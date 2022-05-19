5 мирних жителів загинули та ще 6 дістали поранення у четвер у Донецькій області, - голова ОВА Кириленко

П'ять мирних жителів загинули на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів, ще шестеро людей дістали поранень

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 19 травня росіяни вбили п'ятьох мирних жителів Донеччини: двох у Бахмуті, одну в Красногорівці, одну в Авдіївці та одну в Хрестищі. Ще шестеро людей дістали поранень. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - зазначив він.

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