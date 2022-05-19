НАТО як інституція за час війни не зробила для України нічого, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що НАТО як інституція не зробила нічого за останні 3 місяці, що б допомогло Україні.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"ЄС проявив себе як організація, здатна діяти єдиним фронтом і ухвалювати потужні, важливі, важкі рішення, а НАТО навпаки. Назвіть мені за три місяці одне єдине консенсусне рішення НАТО, яке б зіграло на руку Україні і допомогло?" - зазначив міністр.
Він додав, що до війни українське суспільство вважало НАТО силою, а ЄС чимось слабким і здатним тільки висловлювати занепокоєння. Війна показала, що все навпаки, ЄС ухвалив історичні і революційні рішення щодо надання зброї, санкцій, визнання європейської перспективи, економічні рішення.
"Так, це правда, члени Альянсу окремо або невеличкими групками дійсно роблять надзвичайно круту і важливу роботу, надають життєво важливу допомогу. Питань нема. Але НАТО як інституція за цей час не зробила нічого", - наголосив Кулеба.
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У одній він звинувачує ЄС політиків у прагнені зберегти "ліцо путєна"
у цій - крок ту дисредитувати НАТО в очах українського суспільства та зберегти "ліцо путєна", який цього вимагає.
Але насправді вони нам нічого не винні, бо 73% усталі ат вайни і клали асвальт, а їх батьки всі ці 30 років обирали колишніх комуняк і проросійські партії з олігархами
Знов НАТА плохая і ПЄрєгАвори полным ходАм😡🤬
Позорисько зараз навіть таке озвучувати!!!
Раніше вважала Кулебу адекватним!!!
Нам НАТО щось винне?
Може, гроши їм позичили, чи як?
Країни-члени НАТО, а саме США, Великобританія, Польща, Словаччина, Німеччина, Нідерланди, Естонія, Литва, Латвія, Іспанія, Франція поставили, Чехія, Туреччина, поставляють нам озброєння, військове спорядження, техніку та **********!
І багато з цього, передають безоплатно.
Хоча не зобов'язані цього робити.
І чим по-вашому ця маніпуляція гарна, а головне - для кого?
Чи в тебе взагалі розуму нема?
МП додало, що ще і ПЦУ.
Незабаром повилазять ригі і почнуть казати, що винні також українська мова і Азов.
НАТО, як організація, забезпечує захист своїх учасників. Країни Балтії без НАТО Росія б проковтнула миттєво.
Україна без корупції =Україна в НАТО. Завдання #1 зараз окрім перемоги над РФ.
Дивно що Кулеба цього не розуміїє. Або вдає що не розуміє.
"Да, это правда, члены Альянса отдельно или небольшими группками действительно делают чрезвычайно крутую и важную работу, оказывают жизненно важную помощь. Вопросов нет. Но НАТО как институция за это время не сделала ничего Источник: