НАТО як інституція за час війни не зробила для України нічого, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що НАТО як інституція не зробила нічого за останні 3 місяці, що б допомогло Україні.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"ЄС проявив себе як організація, здатна діяти єдиним фронтом і ухвалювати потужні, важливі, важкі рішення, а НАТО навпаки. Назвіть мені за три місяці одне єдине консенсусне рішення НАТО, яке б зіграло на руку Україні і допомогло?" - зазначив міністр.

Він додав, що до війни українське суспільство вважало НАТО силою, а ЄС чимось слабким і здатним тільки висловлювати занепокоєння. Війна показала, що все навпаки, ЄС ухвалив історичні і революційні рішення щодо надання зброї, санкцій, визнання європейської перспективи, економічні рішення.

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"Так, це правда, члени Альянсу окремо або невеличкими групками дійсно роблять надзвичайно круту і важливу роботу, надають життєво важливу допомогу. Питань нема. Але НАТО як інституція за цей час не зробила нічого", - наголосив Кулеба.