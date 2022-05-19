Зеленський про гарантії безпеки для України: "Росія завжди буде поруч. І, можливо, завжди буде загрозою"

Президент Володимир Зеленський просить не забувати, що Росія завжди буде поруч і, можливо, завжди буде загрозою.

Про це він заявив у своєму зверненні до студентів і ректорів українських закладів вищої освіти, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо розуміти, що Росія завжди буде поруч. І, можливо, завжди буде загрозою. Після 24 лютого нам вже багато чого вдалося", - запевнив президент.

Він додав, що ця війна може завершитись для України тими чи іншими гарантіями безпеки, та зазначив, що це дійсно хороша можливість створити на десятиліття такий інструмент, який дозволить жити спокійно.

"Хоча і не дозволить бути недбалими щодо безпеки. Все одно ми будемо думати завжди про захист. І маємо розуміти, що не буває кращої безпеки, ніж готовність громадян захищати власну державу. Бо це є захист себе перш за все – своїх родин, своїх домівок, своєї землі, свого способу життя. Це і є держава – все це... Враховуючи, що Росія так і залишиться нашим сусідом, потрібно обдумати формат безпеки всередині України. Ключове питання – про зброю", - сказав Зеленський.

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