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Новини Санкції проти Росії
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Нафтове ембарго ЄС проти Росії буде запроваджено, його параметри вже зрозумілі, – Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЄС точно запровадить нафтове ембарго проти Росії і що параметри такого ембарго вже зрозумілі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Місяць тому всі нам казали, що нафтове та газове ембарго нереальні, коли вже горіла війна. Тепер же – параметри нафтового ембарго зрозумілі. Воно буде, це вже сто відсотків", - сказав Кулеба.

При цьому міністр уточнив, що процес запровадження нафтового ембарго гальмує Угорщина, яка "веде свою гру у цьому питанні". "Але я впевнений, що рішення буде знайдено", - підсумував Кулеба.

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Автор: 

нафта (5480) Євросоюз (13310) ембарго (305) Кулеба Дмитро (3604)


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У кабміні тільки два міністерства є по справді народними- це МЗС та МО
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19.05.2022 21:11 Відповісти
где бензин? зминистр внешних сношений?
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19.05.2022 21:53 Відповісти
 
 