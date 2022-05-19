У США обговорюють поставки Україні потужних протикорабельних ракет для розблокування портів
Адміністрація президента США працює над можливістю передачі Україні сучасних протикорабельних ракет. У США вважають, що це допоможе потопити російські військові кораблі і розблокувати морські порти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними джерел агентства в Білому домі і Конгресі, йдеться про можливість передати українським військовим два типи потужних протикорабельних ракет. Це ракети Harpoon виробництва Boeing і Naval Strike missile компаній Kongsberg і Raytheon Technologies.
Співрозмовники видання зазначили, що обговорюються або прямі постачання в Україну цих ракет, або через Європейського союзника, у якого є в наявності ці типи зброї.
Однак для передачі Україні цих ракет є декілька проблем. Одна з них - це обмежена доступність платформ для запуску з берега - технічно складне рішення. Як заявили співрозмовники агентства, в основному ці ракети морського базування.
США працюють над вирішенням цієї та інших проблем, заявили джерела видання. За їхніми словами, одним способом може стати зняття пускової установки з американського корабля.
Як повідомлялося, генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував пом'якшити санкції проти Росії та Білорусі в обмін на відновлення експорту продовольства з України. У відповідь Москва заявила, що розблокує порти тільки у відповідь на зняття обмежень.
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Во вторых снятие с американского корабля пусковой тоже какой-то треш-на американских кораблях все пусковые контейнерного типа и только для вертикального взлета-и в зависимости от водоизмещения ставится несколько модулей или один .Но это все вертикального взлета (ракета метров 6 плюс стартовый ускоритель около метра ,плюс сам контейнер)
Возможно, уже с установками для запуска.
Зачем же тогда хорошие соседи ?
Протикорабельні ракети повинні були бути в Україні ще позавчора