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Новини Війна
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Потреби у мобілізації будуть формуватися виходячи з динаміки війни, - Міноборони

маляр

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що всі потреби у мобілізації будуть формуватися виходячи із сценарію війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"За процедурою верховний головнокомандувач, тобто президент України, встановлює, скільки осіб мають мобілізувати ЗСУ. Але ця цифра з’являється не просто так. Це розраховані цифри Генерального штабу щодо потреби, необхідної для реалізації оборонного задуму", – пояснила Маляр.

Заступник міністра оборони додала, якщо станом на 24 лютого були одні завдання щодо оборони України, то зараз війна розвивається вже за іншим сценарієм.

"Звичайно, будуть інші завдання. Але ця інформація є предметом державної таємниці, щоб не був зрозумілим оборонний задум країни та кількість людей, які підлягатимуть мобілізації. Це також інформація з обмеженим доступом", – наголосила Маляр.

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Вона зауважила, що зараз динаміка воєнних дій в Україні змінюється майже щодня, тож у цій ситуації щось прогнозувати непрофесійно.

Автор: 

Міноборони (7300) мобілізація (3019) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+7
Вот и сбылась мечта мамы Римы.Хороший еврейский мальчик,четырежды уклонившийся от призыва, встановлює, скільки осіб мають мобілізувати ЗСУ.
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19.05.2022 23:56
+4
"тож у цій ситуації щось прогнозувати непрофесійно" - може я щось не розумію але саме професіонали і мають займатися прогнозами і розробкою відповідних планів під ці прогнози для досягнення поставлених цілей.
Що вона ото меле?
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20.05.2022 00:20
+3
Чому роздають повістки тим хто ніколи не служив, а добровольців розвертають? Чим це обумовлено?
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19.05.2022 23:55
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Чому роздають повістки тим хто ніколи не служив, а добровольців розвертають? Чим це обумовлено?
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19.05.2022 23:55 Відповісти
Є така думка що більше людей задіяти тих хто не служив або не був в ато мати обстріляних і готових до бою на заміну або як запас.Це не втрата часу і більше бійців .А так одні ветерані ато або ті хто служив по контракту.Їх теж треба міняти також звільняти в запас і т.і.А так виходить на багато більше моживостей і готових підготовлених до бою людей.
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20.05.2022 00:13 Відповісти
Вот и сбылась мечта мамы Римы.Хороший еврейский мальчик,четырежды уклонившийся от призыва, встановлює, скільки осіб мають мобілізувати ЗСУ.
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19.05.2022 23:56 Відповісти
"тож у цій ситуації щось прогнозувати непрофесійно" - може я щось не розумію але саме професіонали і мають займатися прогнозами і розробкою відповідних планів під ці прогнози для досягнення поставлених цілей.
Що вона ото меле?
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20.05.2022 00:20 Відповісти
Ну треба ж їй щось казати на протязі аж пари хвилин? Бо "державна таємниця" кажеться за 2 секунди, а полоскати язиком вже звикло...

Будьте певні, все необхідне в ЗСУ вже відмобілізоване і з запасом. В т.ч. і на принаймні 3 наступні місяці позиційних та контрнаступальних боїв, враховуючи фактор ленд-лізу. Сотні чи не тисячі хлопців вже навчаються де треба і чого треба (і не в Україні). На фронті починає працювати вже друга хвиля новостворених бригад. Закінчує підготовку третя хвиля "під першу хвилю ленд-лізу". Це очевидно - для цього не треба мати ніякої інформації з ГШ України. Це звичайна логіка будь-якого управлінця ресурсами та особовим складом. А судячи з того, як іде компанія - управлінці зараз в ЗСУ - нормальні.

Мобілізувати наступні 2 місяці будуть тільки точково - конкретних спеціалістів і не сотнями тисяч.

А далі - дивіться. Якщо не вдасться в липні реально зломити рашкованів новою зброєю з ленд-лізу, для можливості зменшувати розміри фронту (наприклад, якщо разом викинути рашкованів з правоберіжжя під Херсоном, отримавши потужний ресурс в декілька бригад), одразу, в середнині липня, почнеться друга хвиля великої мобілізації принаймні ще на 100'000 чоловіків.
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20.05.2022 23:46 Відповісти
Коли побачимо батальйони сбу-шників, поліціянтів, прокурорів, держохоронців, держслужбовців, синочків цієї корупційної швалі? Чому країну мають захищати самі бідннні, комбайнери\трактористи і слюсарі\водії?
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20.05.2022 06:57 Відповісти
Ти не тільки маленький, ти ще й дурненький. Рашковани під Києвом теж намагалися наступати СОБР-ами та нацгвардією. А ще вони намагаються наступати десантниками та морпіхами - реально поклавши в землю "еліту" своєї армії.

Зрозумій - це не той контингент, який здатен не те що наступати, а навіть захищатися достатньо впевнено. Я б того командира, який сформує такі батальйони і намагатиметься хоч якось їх використовувати на "нулі", одразу б розстрілював.
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20.05.2022 23:52 Відповісти
Трухіна вже призвали чи ні? Цікаво просто.
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20.05.2022 07:50 Відповісти
Перевожу на человеческий:
Враг обладает огромными ресурсами. Война будет долгой. Армия нужна большая. Призывать будут много. Т.к. военкоматы - это нереформированная структура, со времен СССР, то там полный бардак. Поэтому, извините, но будут вручать повестки "на улицах", ходить по домам и т.п.
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20.05.2022 08:08 Відповісти
Брешеш, вилупок провокаторський. Якби було так, як ти кажеш - то повістки вже б прийшли кожному, а патрулі б гребли на вулицях.

Ти, падлюка, переповідаєш реальність лугандонії, намагаючись посіяти паніку та недовіру до дій ЗСУ та керівництва країни.

В спам, вилупок.
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20.05.2022 23:54 Відповісти
 
 