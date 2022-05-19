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У США обговорюють поставки Україні потужних протикорабельних ракет для розблокування портів

море,рф

Адміністрація президента США працює над можливістю передачі Україні сучасних протикорабельних ракет. У США вважають, що це допоможе потопити російські військові кораблі і розблокувати морські порти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства в Білому домі і Конгресі, йдеться про можливість передати українським військовим два типи потужних протикорабельних ракет. Це ракети Harpoon виробництва Boeing і Naval Strike missile компаній Kongsberg і Raytheon Technologies.

Співрозмовники видання зазначили, що обговорюються або прямі постачання в Україну цих ракет, або через Європейського союзника, у якого є в наявності ці типи зброї.

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Однак для передачі Україні цих ракет є декілька проблем. Одна з них - це обмежена доступність платформ для запуску з берега - технічно складне рішення. Як заявили співрозмовники агентства, в основному ці ракети морського базування.

США працюють над вирішенням цієї та інших проблем, заявили джерела видання. За їхніми словами, одним способом може стати зняття пускової установки з американського корабля.

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Як повідомлялося, генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував пом'якшити санкції проти Росії та Білорусі в обмін на відновлення експорту продовольства з України. У відповідь Москва заявила, що розблокує порти тільки у відповідь на зняття обмежень.

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Автор: 

порт (2037) ракети (4000) США (22455) блокування (644) Гутерріш Антоніу (388)


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Топ коментарі
+36
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19.05.2022 21:15
+32
Дякуємо.
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19.05.2022 21:12
+31
Разом,спільними зусилями,знищимо московську орду!!!)))
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19.05.2022 21:13
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19.05.2022 21:12 Відповісти
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19.05.2022 21:15 Відповісти
Разом,спільними зусилями,знищимо московську орду!!!)))
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19.05.2022 21:13 Відповісти
А я вам счас карту покажу...
Беларусь купила у России «нужное количество» комплексов С-400 и «Искандер». Об этом заявил 19 мая Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным.
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19.05.2022 21:14 Відповісти
Це Лука,на честь Дня піонерії,зайвих 100 гр. прийняв!!!)))
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19.05.2022 21:26 Відповісти
Беларусь купила ?у России
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19.05.2022 22:01 Відповісти
Берем, заверните!
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19.05.2022 21:14 Відповісти
с прямой доставкой на "русские военньіе корабли"
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19.05.2022 21:25 Відповісти
Дякуємо.
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19.05.2022 21:14 Відповісти
Давно Пора!
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19.05.2022 21:15 Відповісти
Получив такие ракеты есть смысл лупить ими по порту и рейду Севастополя, корабль не имеющий хода более ленка цель , чем корабль на ходу.
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19.05.2022 21:17 Відповісти
* легкая цель
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19.05.2022 21:18 Відповісти
Ето будет вообще прекрасно. Поставить ********* перед выбором или она забирается с Украины или весь ее черноморский флот пойдет на дно.
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19.05.2022 21:18 Відповісти
Чому має бути вибір? І те і інше. Ніякого чорноморського флоту росії в українському Криму бути не повинно
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19.05.2022 21:35 Відповісти
Дефлотізіруєм черноморскій флот!!!
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20.05.2022 02:25 Відповісти
Коли чекати, скільки ще будуть обговорювати
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19.05.2022 21:18 Відповісти
Обговорюють....Орієнтуючись на обговорення в нас вже давно і німецькі САУ стріляють, і шведські "Арчери" і ще купа всього іншого.
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19.05.2022 21:18 Відповісти
04.05.2022.🤷
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19.05.2022 21:39 Відповісти
Німеччина планує надати свої САУ десь на початок липня.Ці протиракетні системи планувались передати близько двох місяців тому, виявилось як із HMRS тільки обговорюють - не все так гладко і швидко.
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19.05.2022 22:04 Відповісти
Антоша кожного дня гинуть українці , а ти сволота санкції знімаєш! голодування корисне краще будуть працювати мізки ...
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19.05.2022 21:19 Відповісти
Якщо є складності адаптації то може взяти готове і "Нептун" випускати? "Нептун-2" з дальністю 450 км?
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19.05.2022 21:20 Відповісти
Які Нептуни? Кремлівські гниди що даремно похєрілі ракетну програму??)))
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19.05.2022 21:33 Відповісти
Ракет бойових для Нептуна на момент прийняття на озброєння після іспитів в квітні 2019 лишалось 3 штуки. А нові ракети слуги яневтіка замовили аж 31 грудня 2021 року. На момент руйнування цеху КБ Луч російською ракетою, непошкодженими лишилось 17 комплектів для ракет. Їх вивіз Пашинський. Після цього наступна ракета остаточно зруйнувала цех. Ці комплекти вірогідно були зібрані в іншому місці. Отож їх кількість була 3 + 17
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19.05.2022 21:50 Відповісти
Давно пора. Ещё нужны также беспилотники-невидимки для хорошей наводки ракет.
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19.05.2022 21:26 Відповісти
что то непонятное по гарпунам-есть авиационная версия,это раз
Во вторых снятие с американского корабля пусковой тоже какой-то треш-на американских кораблях все пусковые контейнерного типа и только для вертикального взлета-и в зависимости от водоизмещения ставится несколько модулей или один .Но это все вертикального взлета (ракета метров 6 плюс стартовый ускоритель около метра ,плюс сам контейнер)
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19.05.2022 21:28 Відповісти
З якого літака запускати будеш? Почепиш на ан-26 чи Мі-2 мсб від Богуслаєва?
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19.05.2022 21:52 Відповісти
Доставку своим ходом ?
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19.05.2022 21:29 Відповісти
ну а гуттаперчевый пацан куда полез... придурок...
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19.05.2022 21:29 Відповісти
І що, отак прямо увесь патешний флот на дно?
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19.05.2022 21:32 Відповісти
Украина может арендовать у Польши или Турции подходящий корабль.
Возможно, уже с установками для запуска.
Зачем же тогда хорошие соседи ?
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19.05.2022 21:34 Відповісти
Ось це діло!
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19.05.2022 21:37 Відповісти
Преступный флот ********** который обстреливает города Украины и убивает мирных украинских граждан подписал себе смертный приговор ТЧК
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19.05.2022 21:40 Відповісти
Какой смертный приговор...Дальность стрельбы у них меньше,чем у Нептуна.Нам нужны ракеты с дальностью стрельбы не меньше 500 км,чтобы достать их в Севастополе,а лучше 1000 км,когда они смоются под Новороссийск
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19.05.2022 22:26 Відповісти
Thanks in advance
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19.05.2022 21:43 Відповісти
Перекрити Чорне море (бо ми його викопали), і Балтійське теж застікліть. Хай вони льод колупають на Північному океані.
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19.05.2022 21:47 Відповісти
Спецоперация по разблокировке портов.
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19.05.2022 21:49 Відповісти
Боря мы ждем) ты раньше обещал
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19.05.2022 21:52 Відповісти
Всі носії ракет в повітрі, на морі і землі, які обстрілюють інфраструктуру та тероризують українські міста повинні бути знищені.
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19.05.2022 21:53 Відповісти
Якщо у Польщі локалізувати виробництво ПКР"Нептун" ?
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19.05.2022 22:00 Відповісти
Нащо в Польщі? Можна і в нас -- було б бажання.
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19.05.2022 22:42 Відповісти
Ні, підприємство у нас легко зруйнують ракетні обстріли
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19.05.2022 22:44 Відповісти
І не тільки Нептун, і Стугну, і Квітник, і Ольху
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19.05.2022 22:43 Відповісти
Свинособачі корита в севастопольській бухті повинні уйті за кацапським карабльом мацква
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19.05.2022 22:19 Відповісти
Збройні сили України скоро знищать весь чорноморський флот орків!
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19.05.2022 22:32 Відповісти
Тільки обговорюють ?
Протикорабельні ракети повинні були бути в Україні ще позавчора

