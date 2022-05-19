США надають Україні зброю та техніку із запасів Міноборони на $100 млн, - Блінкен

Відповідно до делегованих Президентом повноважень, державний секретар США Ентоні Блінкен дав дозвіл на десяту вибірку додаткової зброї та техніки для оборони України із запасів Міністерства оборони США на суму до 100 мільйонів доларів.

Про це повідомило посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що таким чином, загальна військова допомога США Україні становить приблизно 3,9 мільярда доларів США в озброєнні та військовій техніці з моменту розпочатого Росією повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

"Американська й міжнародна військова допомога доповнює пряму фінансову підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, а також допомогу в документуванні доказів звірячих злочинів Росії проти народу України і заходи із посилення тиску на Росію та її підсобників. Разом ці зусилля зміцнюють позицію України за столом переговорів, продовжуючи ізолювати Росію від світу, поки вона не припинить безглузду і жорстоку війну, яку вона розпочала проти України", - йдеться у повідомленні.

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