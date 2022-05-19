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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Східному напрямку 19 травня знищено до 40 окупантів, 2 танки, 2 БТР, - ОТУ "Схід"

схід,оту

На Східному напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному повідомленні ОТУ "Схід" 

У повідомленні зазначається: "Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Втрати ворога складають: особового складу – 40; танків – 2; БТР – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 18 травня на Східному напрямку відбито 7 атак, знищено до 220 окупантів, 2 танки та безпілотник, - ОТУ "Схід"

Автор: 

техніка (1819) ЗСУ (7492)


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Топ коментарі
+7
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19.05.2022 21:51
+5
🚀США предоставят Украине противокорабельные ракеты большой дальности - Reuters

Главная цель - снять блокаду со стороны Черного моря.

Одна из самых распространённых в мире американская противокорабельная крылатая ракета "Гарпун" имеет дальность полета до 280 км. А противокорабельная модификация крылатой ракеты "Томагавк" - до 550 км.
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19.05.2022 21:52
+4
Дякуємо нашим героям!
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19.05.2022 21:51
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19.05.2022 21:51 Відповісти
так на МНОГО лучше
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19.05.2022 21:54 Відповісти
Як би картинку на чеченських сайтах розмістити?
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19.05.2022 21:54 Відповісти
и подписать "Рамзан в Мариуполе" - местным дыровым будет приятно
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20.05.2022 00:49 Відповісти
Дякуємо нашим героям!
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19.05.2022 21:51 Відповісти
🚀США предоставят Украине противокорабельные ракеты большой дальности - Reuters

Главная цель - снять блокаду со стороны Черного моря.

Одна из самых распространённых в мире американская противокорабельная крылатая ракета "Гарпун" имеет дальность полета до 280 км. А противокорабельная модификация крылатой ракеты "Томагавк" - до 550 км.
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19.05.2022 21:52 Відповісти
Там ещё проблема есть куда мы их будем размещать ведь эти ракеты корабельного базирования
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19.05.2022 21:54 Відповісти
Слава ЗСУ ! Слава Украiнi!
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19.05.2022 21:52 Відповісти
Малавато будет....
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19.05.2022 21:52 Відповісти
остальное у каломойши возьмете -вы же ему бензин по дешевке подогнали
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20.05.2022 00:50 Відповісти
Последний пакет помощи от США Украине на 100 миллионов долларов включает:
- 18 155-мм гаубиц M777;
- 18 машин для буксировки гаубиц;
- 3 противоартиллерийских радара AN/TPQ-36;
- Полевое оборудование и запасные части.
И это только 100 миллионов, а не 40 миллиардов💛💙
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19.05.2022 21:55 Відповісти
Так написали, що 80-та лише за сьогодні 10 одиниць бронетехніки накрошила!
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19.05.2022 22:07 Відповісти
Американская помощь идёт , помощь на 40 миллиардов Украина получит в ближайшие дни .
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19.05.2022 22:11 Відповісти
Интенсивность боев явно упала.
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19.05.2022 22:20 Відповісти
Ще 40 вбитих росіян . Ще 40 кроків до Перемоги світу людей над світом виродків , цивілізації над нелюдами .
Слава ЗСУ !!! Слава Героям !!!🇺🇦😎👍
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19.05.2022 22:22 Відповісти
знаешь свиноцабака - не слышали этого...
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19.05.2022 23:31 Відповісти
 
 