Лісові пожежі в зоні відчуження ЧАЕС не становлять небезпеки для населення, - МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) погодилося з оцінкою України, що нові лісові пожежі в районі Чорнобильської атомної електростанції (АЕС) не становлять радіоактивної загрози для людей.

"Виходячи з попереднього досвіду, такі пожежі можуть призвести до незначного збільшення концентрації радіоактивних речовин у повітрі", – зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, слова якого наводяться у повідомленні агентства на сайті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Україна, інформуючи МАГАТЕ про виникнення лісових пожеж, заявила, що рівні потужності гамма-дози в районі Чорнобильської АЕС "не перевищують контрольних".

В агентстві додали, що в цю пору року в зоні відчуження, яка досі забруднена радіоактивними матеріалами внаслідок аварії 1986 року, спонтанні пожежі є традиційними.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіян, які копали траншеї у Рудому лісі під ЧАЕС, чекає променева хвороба, - Енергоатом. ВIДЕО

Водночас Державне агентство з управління зоною відчуження напередодні у своєму фейсбуці повідомило, що зафіксувало в зоні найбільшу за поточний рік пожежу на ділянці 1500 га у районі КПП "Зелений мис" в Опачицькому лісництві.

Там пояснили, що її гасіння ускладнене вітром, обмеженими технічними ресурсами через наслідки окупації – викрадення та знищення великої кількості техніки й пального, а також через загрозу вибухів мін.

Водночас там наголосили, що радіаційний фон перебуває у межах норми.

Проте в агентстві попередили про можливе переміщення задимлення у бік Вишгорода та Києва і від пожеж у зоні відчуження, і від пожеж біля Іванкова та с. Страхолісся за її межами.

У ДАЗВ також зазначили, що загалом рівень пожежної небезпеки суттєво підвищився у зв'язку з початком сухої, вітряної погоди, а також із наявністю великої кількості залишених російськими окупантами мін, що вибухають, і сигнальних ракет, які стають додатковими джерелами пожеж.

Як повідомлялося, війська РФ окупували зону відчуження з 24 лютого до 1 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорнобильській зоні горить ліс. Вогнем охоплено 1500 га. ФОТО