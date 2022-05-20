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Новини Війна
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Після зустрічі в Стамбулі Росія різко почала втрачати інтерес до переговорів, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія обрала війну, а не переговори, порівнявши їх із сірником, який згорів, і зрештою його кинули.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Не було такого моменту, коли просто взяли і припинили переговори. Переговори були як сірник. Спочатку запалюєш сірник - він горить яскраво, сильно; потім чим більше він горить, тим меншим стає. І зрештою зникає, залишається лише обгорілий сірничок, який кидають на землю і розтирають ногою. Ось приблизно так сталося і з переговорами", - пояснив він.

Міністр наголосив, що після зустрічі у Стамбулі 28 березня, яка "стала найвищим етапом переговорів", Росія почала різко втрачати апетит до введення переговорів з Україною.

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"Причини цього ще треба буде дослідити, але з кожним тижнем ми бачили, що є пряма залежність: чим агресивніша Росія на полі бою, тим менше інтересу вони проявляли до переговорів" - констатував глава української дипломатії.

На переконання Кулеби, якщо подивитися на міста України, які були обстріляні останніми днями, на битву за Донбас, на Маріуполь, на зусилля росіян окопатися в Херсоні, то можна побачити, що Росія обрала війну, а не переговори. "Ось так от вони і згасли", - підсумував міністр.

Автор: 

перемовини (2848) росія (64911) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+18
Після зустрічі в Стамбулі?!!! Чи коли зрозуміли, що Джонсон та Байден не дадуть втілити в життя стамбульські договорняки?
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20.05.2022 00:31
+17
Кулебі варто було би озвучити стартові позиції сторін в цих переговорах; щоб було видно, як касапи вимагають капітуляції України та НАТО; а Україна - вимагає від касапів забратися геть з нашої території.

Втім, я забув, що ті позиції декларували такі зрадники, як риг Чалий та уроди Агрхімія з Полдляком.... Нє, вони погоджувались на окупацію...
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20.05.2022 00:28
+11
Чарівний пендель Бориса Джонсона виявився сильніший за бажання "подивитись в очі"
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20.05.2022 03:14
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Кулебі варто було би озвучити стартові позиції сторін в цих переговорах; щоб було видно, як касапи вимагають капітуляції України та НАТО; а Україна - вимагає від касапів забратися геть з нашої території.

Втім, я забув, що ті позиції декларували такі зрадники, як риг Чалий та уроди Агрхімія з Полдляком.... Нє, вони погоджувались на окупацію...
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20.05.2022 00:28 Відповісти
Після зустрічі в Стамбулі?!!! Чи коли зрозуміли, що Джонсон та Байден не дадуть втілити в життя стамбульські договорняки?
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20.05.2022 00:31 Відповісти
дык Кац Байден предлагал сдаться эвакуироваться вроде как поначалу. не факт конечно что это что-то изменило бы сильно, у нас народ почему-то живет\работает\воюет практически всегда вопреки, точнее конечно власти обычно занимаются х*рней мародерством, для того и шли в принципе.
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20.05.2022 02:02 Відповісти
Причина проста в тих перемовинах вони виходили переможцями.Спішили заключити мир на їх умовах.А потім вони зрозуміли що програли остаточно і почали даваити щоб якось спасти ситуацію по факту получили повний погром.Наразі вони всрані і розуміють що любі перемовини це їх повна капітуляція на наших умовах.Тому вони тянуть час щоб щось вигадати і давити чимось або якось на світ.Наразі це зерно і куча агентів які давлять на світ щоб якось вийти з цієї війни на свою. користь тіки би не підписувати капітуляцію.
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20.05.2022 00:31 Відповісти
кацапы собирались воевать и убивать еще очень давно, переговоры это изначально фейк и трата ресурсов. еще до Крыма рыбаков утопили и под Харьковом местного с калаша расстреляли (тогда еще был мир дружба жвачка, газовый ремешок, безвиз и проходной двор, ну маяки и "Тузла" в качестве полу-намеков для единичных профессионалов конечно). так что диагноз печальный.
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20.05.2022 02:08 Відповісти
Чарівний пендель Бориса Джонсона виявився сильніший за бажання "подивитись в очі"
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20.05.2022 03:14 Відповісти
Ось і добре, а то я вже почав хвилюватися щоб якась арахімія щось ненапаскудила.
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20.05.2022 06:37 Відповісти
Схоже Кулеба плаче ,що немає переговорів,отакі висери це запрошення до переговорів з послабленою позицією-замовкніть взагалі про переговори дебіли
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20.05.2022 08:53 Відповісти
КОЗЛОМОРДЫЕ
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20.05.2022 10:03 Відповісти
Які переговори? У України окуповано 25% території! Для переговорів немає позиції!
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20.05.2022 10:13 Відповісти
Пане Кулеба, які в дідька вам дослідження треба проводити, якщо все очевидно ще від початку цих переговорів.
Усвідомте, нарешті, що для росіян переговорів не існує! Словом "переговори" вони називають або ультиматум, який вони озвучили, а інші мають виконувати, або інструмент отримання якоїсь паузи чи то для перегрупування, чи то для закріплення своїх військових здобутків.
Тому самі затямтесамі, та донесіть, нарешті, цю думку до найвеличнішого лідора усіх часів, що будь-які переговори з кацапами неможливі. Вони розуміють тільки силу! В дипломатичній площині це означає, що ви маєте їм казати, що робити, а вони виконувати. Усі інші варіанти ведуть до того, що я описав вище.
Тому спочатку - повна військова перемога, а вже потім переговори у форматі ультиматуму. Ви й незчуєтеся, як вони погодяться з цим форматом. Не треба гратися у гуманізм, має ж, нарешті, прийти усвідомлення того, що він згубно діє на процес приведення кацапів хоча б до подоби цивілізованих людей... Тисніть до кінця, до повної деокупації та погодження кацапами відшкодувань за руйнування та покарань своїх виродків за злочини. Є запит українців, вимальовується запит світової спільноти на це. Не змарнуйте такий шанс, українці цього точно не зрозуміють...
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20.05.2022 10:59 Відповісти
 
 