5 мирних жителів загинули та ще 6 дістали поранення у четвер у Донецькій області, - голова ОВА Кириленко
П'ять мирних жителів загинули на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів, ще шестеро людей дістали поранень
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 19 травня росіяни вбили п'ятьох мирних жителів Донеччини: двох у Бахмуті, одну в Красногорівці, одну в Авдіївці та одну в Хрестищі. Ще шестеро людей дістали поранень. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - зазначив він.
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Иллария Соняшникова
показати весь коментар19.05.2022 23:01 Відповісти Мені подобається 1
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