Зеленський про гарантії безпеки для України: "Росія завжди буде поруч. І, можливо, завжди буде загрозою"
Президент Володимир Зеленський просить не забувати, що Росія завжди буде поруч і, можливо, завжди буде загрозою.
Про це він заявив у своєму зверненні до студентів і ректорів українських закладів вищої освіти, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми маємо розуміти, що Росія завжди буде поруч. І, можливо, завжди буде загрозою. Після 24 лютого нам вже багато чого вдалося", - запевнив президент.
Він додав, що ця війна може завершитись для України тими чи іншими гарантіями безпеки, та зазначив, що це дійсно хороша можливість створити на десятиліття такий інструмент, який дозволить жити спокійно.
"Хоча і не дозволить бути недбалими щодо безпеки. Все одно ми будемо думати завжди про захист. І маємо розуміти, що не буває кращої безпеки, ніж готовність громадян захищати власну державу. Бо це є захист себе перш за все – своїх родин, своїх домівок, своєї землі, свого способу життя. Це і є держава – все це... Враховуючи, що Росія так і залишиться нашим сусідом, потрібно обдумати формат безпеки всередині України. Ключове питання – про зброю", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Прекрасно сказанно.
Колю-котлету залишим, у нього, все ж таки вже пістолет є...
росіянам впарили, що в Україні ''нацисти і бандерівці'';
українцям, що Порошенко - Вальцман, барига, алкоголік і заробляє на крові.
І при цьому обробили так, що 13,5 мільйонів українців проголосували за блазня, через фірми якого виводилися в офшори кошти викрадені Коломойським з Приватбанку. Та ще і сліпо віддали в його руки всю повноту влади, проголосувавши за ефемерний проект Слуга народу.... навіть війна не виправила контужені телевізором мізки.
Ще страшніше, що ті мізки і далі продовжують контузити - телевізор 24/7 розповідає про ''неймовірного президента'', соціальні мережі розказують, що всі мають любити ''героїчного визволителя'', любити голосно, до безумовної гратуляції, до поклонів, до книжечок, до подушечок, до свічечок. І якщо ти так не любиш, то ти ''ворог, що грає на руку путіну''. Але, при цьому, тіж самі 73 відсотки дико дивуються, що росіяни ''по конченому'' боготворять свого сцаря....
ЧОМУ ТИ ТАК ПРИНИЖУЕШ СВОЮ КРАІНУ?????
Tatiana Shama.
Израиль подписывал мирные соглашения после победы в каждой войне почти всегда на своих условиях. И никто никогда за нас не воевал, всегда сами, несмотря на то, что гадили французы (их менталитет), и русские в СССР (война судного дня - 40 тыс русских "советников"-офицеров в составе армии Египта и других).
Опирайтесь на США, Британию, Канаду, Польшу, и Прибалтику/Скандинавию, с оговорками на Турцию. Этого достаточно.