З початку доби на Донбасі відбито 14 атак ворога, знищено 28 одиниць техніки окупантів і безпілотник "Орлан-10", - пресцентр ОС

Станом на 21:00 19 травня українські воїни зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли близько 50 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили більше 40 цивільних об’єктів з них: 31 житловий будинок, санаторій, спортивний комплекс, гуртожиток технікуму, офіс ощадбанку, райвідділ освіти, транспортне підприємство, газопровід. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 8 мирних мешканців, ще 9 отримали поранення. Наразі тривають рятувально-пошукові роботи.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 8 танків; 14 одиниць бойової броньованої техніки; 6 одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

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