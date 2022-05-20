Особовий склад окупантів деморалізований, бо їм не виплачують обіцяні гроші. Зафіксовані випадки дезертирства, - Запорізька ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила оперативну інформацію щодо ситуацію в області 19 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Запорізька ОВА.

У повідомленні зазначається: "Російські воєнні злочинці продовжують залякувати цивільне населення та спричиняти значні матеріальні збитки мирному українському населенню, порушують права і свободи цивільних осіб, забороняють вільне пересування та переміщення на територію, контрольовану Україною. У той самий час особовий склад ворога деморалізований, адже обіцяні виплати за участь у бойових діях командування російських окупаційних військ не здійснює. Зафіксовані випадки дезертирства окремих військовослужбовців окупаційних військ.

Вчора, 18 травня, близько 19:00 російські війська обстріляли селище Новояковлівка Комишуваської територіальної громади. Внаслідок атаки загинула цивільна людина, є пошкоджені і зруйновані будинки, також зруйновано заклад дошкільної освіти.

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Населені пункти Пологівського району впродовж трьох днів з 16 по 18 травня знаходилися під постійними обстрілами військових рф. Приватні будинки мешканців Оріхова та Преображенки зазнали значних руйнацій та пошкоджень. Внаслідок збройної агресії росіян у будинках мирних жителів Пологівського району вилетіли вікна, пошкоджено дахи і стіни, також зруйновано прибудинкову територію, двори та господарчі будівлі. В одного чоловіка згорів автомобіль через влучання в нього снаряду. Інформації про постраждалих наразі немає...

У Василівці окупанти на своєму блокпості вже четвертий день не пропускають понад 1000 машин на підконтрольну Україні територію. У машинах знаходяться жінки та діти. Більшість з них вже не має грошей, аби купувати воду та їжу. Сьогодні кільком автівкам вдалося прорватися до Запоріжжя".

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