На Східному напрямку 19 травня знищено до 40 окупантів, 2 танки, 2 БТР, - ОТУ "Схід"

На Східному напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному повідомленні ОТУ "Схід"

У повідомленні зазначається: "Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Втрати ворога складають: особового складу – 40; танків – 2; БТР – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 18 травня на Східному напрямку відбито 7 атак, знищено до 220 окупантів, 2 танки та безпілотник, - ОТУ "Схід"