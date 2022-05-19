Нафтове ембарго ЄС проти Росії буде запроваджено, його параметри вже зрозумілі, – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЄС точно запровадить нафтове ембарго проти Росії і що параметри такого ембарго вже зрозумілі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Місяць тому всі нам казали, що нафтове та газове ембарго нереальні, коли вже горіла війна. Тепер же – параметри нафтового ембарго зрозумілі. Воно буде, це вже сто відсотків", - сказав Кулеба.

При цьому міністр уточнив, що процес запровадження нафтового ембарго гальмує Угорщина, яка "веде свою гру у цьому питанні". "Але я впевнений, що рішення буде знайдено", - підсумував Кулеба.

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