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Новини Війна
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Зеленський про гарантії безпеки для України: "Росія завжди буде поруч. І, можливо, завжди буде загрозою"

зеленський

Президент Володимир Зеленський просить не забувати, що Росія завжди буде поруч і, можливо, завжди буде загрозою.

Про це він заявив у своєму зверненні до студентів і ректорів українських закладів вищої освіти, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо розуміти, що Росія завжди буде поруч. І, можливо, завжди буде загрозою. Після 24 лютого нам вже багато чого вдалося", - запевнив президент.

Він додав, що ця війна може завершитись для України тими чи іншими гарантіями безпеки, та зазначив, що це дійсно хороша можливість створити на десятиліття такий інструмент, який дозволить жити спокійно.

"Хоча і не дозволить бути недбалими щодо безпеки. Все одно ми будемо думати завжди про захист. І маємо розуміти, що не буває кращої безпеки, ніж готовність громадян захищати власну державу. Бо це є захист себе перш за все – своїх родин, своїх домівок, своєї землі, свого способу життя. Це і є держава – все це... Враховуючи, що Росія так і залишиться нашим сусідом, потрібно обдумати формат безпеки всередині України. Ключове питання – про зброю", - сказав Зеленський.

Також читайте: Ціна перемоги - десятки тисяч життів, - Зеленський

Автор: 

Зеленський (23659) росія (64895)


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Топ коментарі
+20
Гарантии - сильное ЗСУ и НАТО!!!!!
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19.05.2022 22:07
+19
Нам би, спершу "монобільшість" здихати, а потім і з рашистами лехше буде!
Колю-котлету залишим, у нього, все ж таки вже пістолет є...
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19.05.2022 22:04
+16
Прозріло, опудало!
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19.05.2022 21:59
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Прозріло, опудало!
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19.05.2022 21:59 Відповісти
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19.05.2022 22:09 Відповісти
Ні. Жидобільшовики ніколи не прозрівають. Просто "концепція ізмєнілась" і зараз стало йому вигідно грати "патріота".
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19.05.2022 22:17 Відповісти
Ти дебіл? Чрашка це гімно!
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19.05.2022 22:03 Відповісти
Єдина гарантія нашої безпеки - ЗСУ+штатівський ВПК!
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19.05.2022 22:03 Відповісти
Для українців лише як 404 назавжди ...
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19.05.2022 22:04 Відповісти
Богдан Буткевич :" Не нтягивайте узенькие штаны людской логики на широкую жопу русской души."

Прекрасно сказанно.
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19.05.2022 22:04 Відповісти
Нам би, спершу "монобільшість" здихати, а потім і з рашистами лехше буде!
Колю-котлету залишим, у нього, все ж таки вже пістолет є...
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19.05.2022 22:04 Відповісти
ядерна зброя
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19.05.2022 22:04 Відповісти
Школьник Феликс рисует свастику "z" по Кривому Рогу и хвастается своим друзьям. Говорит, что платят 1000 грн за 30 таких "художеств". Пора показать родителям, чем занимается их дитя. А силовикам узнать, кто и как платит!
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19.05.2022 22:06 Відповісти
Гарантии - сильное ЗСУ и НАТО!!!!!
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19.05.2022 22:07 Відповісти
А чи не можна звільнити Зелю від зовнішніх зв'язків? Бо в нього все погано виходить.
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19.05.2022 22:13 Відповісти
а ти позвони свому другану кіркорову і баскову- спитай як там ... холуй
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19.05.2022 22:16 Відповісти
А вот если не будет России. Несмотря на предсказания Зеленского. И не будет проблем. Рашка - искусственное образование, а русский - не национальность, а психическая болезнь.
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19.05.2022 22:17 Відповісти
Чому "росія"? Давайте офіційно через ООН повернемо цій країні її історичну назву "Московія" або "Тартарія".
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19.05.2022 22:20 Відповісти
Давно ''мучить'' мене одне питання - чому мільйони українців не підозрюють, що їх ''обробили'' тіж самі люди, що і росіян:

росіянам впарили, що в Україні ''нацисти і бандерівці'';

українцям, що Порошенко - Вальцман, барига, алкоголік і заробляє на крові.

