У США обговорюють поставки Україні потужних протикорабельних ракет для розблокування портів

Адміністрація президента США працює над можливістю передачі Україні сучасних протикорабельних ракет. У США вважають, що це допоможе потопити російські військові кораблі і розблокувати морські порти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства в Білому домі і Конгресі, йдеться про можливість передати українським військовим два типи потужних протикорабельних ракет. Це ракети Harpoon виробництва Boeing і Naval Strike missile компаній Kongsberg і Raytheon Technologies.

Співрозмовники видання зазначили, що обговорюються або прямі постачання в Україну цих ракет, або через Європейського союзника, у якого є в наявності ці типи зброї.

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Однак для передачі Україні цих ракет є декілька проблем. Одна з них - це обмежена доступність платформ для запуску з берега - технічно складне рішення. Як заявили співрозмовники агентства, в основному ці ракети морського базування.

США працюють над вирішенням цієї та інших проблем, заявили джерела видання. За їхніми словами, одним способом може стати зняття пускової установки з американського корабля.

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Як повідомлялося, генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував пом'якшити санкції проти Росії та Білорусі в обмін на відновлення експорту продовольства з України. У відповідь Москва заявила, що розблокує порти тільки у відповідь на зняття обмежень.

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