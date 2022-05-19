"Очікуємо на підписання закону": Зеленський подякував США за законопроєкт із $40 мільярдами допомоги

Президент України Володимир Зеленський привітав схвалення Сенатом Сполучених Штатів Америки законопроєкту про додаткові асигнування для Української держави на 2022 рік. Він очікує на підписання документу лідером США Джо Байденом.

Про це глава Української держави повідомив у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю схвалення Сенатом США законопроєкту про додаткові асигнування для України на 2022 рік. $40 млрд – вагомий внесок США у відновлення миру й безпеки в Україні, Європі та світі загалом. Очікуємо на підписання закону Джо Байденом", – зазначив Зеленський.

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак також подякував Сенату Сполучених Штатів Америки за підтримку законопроєкту. Про це він написав у Телеграмі.

"Рухаємося до перемоги впевнено та стратегічно. Дякуємо союзникам. Все буде Україна", – наголосив Єрмак.