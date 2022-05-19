США надають Україні зброю та техніку із запасів Міноборони на $100 млн, - Блінкен
Відповідно до делегованих Президентом повноважень, державний секретар США Ентоні Блінкен дав дозвіл на десяту вибірку додаткової зброї та техніки для оборони України із запасів Міністерства оборони США на суму до 100 мільйонів доларів.
Про це повідомило посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що таким чином, загальна військова допомога США Україні становить приблизно 3,9 мільярда доларів США в озброєнні та військовій техніці з моменту розпочатого Росією повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.
"Американська й міжнародна військова допомога доповнює пряму фінансову підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, а також допомогу в документуванні доказів звірячих злочинів Росії проти народу України і заходи із посилення тиску на Росію та її підсобників. Разом ці зусилля зміцнюють позицію України за столом переговорів, продовжуючи ізолювати Росію від світу, поки вона не припинить безглузду і жорстоку війну, яку вона розпочала проти України", - йдеться у повідомленні.
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https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163?fbclid=IwAR1RUGXAegX2KjPrqzxPgOL1AN2lWtWCNOq8qpUURKup2eMvOp0bTD8ulTw Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»
Пакет на $40 млрд: що туди увійде:
6 млрд доларів - на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним Силам України;
8,7 млрд - на заповнення запасів зброї, яка була передана Україні;
3,9 млрд - на фінансування операцій Європейського командування, у т.ч. розвідувальну підтримку;
Зброї, військового та захисного обладнання та спорядження на 11 млрд доларів Байден зможе надсилати Україні прискореними темпами - без додаткового погодження з Конгресом;
13,8 млрд доларів було схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу;
4,4 млрд будуть направлені на постачання продовольства Україні та іншим країнам через те, що війна зруйнувала ланцюг постачання продовольства;
900 млн. підуть на підтримку біженців з України, в т.ч. забезпечення житлом, уроками англійської та на відновлення від травм.
Слава ЗСУ !!! Слава Героям !!! 🇺🇦😎👍
В свою очередь, ракеты NSM (Naval Strike Missile) могут запускаться с побережья Украины, их дальность - 250 км. К тому же, личному составу требуется, как правило, только две недели, чтобы научиться ими пользоваться."
рюзьке карабель идётьнах ?
Петро Порошенко...Щира дяка..
Надодраніч Панове....