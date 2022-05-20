УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8928 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 923 43

Зеленський запропонував спростити вступ до вишів випускникам із усіх окупованих територій

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що вступники з усіх територій нашої держави, які наразі перебувають під тимчасовою окупацією РФ, повинні мати змогу вступати до українських вишів за спрощеною схемою.

Про це він сказав під час онлайн-зустрічі зі студентами та ректорами українських закладів вищої освіти, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави нагадав, що у 2020 році був запроваджений спрощений механізм вступу до українських вишів для випускників із тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей та АР Крим. І такі ж можливості, за словами Володимира Зеленського, мають бути в абітурієнтів із тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

"Потрібно відпрацювати питання переліку тимчасово окупованих територій. Я дам доручення підготувати необхідні рішення", – наголосив Президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У США випустили комікс про шлях Зеленського від коміка до лідера. ФОТО

Крім того, реагуючи на звернення студентів, Глава держави поставив завдання міністру освіти і науки Сергію Шкарлету розробити механізм розв'язання питання з оплатою за контрактами для студентів із територій, які опинилися під окупацією.

"На сьогодні Херсонщину ми визнаємо тимчасово окупованою територією. Тому мені незрозуміло, чому студент із Херсонщини має платити гроші", – зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави запропонував розробити таке рішення, яке допоможе зняти цю нагальну проблему для студентів із тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Харківської областей і Донбасу.

Президент також зазначив, що йому подобається девіз "Освіта попри війну" та закликав українських студентів продовжувати навчатися, незважаючи на бойові дії, тому що Україні потрібні розумні, освічені, фахові люди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Великі помилки стали дрібними, тому що цінності інші" - Зеленський відповів студенту щодо плагіату міністра Шкарлета

"Студентство має продовжувати здобувати знання. Я бажаю вам взяти всі знання, які тільки можна. Це також дуже важлива робота на благо нашої держави. Нам потрібні глибокі люди, які розбираються у своїх фахових речах. Люди, які можуть справді відродити Україну, виробництва, технології", – резюмував Володимир Зеленський.

Автор: 

вступна кампанія (228) Зеленський (23667)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+33
**** !!! А ДЛЯ ДІТЕЙ ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ УКРАЇНИ -НІ??? ТІЛЬКИ ПРО ЛУГАНДОНСЬКИХ ********* ПЕЧЕШСЯ???
показати весь коментар
20.05.2022 00:16
+30
Він не дібіл, він ворог, підлий та цинічний.
показати весь коментар
20.05.2022 00:09
+27
..схоже що Зелений дурень війну для себе вже закінчив.....
показати весь коментар
20.05.2022 00:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дебіл!
показати весь коментар
20.05.2022 00:06 Відповісти
Він не дібіл, він ворог, підлий та цинічний.
показати весь коментар
20.05.2022 00:09 Відповісти
Аккаутны нужно было делать платными, сколько консервов з лайном замість - пусть даже "серой массы", очень резко возбудилось. Ботоферма вы думаете... (думаете - о чем я). Лошары, уже пришла новая метоичка.
показати весь коментар
20.05.2022 01:58 Відповісти
А теперь представь,сколько этого сапарского гавна будет в структурах власти черерез 10 лет.Сегодняшние Партновы и Татаровы это еще цветочки.
показати весь коментар
20.05.2022 05:58 Відповісти
Зеленський запропонував спростити вступ до вишів випускникам із усіх окупованих територій



дебіл!


