
Слава Богу, бережи Бог тіх хто залишився боронити Азовсталь.
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20.05.2022 13:25 Відповісти
Ахметов їм доплатив за захист заводу? А тактично це дурість. Залізти в пастку самим і чекати, коли уб'ють.
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20.05.2022 17:48 Відповісти
 
 