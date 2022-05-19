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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Блінкен в Радбезі ООН звинуватив Росію у навмисному використанні голоду як зброї

оон

Державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН з питань конфлікту й безпеки продовольства заявив, що російська влада навмисно створює дефіцит продовольства й використовує голод як зброю для досягнення своїх цілей, що прирівнюється до воєнного злочину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У 2018 році ця Рада прийняла резолюцію 2417, яка засудила використання голоду проти цивільних осіб як інструмент війни і прирівняла це до воєнного злочину", - зауважив глава американської дипломатії.

Але відтоді, за його словами, проблеми лише погіршилися.

"Повне нехтування російською федерацією цієї резолюції стало ще одним кричущим випадком, коли уряд використовує голод проти сотень мільйонів цивільних осіб (по всьому світу – ред.) у спробах просування своїх цілей", - наголосив Блінкен.

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Він підкреслив, що Росія порушує світовий порядок – попри те, що як один із постійних членів РБ ООН несе безпосередню відповідальність за підтримання, зміцнення й захист цього порядку.

Блінкен нагадав, що агресія РБ зупинила торгівлю в Чорному морі, створила реальні загрози для судноплавства в регіоні й підірвала глобальні ланцюжки поставок продовольства. Крім того, Росія грабує зерносховища на захоплених територіях України, руйнує інфраструктуру, що посилює ризики голоду для сотень мільйонів людей по всьому світу.

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Держсекретар США при цьому наголосив, що російська влада, очевидно, використовує дефіцит продовольства як зброю, щоби добитися того, чого не вдалося шляхом збройного нападу, а саме: підірвати дух українського народу. "Але українці намагаються нагодувати своє населення і весь світ", - підкреслив глава Держдепу.

Він акцентував, що рішення Росії використовувати продовольство як зброю є обдуманим рішенням кремля.

"Навіть колишній президент РФ Дмитро Мєдвєдєв, який є членом ради нацбезпеки Росії, сказав, що це – "тиха зброя", додавши, що "вона є мовчазною, але при цьому дуже потужною", - нагадав Блінкен.

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У зв’язку з цим держсекретар США зауважив, що Рада безпеки ООН несе "унікальну відповідальність" за подолання нинішньої кризи, яка "створює серйозну загрозу міжнародному миру й безпеці". Крім того, він закликав Росію припинити блокування портів у Чорному й Азовському морях, забезпечити коридори для поставок продовольства з України, а також не заважати поставкам продовольства жителям України.

Як повідомлялося, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку проходять Дні дій задля глобальної продовольчої безпеки. З цією метою проводяться міністерські зустрічі на рівні глав зовнішньополітичних відомств десятків країн. Ініціативу очолюють Сполучені Штати, які головують у травні в Раді безпеки ООН.

Автор: 

голод (117) Радбез ООН (850) продовольство (337) Блінкен (1156)


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Топ коментарі
+6
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19.05.2022 22:14
+6
Всі ці заклинки до Росії нічого не стоять і ні до чого не приведуть, діяти треба, а не закликати.
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19.05.2022 22:17
+3
Поступово готують підгрунття для деблокади наших портів.
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19.05.2022 22:15
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19.05.2022 22:14 Відповісти
Поступово готують підгрунття для деблокади наших портів.
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19.05.2022 22:15 Відповісти
Китайская Народная Республика Китай лидер среди импортеров украинского зерна
предложить самовывоз со скидкой Х % за самовівоз (Индия ,Турция,ФРГ)
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19.05.2022 23:09 Відповісти
Всі ці заклинки до Росії нічого не стоять і ні до чого не приведуть, діяти треба, а не закликати.
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19.05.2022 22:17 Відповісти
💯,пидтримую Ва
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20.05.2022 02:24 Відповісти
Вони ВСЕ використовують в першу чергу у якості зброї!
А що не використовують? Тільки те,до чого не можуть дотягнутися,або ще якось вплинути/знищити/спотворити!
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19.05.2022 22:23 Відповісти
и успешно изпользуют.К сожалению запад из-за своей бюрократии не может серьезно разрушить экономику россии🙁
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19.05.2022 22:31 Відповісти
Натомість кацапи завдяки своїй корупції успішно справляються з цією задачею самостійно. Повна міжнародна ізоляція вирішує питання ********** раз і назавжди.
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19.05.2022 22:39 Відповісти
Блинкен, Ваши предки не дадут соврать: 90 лет назад каZZапы устроили то же самое.
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19.05.2022 22:36 Відповісти
його предки встигли виїхати з Києва до Америки до того часу
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19.05.2022 23:51 Відповісти
І що, затребували ембарго нафтове для них, чи може заборону торгівлі усієї, Чи може затребували відмови від ядерного статусу? А, нічого? ну ладно...
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19.05.2022 22:54 Відповісти
Він підкреслив, що Росія порушує світовий порядок - попри те, що як один із постійних членів РБ ООН несе безпосередню відповідальність за підтримання, зміцнення й захист цього порядку. Джерело:

Якась біполярка, а не роZZєя.
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19.05.2022 23:00 Відповісти
Это заявление должен был сделать Президент Украины. Но вместо этого он плюет на НАТО, оскорбил Президента Германии, оскорбил Президента Франции. Ему некогда, он занят поливанием грязью Европы.
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19.05.2022 23:33 Відповісти
Тут есть варианты. Или достаточно противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны для Украины, чтобы загнать ЧМФ РФ и ихнюю поддержку под кровать. Или НАТО делает то же самое своими руками.
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20.05.2022 01:26 Відповісти
 
 