Прізвище, та і ім'я співпадають. Мордан - згусток інтелекту це ти???
показати весь коментар
20.05.2022 02:08 Відповісти
73% дебилов.
показати весь коментар
20.05.2022 06:00 Відповісти
Шо? Опять? ЛНР ДНР...
показати весь коментар
20.05.2022 00:07 Відповісти
Ще ХНР і дозволить голосувати за себе на майбутніх виборах.
показати весь коментар
20.05.2022 00:09 Відповісти
Зеленскому, как Верховному Главнокомандующему в первую очередь надо думать о другом. Надо освобождать захваченные территории, он похоже про это забыл...
показати весь коментар
20.05.2022 00:09 Відповісти
Та чого там, можна зразу дипломи
показати весь коментар
20.05.2022 00:13 Відповісти
Ага, а також посвідку "слуги народу" та місце у ВР. Негайно. Кожному.
показати весь коментар
20.05.2022 00:20 Відповісти
..схоже що Зелений дурень війну для себе вже закінчив.....
показати весь коментар
20.05.2022 00:14 Відповісти
Ондумает как договориться посредине.
Влез не на свою табуретку. Тяжко ему, скучно
показати весь коментар
20.05.2022 00:14 Відповісти
Десь тут була стаття, ще до 24.02, як студенти з лугандону навчалися у виші у вільній Україні, і давали інтерв'ю як вони здобутими знаннями розбудовиватимуть "маладую ріспупліку", а не Україну
показати весь коментар
20.05.2022 00:15 Відповісти
**** !!! А ДЛЯ ДІТЕЙ ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ УКРАЇНИ -НІ??? ТІЛЬКИ ПРО ЛУГАНДОНСЬКИХ ********* ПЕЧЕШСЯ???
показати весь коментар
20.05.2022 00:16 Відповісти
Я жалею,что кацапы не расхерачили Верховную Рпду ракетами вместе ЗЕнаркоманом.**** как эта тварь уже достал.
показати весь коментар
20.05.2022 06:06 Відповісти
Я все більше переконуюсь в тому що це гівно пора зупиняти кулею в лоб - все одно там суцільна каша замість мозку...
показати весь коментар
20.05.2022 00:19 Відповісти
... у тому, що це лайно настав час зупинити... - все рівно там.. замість мізків.

Куля в лоб уже настроил "заборов" и куда?
показати весь коментар
20.05.2022 02:43 Відповісти
опять-двадцатьпять...ониженашилюди..понятьпростить...нахера козе баян такой...когда уже мозги хоть немного вырастут? их папаши катуют и убивают наших защитников, а эти все хотят байстрюков кацапских в люди вывести...не охерели ли вы там!
показати весь коментар
20.05.2022 00:23 Відповісти
Е лише параші. Молодняка їхнього теж у окупаційних військах дофіга.
показати весь коментар
20.05.2022 00:26 Відповісти
еще дитя Моторылы сюда привези и остальных *********...окуеть нет слов..
показати весь коментар
20.05.2022 00:26 Відповісти
Дамбас і Крим - нах !

