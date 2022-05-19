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США надають Україні зброю та техніку із запасів Міноборони на $100 млн, - Блінкен

блінкен,остін

Відповідно до делегованих Президентом повноважень, державний секретар США Ентоні Блінкен дав дозвіл на десяту вибірку додаткової зброї та техніки для оборони України із запасів Міністерства оборони США на суму до 100 мільйонів доларів.

Про це повідомило посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що таким чином, загальна військова допомога США Україні становить приблизно 3,9 мільярда доларів США в озброєнні та військовій техніці з моменту розпочатого Росією повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

"Американська й міжнародна військова допомога доповнює пряму фінансову підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, а також допомогу в документуванні доказів звірячих злочинів Росії проти народу України і заходи із посилення тиску на Росію та її підсобників. Разом ці зусилля зміцнюють позицію України за столом переговорів, продовжуючи ізолювати Росію від світу, поки вона не припинить безглузду і жорстоку війну, яку вона розпочала проти України", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

зброя (7433) США (22473) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+19
Сколько ни давай, а каZZапов предстоит ещё много закопать...
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19.05.2022 22:35
+13
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19.05.2022 22:57
+11
Якщо не байдуже майбутнє свободи слова підпыши петицію

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163?fbclid=IwAR1RUGXAegX2KjPrqzxPgOL1AN2lWtWCNOq8qpUURKup2eMvOp0bTD8ulTw Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»
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19.05.2022 22:42
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Сколько ни давай, а каZZапов предстоит ещё много закопать...
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19.05.2022 22:35 Відповісти
Якщо не байдуже майбутнє свободи слова підпыши петицію

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163?fbclid=IwAR1RUGXAegX2KjPrqzxPgOL1AN2lWtWCNOq8qpUURKup2eMvOp0bTD8ulTw Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»
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19.05.2022 22:42 Відповісти
+
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20.05.2022 01:09 Відповісти
До речі , більш свіжа розкладка 40 лярдів підтримки :

Пакет на $40 млрд: що туди увійде:

6 млрд доларів - на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним Силам України;
8,7 млрд - на заповнення запасів зброї, яка була передана Україні;
3,9 млрд - на фінансування операцій Європейського командування, у т.ч. розвідувальну підтримку;
Зброї, військового та захисного обладнання та спорядження на 11 млрд доларів Байден зможе надсилати Україні прискореними темпами - без додаткового погодження з Конгресом;
13,8 млрд доларів було схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу;
4,4 млрд будуть направлені на постачання продовольства Україні та іншим країнам через те, що війна зруйнувала ланцюг постачання продовольства;
900 млн. підуть на підтримку біженців з України, в т.ч. забезпечення житлом, уроками англійської та на відновлення від травм.
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19.05.2022 22:44 Відповісти
Дякуємо . Це допоможе знищити ще більше росіян . А кожен вбитий росіянин - це крок до Перемоги світу людей над світом виродків , цивілізації над нелюдами .
Слава ЗСУ !!! Слава Героям !!! 🇺🇦😎👍
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19.05.2022 22:44 Відповісти
"Кораблям ВМФ РФ не спрятаться: в Украину везут ракеты Harpoon и NSM для деблокады моря.
В свою очередь, ракеты NSM (Naval Strike Missile) могут запускаться с побережья Украины, их дальность - 250 км. К тому же, личному составу требуется, как правило, только две недели, чтобы научиться ими пользоваться."

рюзьке карабель идётьнах ?
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19.05.2022 22:53 Відповісти
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19.05.2022 22:55 Відповісти
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19.05.2022 22:57 Відповісти
зброя і техніка-то є добре. але це все може помножитись на нуль із-за зебидла при владі.
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19.05.2022 23:02 Відповісти
Спокійної ночі Бандерівці!!!!
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19.05.2022 23:03 Відповісти
Американские комплексы "Пэтриот" едут в Киев...каже Юрий Швец...и я ему верю

Петро Порошенко...Щира дяка..
Надодраніч Панове....
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19.05.2022 23:05 Відповісти
по-моему они давно уже тут ..
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20.05.2022 01:04 Відповісти
Дякуємо, Америко!
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19.05.2022 23:21 Відповісти
вот если бы можно было касапами с америкосами рассчитываться - раССея бы за два месяца закончилась..
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20.05.2022 06:41 Відповісти
 
 