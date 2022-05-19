Потреби у мобілізації будуть формуватися виходячи з динаміки війни, - Міноборони
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що всі потреби у мобілізації будуть формуватися виходячи із сценарію війни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
"За процедурою верховний головнокомандувач, тобто президент України, встановлює, скільки осіб мають мобілізувати ЗСУ. Але ця цифра з’являється не просто так. Це розраховані цифри Генерального штабу щодо потреби, необхідної для реалізації оборонного задуму", – пояснила Маляр.
Заступник міністра оборони додала, якщо станом на 24 лютого були одні завдання щодо оборони України, то зараз війна розвивається вже за іншим сценарієм.
"Звичайно, будуть інші завдання. Але ця інформація є предметом державної таємниці, щоб не був зрозумілим оборонний задум країни та кількість людей, які підлягатимуть мобілізації. Це також інформація з обмеженим доступом", – наголосила Маляр.
Вона зауважила, що зараз динаміка воєнних дій в Україні змінюється майже щодня, тож у цій ситуації щось прогнозувати непрофесійно.
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Що вона ото меле?
Будьте певні, все необхідне в ЗСУ вже відмобілізоване і з запасом. В т.ч. і на принаймні 3 наступні місяці позиційних та контрнаступальних боїв, враховуючи фактор ленд-лізу. Сотні чи не тисячі хлопців вже навчаються де треба і чого треба (і не в Україні). На фронті починає працювати вже друга хвиля новостворених бригад. Закінчує підготовку третя хвиля "під першу хвилю ленд-лізу". Це очевидно - для цього не треба мати ніякої інформації з ГШ України. Це звичайна логіка будь-якого управлінця ресурсами та особовим складом. А судячи з того, як іде компанія - управлінці зараз в ЗСУ - нормальні.
Мобілізувати наступні 2 місяці будуть тільки точково - конкретних спеціалістів і не сотнями тисяч.
А далі - дивіться. Якщо не вдасться в липні реально зломити рашкованів новою зброєю з ленд-лізу, для можливості зменшувати розміри фронту (наприклад, якщо разом викинути рашкованів з правоберіжжя під Херсоном, отримавши потужний ресурс в декілька бригад), одразу, в середнині липня, почнеться друга хвиля великої мобілізації принаймні ще на 100'000 чоловіків.
Зрозумій - це не той контингент, який здатен не те що наступати, а навіть захищатися достатньо впевнено. Я б того командира, який сформує такі батальйони і намагатиметься хоч якось їх використовувати на "нулі", одразу б розстрілював.
Враг обладает огромными ресурсами. Война будет долгой. Армия нужна большая. Призывать будут много. Т.к. военкоматы - это нереформированная структура, со времен СССР, то там полный бардак. Поэтому, извините, но будут вручать повестки "на улицах", ходить по домам и т.п.
Ти, падлюка, переповідаєш реальність лугандонії, намагаючись посіяти паніку та недовіру до дій ЗСУ та керівництва країни.
В спам, вилупок.