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Фонд Пінчука на цьогорічному форумі перетворив "Російський дім у Давосі" на "Дім військових злочинів Росії"

давос,форум,всемирный,международный,экономический

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває вже третій місяць, важливо висвітлювати, як українці захищають демократію та свободу не лише у фізичній війні, а й на соціальному та політичному фронтах. З цією метою Фонд Віктора Пінчука організує ряд платформ для привернення уваги до України з нагоди Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), який почнеться 19 травня 2022 року у Давосі в Швейцарії Окрім традиційної Української сніданкової дискусії, Фонд представить виставку Russia War Crimes House, а також вчергове виступить співорганізатором Українського дому в Давосі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Фонду.

У повідомленні зазначається: "Те, що декілька років років було "російським домом в Давосі", тепер стане Russia War Crimes House - Домом військових злочинів росії. Цей символічний проєкт представить виставку про військові злочини росії в Україні. Мета проєкту: викласти основні факти, назвати імена та дати, показати конкретні обличчя й надати хоча б деяким жертвам війни можливість розповісти свої реальні історії. Виставка, організована Фондом Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у партнерстві з Офісом Президента України, Міністерством закордонних справ України, інтернет-виданням "Українська правда" та Українською асоціацією професійних фотографів, та працюватиме з 22 до 26 травня. Організатори прагнуть ініціювати обговорення та привернути увагу осіб, які приймають рішення та формують громадську думку, аби спонукати їх до реальних дій.

Офіційне відкриття Russia War Crimes House - 23 травня о 9:30. Реєстрація за посиланням.

25 травня відбудеться Українська сніданкова дискусія у Давосі – традиційний приватний захід, організований Фондом Віктора Пінчука та міжнародною інвестиційно-консалтинговою групою EastOne з нагоди Щорічної зустрічі ВЕФ. Яким буде подальший хід війни та як виглядатиме майбутнє України та світу після її закінчення? Фарід Закарія, ведучий програми Fareed Zakaria GPS на каналі CNN, виступить модератором розмови з професором історії Тімоті Снайдером, головною редакторкою журналу The Economist Занні Мінтон Беддос та Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, членами Верховної Ради та іншими учасниками. Інформація щодо учасників Українскьої сніданкової дискусії буде оновлюваьись, просимо слідкувати за нашими анонсами.

Для участі в Українській сніданковій дискусії, яка розпочнеться о 7:30, будь ласка, заповніть цю форму."

Автор: 

Давос (237) Пінчук (377)


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очень даже правильно... пусть весь мир знает - расия - страна-агрессор, которой вообще не должно существовать...
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19.05.2022 21:23 Відповісти
а когда будет платформа по наказанию кучмы за отрезание головы Гонгадзе??
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19.05.2022 21:35 Відповісти
Понти! Понти! А скільки ******** зброї для українських бійців ваші фонди могли б закупити?! А скільки б українців вм могли б урятувати. Але ви заховали свої дупи у пісок, а тепер, коли українська армія перемагає, ви повилазили щоб творити своє зло знову. І піаритись як завжди й грабувати. Досить, уроди! Ваш час вийшов. Висіти вам усім на гіляках!!!!!
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19.05.2022 21:39 Відповісти
Эта падаль пинчук уже переобулся и надеется что ему все сойдет с рук??? Тварь и не надейся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.05.2022 22:07 Відповісти
Синьо-жовтого метелика до фраку вдягни, пі.дор.
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19.05.2022 22:15 Відповісти
Не вдасться відмитися і відбилитися!
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19.05.2022 22:44 Відповісти
Хм....Я вибачаюсь...але чому так "пізно"???
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19.05.2022 22:57 Відповісти
Ого,вау.Серйозна робота.Я думаю це дуже допоможе нашим хлопцям на Азовсталі,на Донбасі де саме зараз готується наступ москалів.А як це допоможе родинам і сім'ям які втратили батьків і рідних.Це неоціненний вклад для того щоб скоренько перевзутися і казати я весь час любив Україну навіть тоді коли втікнув на початку вторгнення.
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20.05.2022 08:13 Відповісти
 
 