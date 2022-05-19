Воїни 80-ї ОДШБ за 19 травня знищили близько 10 одиниць бронетехніки ворога. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як українські десантники 19 травня знищують ворожу бронетехніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.

У повідомленні зазначається: "В ході запеклих сьогоднішніх боїв одним із підрозділів 80 окремої десантно-штурмової бригади знищено близько 10 броньованих одиниць техніки, а наш розрахунок ПТРК "Стугна" знищив 2 танка і БМП русні.

Хоч сьогодні наші десантники не у вишиванках, але цей генетичний код нації у кожного в душі".

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