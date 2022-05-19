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Новини Війна
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Висадка російського десанту Одесі не загрожує, - Пентагон

пентагон

У Пентагоні вважають, що Одесі не загрожує найближчим часом спроба висадки російського десанту.

Про це розповів високопосадовець Пентагону в розмові з кореспндентом видання Foreign Policy Джеком Детчем, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"На півдні України росіяни проводять вогневий тиск з артилерії на українські позиції і здійснюють спроби штурму в напрямку Миколаєва.

(Стосовно. - Ред.) Одеси, то загрози висадки російського десанту – немає", - цитує видання високопосадовця.

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За даними розвідки Пентагону російська авіація скоротила кількість бойових вильотів літаків щодоби до 140 літако-вильотів на добу. За словами співрозмовника Детча, це менше приблизно на 100-150 вильотів у попередні тижні.

На Донбасі російське командування намагається штурмувати позиції Збройних сил України меншими підрозділами після того, як великі угруповання не досягли успіху.

Також чиновник додав, що росіяни, ймовірно, таким чином намагаються покращити постачання військ, оскільки менші підрозділи потребують менше зусиль з логістики.

Наразі Пентагон фіксує спроби прориву росіян з боку Ізюма в напрямку Слов’янська, але наразі російський наступ безуспішний.

Загалом Пентагон вважає, що кількісна перевага досі на боці російських окупаційних військ, хоча українські захисники все одно чинять їм опір. Щодо кількості бойової потужності, то росіяни також переважають українські сили.

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Станом на 19 травня, на території України розміщено 106 батальйонно-тактичних груп. Деякі з цих підрозділів, за словами співрозмовника Детча, перекинули з півночі України, без перерви для поповнення резервів.

Американська розвідка не має даних, які би свідчили про підготовку до масової мобілізації в Росії.

Співрозмовник натякнув, що війна може затягнутися надовго, так як це сталося після "гострої" фази бойових зіткнень на Донбасі в 2014-2015 році.

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армія рф (17176) Одеса (5432) Пентагон (1414)


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Логично. С помощью "Нептунов" и Байрактаров высадка десанта возможна только на дно Черного моря. Неизбежная встреча с флагманом Чулочного Флота рабссеи "мацквой" пугает и командиров оставшихся посудин, и обдрыстанный экипаж в трюмах.
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19.05.2022 21:06 Відповісти
Будут пытаться. Рабссеяне всегда с удовольствием лезут своим очком на кактус. Я так думаю что идет вопрос о москитном недофлоте рабссеи. Деревянные двенадцати весельные шлюпки станут основной ударной силой.
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19.05.2022 21:20 Відповісти
Поки стоїть Миколаїв, нічого москалі висаджувати з моря не будуть.
Десант з моря, як і удар з Приндістровья, могли би бути, якщо б орки підійшли близько до Одеси з боку Миколаїва.
Тут і без Пентагона все зрозуміло...
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19.05.2022 21:49 Відповісти
Без кріпкого тилу, десант не дієздатний.
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19.05.2022 23:10 Відповісти
 
 