І при цьому обробили так, що 13,5 мільйонів українців проголосували за блазня, через фірми якого виводилися в офшори кошти викрадені Коломойським з Приватбанку. Та ще і сліпо віддали в його руки всю повноту влади, проголосувавши за ефемерний проект Слуга народу.... навіть війна не виправила контужені телевізором мізки.

Ще страшніше, що ті мізки і далі продовжують контузити - телевізор 24/7 розповідає про ''неймовірного президента'', соціальні мережі розказують, що всі мають любити ''героїчного визволителя'', любити голосно, до безумовної гратуляції, до поклонів, до книжечок, до подушечок, до свічечок. І якщо ти так не любиш, то ти ''ворог, що грає на руку путіну''. Але, при цьому, тіж самі 73 відсотки дико дивуються, що росіяни ''по конченому'' боготворять свого сцаря....

ЧОМУ ТИ ТАК ПРИНИЖУЕШ СВОЮ КРАІНУ?????

Tatiana Shama.
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19.05.2022 22:22 Відповісти
Абсолютно верный пост!
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20.05.2022 03:08 Відповісти
Хочете посміятись? 73% вибрали його щоб не воювати, не служити, втомились від війни яка була потрібна лише партії війни яка на ній наживалась.
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19.05.2022 22:25 Відповісти
Вже не в косоворотці?
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19.05.2022 22:26 Відповісти
Так зараз не завозять!
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19.05.2022 22:36 Відповісти
Замість мізків холодець
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19.05.2022 22:32 Відповісти
На х@я президент який каже що рашка завжди буде?
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19.05.2022 22:33 Відповісти
Та невже? А як щодо "війна не закінчилась, бо попередня влада того не хотіла", шашлики, крадівництво?
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19.05.2022 23:01 Відповісти
Поки ти, Боневтік, існуєш, то так.
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19.05.2022 23:19 Відповісти
"Россия всегда будет" - Zеленая ***** всё мечтает о паРаше рядом
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19.05.2022 23:30 Відповісти
"Росія завжди буде поруч" - а я сумніваюсь...
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19.05.2022 23:57 Відповісти
То роби так, щоб загрозою вже ніколи б не була .....
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20.05.2022 00:03 Відповісти
Как так зброя? Ты ж три месяца назад орал, что на асфальт не хватает! Получается Порошенко был прав, а ты его в кутузку? Ты сломал мой мозг...
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20.05.2022 03:11 Відповісти
В дечому він правий-територія на північ і схід лишиться, всіх зомбі на ній не виб'ємо. Як би вона не ділилась-розпадалась ментальність орди не зміниться...орда залишається ордою, може вже не така буде "крута", але буде. Так що в нас перспектива вічної ворожнечі і як не крути, але нам з цим жити.
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20.05.2022 05:19 Відповісти
Дибіл,нам потрібно вступити в НАТО!
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20.05.2022 09:41 Відповісти
Мы в Израиле почти 75 лет живем в войнах. Никто не скулит, все мужики служат 3 года + 1 мес в году проходим сборы лет до 40+, служат женщины 2 года, на 8 млн человек армия 200 тыс солдат , и еще 500 тыс резервистов в готовности прибыть в пункт сбора в 1 течение суток.

Израиль подписывал мирные соглашения после победы в каждой войне почти всегда на своих условиях. И никто никогда за нас не воевал, всегда сами, несмотря на то, что гадили французы (их менталитет), и русские в СССР (война судного дня - 40 тыс русских "советников"-офицеров в составе армии Египта и других).

Опирайтесь на США, Британию, Канаду, Польшу, и Прибалтику/Скандинавию, с оговорками на Турцию. Этого достаточно.
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21.05.2022 15:17 Відповісти
 
 