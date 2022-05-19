На Східному напрямку 19 травня знищено до 40 окупантів, 2 танки, 2 БТР, - ОТУ "Схід"
На Східному напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному повідомленні ОТУ "Схід"
У повідомленні зазначається: "Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Втрати ворога складають: особового складу – 40; танків – 2; БТР – 2".
Топ коментарі
+7 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар19.05.2022 21:51
+5 DemianBond #460737
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+4 Остап Покотило
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Главная цель - снять блокаду со стороны Черного моря.
Одна из самых распространённых в мире американская противокорабельная крылатая ракета "Гарпун" имеет дальность полета до 280 км. А противокорабельная модификация крылатой ракеты "Томагавк" - до 550 км.
- 18 155-мм гаубиц M777;
- 18 машин для буксировки гаубиц;
- 3 противоартиллерийских радара AN/TPQ-36;
- Полевое оборудование и запасные части.
И это только 100 миллионов, а не 40 миллиардов💛💙
Слава ЗСУ !!! Слава Героям !!!🇺🇦😎👍