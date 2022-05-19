Блінкен в Радбезі ООН звинуватив Росію у навмисному використанні голоду як зброї

Державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН з питань конфлікту й безпеки продовольства заявив, що російська влада навмисно створює дефіцит продовольства й використовує голод як зброю для досягнення своїх цілей, що прирівнюється до воєнного злочину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У 2018 році ця Рада прийняла резолюцію 2417, яка засудила використання голоду проти цивільних осіб як інструмент війни і прирівняла це до воєнного злочину", - зауважив глава американської дипломатії.

Але відтоді, за його словами, проблеми лише погіршилися.

"Повне нехтування російською федерацією цієї резолюції стало ще одним кричущим випадком, коли уряд використовує голод проти сотень мільйонів цивільних осіб (по всьому світу – ред.) у спробах просування своїх цілей", - наголосив Блінкен.

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Він підкреслив, що Росія порушує світовий порядок – попри те, що як один із постійних членів РБ ООН несе безпосередню відповідальність за підтримання, зміцнення й захист цього порядку.

Блінкен нагадав, що агресія РБ зупинила торгівлю в Чорному морі, створила реальні загрози для судноплавства в регіоні й підірвала глобальні ланцюжки поставок продовольства. Крім того, Росія грабує зерносховища на захоплених територіях України, руйнує інфраструктуру, що посилює ризики голоду для сотень мільйонів людей по всьому світу.

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Держсекретар США при цьому наголосив, що російська влада, очевидно, використовує дефіцит продовольства як зброю, щоби добитися того, чого не вдалося шляхом збройного нападу, а саме: підірвати дух українського народу. "Але українці намагаються нагодувати своє населення і весь світ", - підкреслив глава Держдепу.

Він акцентував, що рішення Росії використовувати продовольство як зброю є обдуманим рішенням кремля.

"Навіть колишній президент РФ Дмитро Мєдвєдєв, який є членом ради нацбезпеки Росії, сказав, що це – "тиха зброя", додавши, що "вона є мовчазною, але при цьому дуже потужною", - нагадав Блінкен.

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У зв’язку з цим держсекретар США зауважив, що Рада безпеки ООН несе "унікальну відповідальність" за подолання нинішньої кризи, яка "створює серйозну загрозу міжнародному миру й безпеці". Крім того, він закликав Росію припинити блокування портів у Чорному й Азовському морях, забезпечити коридори для поставок продовольства з України, а також не заважати поставкам продовольства жителям України.

Як повідомлялося, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку проходять Дні дій задля глобальної продовольчої безпеки. З цією метою проводяться міністерські зустрічі на рівні глав зовнішньополітичних відомств десятків країн. Ініціативу очолюють Сполучені Штати, які головують у травні в Раді безпеки ООН.