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19.05.2022 23:26 Відповісти
кацапам ***** на той гарпун,ну от зовсім *****,тому що вони від Нептуна втекли до севаса,і звідти будуть пуляти далі,а гарпун до них не дістане
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20.05.2022 01:46 Відповісти
І з яких платформ їх запускати? А не простіше надати HIMARS і M-270 MLRS.Вони спокійно поцілять в корабель.Але скоріше за все,це просто розмови.
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19.05.2022 23:45 Відповісти
не поцілять,а от у базу де ті корита никаються навіть дуже
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20.05.2022 01:47 Відповісти
Це круто! Дякую!
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20.05.2022 00:00 Відповісти
Після корита під гордим гвардійським поганялом Москва весь світ онімів. Тому поставки гарпуна вже звичайна справа. Збройні сили таки вміють і можуть. А ці системи залпового вогню таки поставлять в Україну. Спочатку поставили гармати для контрбатарейної боротьби а потім піде наступальна зброя. Зараз емісари рузге бігають по світу в пошуках своєї ж зброї. Он подали інфу, що Уралвагон завод направив на фронт цілий ешелон танків т 90. Це по новому рахують танки БМП БТР ешелонами.
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20.05.2022 00:46 Відповісти
А не лучше ли американский военный корабль, или несколько, для сопровождения до Босфора?
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20.05.2022 00:47 Відповісти
Оце реальніше і швидше
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20.05.2022 05:30 Відповісти
NSM з ІЧ ГСН буде чудовим доповненням до Харпун з АРЛГСН
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20.05.2022 09:55 Відповісти
 
 