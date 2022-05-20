Після зустрічі в Стамбулі Росія різко почала втрачати інтерес до переговорів, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія обрала війну, а не переговори, порівнявши їх із сірником, який згорів, і зрештою його кинули.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Не було такого моменту, коли просто взяли і припинили переговори. Переговори були як сірник. Спочатку запалюєш сірник - він горить яскраво, сильно; потім чим більше він горить, тим меншим стає. І зрештою зникає, залишається лише обгорілий сірничок, який кидають на землю і розтирають ногою. Ось приблизно так сталося і з переговорами", - пояснив він.

Міністр наголосив, що після зустрічі у Стамбулі 28 березня, яка "стала найвищим етапом переговорів", Росія почала різко втрачати апетит до введення переговорів з Україною.

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"Причини цього ще треба буде дослідити, але з кожним тижнем ми бачили, що є пряма залежність: чим агресивніша Росія на полі бою, тим менше інтересу вони проявляли до переговорів" - констатував глава української дипломатії.

На переконання Кулеби, якщо подивитися на міста України, які були обстріляні останніми днями, на битву за Донбас, на Маріуполь, на зусилля росіян окопатися в Херсоні, то можна побачити, що Росія обрала війну, а не переговори. "Ось так от вони і згасли", - підсумував міністр.