А Донбас, Крим -- це передусім справа жителів Донбасу, Криму...
Якби вони хотіли в Україну, то, щонайменше, під ногами окупантів мала би горіти земля. От хоч би нині, коли слабкість московії стає очевидною. А не так, що вони коригують вогонь москвинів по ЗСУ... Хтось хоче жити в одній країні з такими??
Бо як інакше визначити де є Україна, а де її нема? На Землі надписів нема. Для Землі -- все людство -- то вкрай сумнівний вид ссавців, що й досі силкується перетворити її (Землю) на засмічену пустелю...
показати весь коментар
20.05.2022 00:23 Відповісти
Угу... Сильно там в Бучі горіло під ногами окупантів без ЗСУ?
показати весь коментар
20.05.2022 01:10 Відповісти
Во-во Кракен уже в пути - горіло, палало... там у Бучі (між двома приголосними ставиться голосна) - так, на всякий "випадок", транслейт об этом не в курсе.
Пиши исчё
показати весь коментар
20.05.2022 02:57 Відповісти
Студенти з окупованих територій і працювати будуть там же, в окупаційних адміністраціях. І чому українські платники податків повинні все це оплачувати?
показати весь коментар
20.05.2022 00:24 Відповісти
Тобто на не окупованих територіях абітурієнти другого сорту? Їм ще потрібно доводити, що заслуговують вчитися з тими, що з окупованих? Чи може тим, що з не окупованих вчитися у вишах не потрібно, а краще одразу в армію? Він так і не доріс до ролі президента України, а лише до ролі актора в ролі резидента.
показати весь коментар
20.05.2022 00:25 Відповісти
Вже і так при владі дурнів хватає. Куди їх дівати будемо? Може все такі поступимо по європейські, де головне знання?Все такі в Європу йдемо.
показати весь коментар
20.05.2022 00:26 Відповісти
Воно нам натякає,що території деокуповувати не планується,попри балабольські заяви,шоб ви панімалі...
показати весь коментар
20.05.2022 00:41 Відповісти
Тут ось абітура скоро паступать прієдєт...
https://twitter.com/666_mancer/status/1526861383966466048
показати весь коментар
20.05.2022 00:45 Відповісти
если кто-то с родителей погиб на войне под обстрелами или отец на передовой - ДА, вопросов НЕТ, а если семья просто убежала и сейчас сидит в безопасных местах по паркам и генделям пережидая, пока мужики с этогоже города проливают свою кровь ЗА ИХ дом, то с КАКОГО УЯ?!!?? Я уверен, что будет ОЧЕНЬ много героев которые ЗАСЛУЖИЛИ это право, а не просто "по факту" локации!
показати весь коментар
20.05.2022 01:30 Відповісти
у нас уже пол города быдла наехало "переселенцев", машины ставят тупо поперек дороги, перекрывая подъезды, поджимают, в парках бухают и ссут под деревьями прям при детях и своих и чужих, уже ********* их *******!!!! На днях вообще был "рассея рассея"..... Это их будут бесплатно обучать, пока наши герои проливают кровь за их ******** питомник пока они здесь развлекаются??
показати весь коментар
20.05.2022 01:33 Відповісти
Нагадати як в минулому році, один з петухів із Донецька,якого взяли в ВУЗ без всяких єкзаменів в Дніпрі, спілкувався з дружком:? - "т**е хорошо,ты в Москве. А я в это **...ной Украине гнию".
показати весь коментар
20.05.2022 01:56 Відповісти
А нагадай, то я "не вкурсах" про спілкування двох дочан, яких так життя розкидало. І якщо не важко, обгрунтуй різницю між - "спростити вступ до вишів" і взяли в ВУЗ без всяких єкзаменів.
показати весь коментар
20.05.2022 03:22 Відповісти
Що він говорить?... йому краще грати на піаніно...
показати весь коментар
20.05.2022 02:59 Відповісти
А на не окупованій інші діти ніж на лугодонію ? А діти воїнів що зараз воюють, а діти загиблих, а діти сироти, а як з півднем України ?, кажи вже зразу - московити йдуть у виші без іспитів.
показати весь коментар
20.05.2022 04:31 Відповісти
Нащо нам студенти сепари?!
показати весь коментар
20.05.2022 07:31 Відповісти
Можна тільки уявити, яку тільки антиукраїнську ідеологічну підготовку отримали лугандонські "абітурієнти" в обстановці кацапської шовіністичної істерії, яка там була завжди і розквітла вільно з 2014 року. На кожному з цих "абітурієнтів" на лоб можна ставити тавро - ********** мразь!
показати весь коментар
20.05.2022 08:32 Відповісти
Про дітей наших захисників думай а не дітей колоборанті лднр ,я думав що він порозумнішав на жаль помилявся.
показати весь коментар
20.05.2022 08:44 Відповісти
А ви шо думали він про українців піклується? ві про хороших рузкіх, бульбашей і сєпаров піклується, україхнці його більше не оберуть, а ось всі приєхавшіє, аж бігом, він же ПреЗЕдент Міра
показати весь коментар
20.05.2022 10:04 Відповісти
Звісно, бо спіймали багато кацапських ДРГ, треба на наступний раз вже думати про кадри...
показати весь коментар
20.05.2022 10:08 Відповісти
ну так, якщо на троні блазень, то розумний народ йому не потрібен.
показати весь коментар
20.05.2022 11:06 Відповісти
ото штирить придурка....
показати весь коментар
20.05.2022 13:03 Відповісти
А, так это он для детей с оккупированного крыма разминировал Чонгар и мосты в херсонской области - а говорил, что не умеет думать стратегически - может когда хочет.
показати весь коментар
20.05.2022 16:53 Відповісти
 
 