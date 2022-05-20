Після зустрічі в Стамбулі Росія різко почала втрачати інтерес до переговорів, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія обрала війну, а не переговори, порівнявши їх із сірником, який згорів, і зрештою його кинули.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Не було такого моменту, коли просто взяли і припинили переговори. Переговори були як сірник. Спочатку запалюєш сірник - він горить яскраво, сильно; потім чим більше він горить, тим меншим стає. І зрештою зникає, залишається лише обгорілий сірничок, який кидають на землю і розтирають ногою. Ось приблизно так сталося і з переговорами", - пояснив він.
Міністр наголосив, що після зустрічі у Стамбулі 28 березня, яка "стала найвищим етапом переговорів", Росія почала різко втрачати апетит до введення переговорів з Україною.
"Причини цього ще треба буде дослідити, але з кожним тижнем ми бачили, що є пряма залежність: чим агресивніша Росія на полі бою, тим менше інтересу вони проявляли до переговорів" - констатував глава української дипломатії.
На переконання Кулеби, якщо подивитися на міста України, які були обстріляні останніми днями, на битву за Донбас, на Маріуполь, на зусилля росіян окопатися в Херсоні, то можна побачити, що Росія обрала війну, а не переговори. "Ось так от вони і згасли", - підсумував міністр.
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Втім, я забув, що ті позиції декларували такі зрадники, як риг Чалий та уроди Агрхімія з Полдляком.... Нє, вони погоджувались на окупацію...
КацБайден предлагал сдатьсяэвакуироваться вроде как поначалу. не факт конечно что это что-то изменило бы сильно, у нас народ почему-то живет\работает\воюет практически всегда вопреки, точнее конечно власти обычно занимаются х*рнеймародерством, для того и шли в принципе.
Усвідомте, нарешті, що для росіян переговорів не існує! Словом "переговори" вони називають або ультиматум, який вони озвучили, а інші мають виконувати, або інструмент отримання якоїсь паузи чи то для перегрупування, чи то для закріплення своїх військових здобутків.
Тому самі затямтесамі, та донесіть, нарешті, цю думку до найвеличнішого лідора усіх часів, що будь-які переговори з кацапами неможливі. Вони розуміють тільки силу! В дипломатичній площині це означає, що ви маєте їм казати, що робити, а вони виконувати. Усі інші варіанти ведуть до того, що я описав вище.
Тому спочатку - повна військова перемога, а вже потім переговори у форматі ультиматуму. Ви й незчуєтеся, як вони погодяться з цим форматом. Не треба гратися у гуманізм, має ж, нарешті, прийти усвідомлення того, що він згубно діє на процес приведення кацапів хоча б до подоби цивілізованих людей... Тисніть до кінця, до повної деокупації та погодження кацапами відшкодувань за руйнування та покарань своїх виродків за злочини. Є запит українців, вимальовується запит світової спільноти на це. Не змарнуйте такий шанс, українці цього точно не зрозуміють...