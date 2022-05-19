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"Очікуємо на підписання закону": Зеленський подякував США за законопроєкт із $40 мільярдами допомоги

зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав схвалення Сенатом Сполучених Штатів Америки законопроєкту про додаткові асигнування для Української держави на 2022 рік. Він очікує на підписання документу лідером США Джо Байденом.

Про це глава Української держави повідомив у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю схвалення Сенатом США законопроєкту про додаткові асигнування для України на 2022 рік. $40 млрд – вагомий внесок США у відновлення миру й безпеки в Україні, Європі та світі загалом. Очікуємо на підписання закону Джо Байденом", – зазначив Зеленський.

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак також подякував Сенату Сполучених Штатів Америки за підтримку законопроєкту. Про це він написав у Телеграмі.

"Рухаємося до перемоги впевнено та стратегічно. Дякуємо союзникам. Все буде Україна", – наголосив Єрмак.

Автор: 

Зеленський (23659) Конгрес США (1222) США (22455) Сенат США (596)


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Топ коментарі
+12
Молодчина! Сними футболку и оденься как Президент Украины в дипломатический костюм. Да, падла, в нем неудобно, но не надо косить под воинов, четырежды уклонист. Сбрей свою ненужную бороду, одень дипломатически признанную одежду и перестань нести бред накурыша. Раз нам так уже не повезло с тобой, то хотя бы научись для начала международному дипломатическому этикету, ччо зеленое!!!!
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19.05.2022 21:42
+10
От мені стало цікаво, чоловік Камалії, не вкравши в Україні не копійки, купив за свої кошти ДВА літаки і подарував їх ЗСУ., Зеленський (pandora Papers) легко міг купити декілька літаків САМ, а з друзями 95кварталу цілу ескадрілію...питання риторичне!
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19.05.2022 21:47
+7
Джо Байден назначил типа троих смотрящих...за целевым использованием данных доляров...
Юрий Швец достучался до Госдепа...и это Правильно...Игорь Валерьевич проходимец ещё тот....
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19.05.2022 21:47
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19.05.2022 21:35 Відповісти
скільки доріг можна заасфальтірувати!
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19.05.2022 21:37 Відповісти
А шашликів насмажити?
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19.05.2022 21:39 Відповісти
Много чего можно сделать, чтобы облегчить жизнь в Украине
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19.05.2022 22:04 Відповісти
З тих 40ка виділить на смартфони пенсам по программі Е-бабуся ?
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19.05.2022 21:38 Відповісти
Молодчина! Сними футболку и оденься как Президент Украины в дипломатический костюм. Да, падла, в нем неудобно, но не надо косить под воинов, четырежды уклонист. Сбрей свою ненужную бороду, одень дипломатически признанную одежду и перестань нести бред накурыша. Раз нам так уже не повезло с тобой, то хотя бы научись для начала международному дипломатическому этикету, ччо зеленое!!!!
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19.05.2022 21:42 Відповісти
Джо Байден назначил типа троих смотрящих...за целевым использованием данных доляров...
Юрий Швец достучался до Госдепа...и это Правильно...Игорь Валерьевич проходимец ещё тот....
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19.05.2022 21:47 Відповісти
От мені стало цікаво, чоловік Камалії, не вкравши в Україні не копійки, купив за свої кошти ДВА літаки і подарував їх ЗСУ., Зеленський (pandora Papers) легко міг купити декілька літаків САМ, а з друзями 95кварталу цілу ескадрілію...питання риторичне!
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19.05.2022 21:47 Відповісти
они уже сдесь, не благадари, 90 дней вп? а законы?
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19.05.2022 21:47 Відповісти
Цифра у 40 млрд звучить приголомшливою. Однак, фактична сума лендлізовської техніки буде не більше 18-20 млрд. Бо в ці 40 включена і логістика техніки зі США, і навчання наших воїнів, і ще багато чого, що потрібно аби ця гуманітарка вбивала в Україні рашистів.
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19.05.2022 21:53 Відповісти
это подготовка к ленд-лизу
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19.05.2022 22:03 Відповісти
Зеля, не переплутай!
Це не на дороги, це на армію!!!
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19.05.2022 21:55 Відповісти
Закон о Лэнде для Украины был готов ещё в январе....западные демократии долго запрягают...потом летят со скоростью истребителя SR-71...
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19.05.2022 22:20 Відповісти
В другу світову війну для радянського союзу США поставило біля 120 000 (сто двадцяти тисяч) студебеккерів для перевезення гармат, для забезпечення тилу, та підвозу, тобто вантажних. За зброю також можна багато написати в цифрах.
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19.05.2022 22:34 Відповісти
https://t.me/knputhebest/21142
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19.05.2022 22:55 Відповісти
https://biz.liga.net/ua/ekonomika/all/article/volontery-ischut-vinovnyh-v-torgovle-bronejiletami-pod-pritselom-epitsentr-i-gruppa-veneto
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19.05.2022 22:59 Відповісти
 
 