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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Воїни 80-ї ОДШБ за 19 травня знищили близько 10 одиниць бронетехніки ворога. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як українські десантники 19 травня знищують ворожу бронетехніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.

У повідомленні зазначається: "В ході запеклих сьогоднішніх боїв одним із підрозділів 80 окремої десантно-штурмової бригади знищено близько 10 броньованих одиниць техніки, а наш розрахунок ПТРК "Стугна" знищив 2 танка і БМП русні.

Хоч сьогодні наші десантники не у вишиванках, але цей генетичний код нації у кожного в душі".

Також дивіться: Воїни 80-ї ОДШБр збили із ЗРК "Стріла-10" російський безпілотник "ZALA 421-08". ФОТО

Автор: 

техніка (1819) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155)


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Топ коментарі
+32
Колі - респект
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19.05.2022 21:38
+15
Коля побачив !
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19.05.2022 21:45
+14
Слава ЗСУ!!!
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19.05.2022 21:43
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Колі - респект
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19.05.2022 21:38 Відповісти
Коля побачив !
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19.05.2022 21:45 Відповісти
І більше ні хто оте вже не побачить)))
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19.05.2022 21:58 Відповісти
Непогано, хлопці!!!
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19.05.2022 21:39 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
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19.05.2022 21:43 Відповісти
Героям слава!
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19.05.2022 21:46 Відповісти
Як вдало засів у груші. Казали русні, прийде зеленка - прийде *******. Не вірили, убогі.
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19.05.2022 21:47 Відповісти
Оййойой....Мабуть боляче...
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19.05.2022 21:54 Відповісти
Коля не сліпий
Коля красавчик!!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!
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19.05.2022 21:58 Відповісти
Otlycnaja rabota tolko eto Javelin popal,a ne Stugna
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19.05.2022 22:01 Відповісти
Продюсер Коля..
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19.05.2022 22:07 Відповісти
Коля молодець-орлине око.
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19.05.2022 22:29 Відповісти
На Колю он плохо отзывается. Надо было сразу: "Микола!"
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20.05.2022 13:38 Відповісти
 
 