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Новини Війна
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Прем’єр Нідерландів Рютте пропонує поєднати допомогу у відбудові України з реформами

рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте привітав намір ЄС виділити допомогу для відбудови України, але відзначив, що хоче пов’язати її з реформами.

Про це Рютте сказав після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Важливо поєднувати допомогу у відбудові з реформами, необхідними для ще більшого наближення України до ЄС", – сказав прем’єр-міністр Нідерландів.

Напередодні Європейська комісія запропонувала створити новий механізм під назвою "Відбудувати Україну" (Rebuild Ukraine) як основний інструмент підтримки відновлення України після війни.

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Наразі російська агресія продовжується і загальні потреби у відновленні України поки що невідомі. Проте важливо вже зараз розробити основні складові міжнародних зусиль з післявоєнного відновлення України, відзначила комісія.я

За планом, значний акцент у функціонуванні механізму буде зроблено на реформах у сфері верховенства права та боротьбі з корупцією, а інвестиції, приведені у відповідність до кліматичних, екологічних та цифрових політик і стандартів ЄС, допоможуть Україні стати сильнішою та стійкішою після руйнівного російського вторгнення.

Автор: 

Рютте Марк (378)


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Топ коментарі
+16
Дуже вірно, очікувано!
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20.05.2022 00:51
+16
У Бєні буде інфарт !
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20.05.2022 00:55
+12
Тільки так.
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20.05.2022 01:02
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Дуже вірно, очікувано!
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20.05.2022 00:51 Відповісти
У Бєні буде інфарт !
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20.05.2022 00:55 Відповісти
Зелебоба скажет: "каких таких рехформ вам не хватает с 2019??"

Проголосовали по приколу???
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20.05.2022 00:58 Відповісти
А чего с 2019-го? Тогда уже с 2014-го, когда Януковича снесли.
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20.05.2022 00:59 Відповісти
Тільки так.
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20.05.2022 01:02 Відповісти
Підтримую на всі 100. Бо якщо після всього хтось знов почне розподіляти гроші європдомопоги між собою та своїми - це вже буде наруга над усіма загиблими. Цього треба не допустити
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20.05.2022 01:04 Відповісти
Та ви сьогодні не допустіть... не треба казати :"а от завтра ми станем....."

Хто знає, де ті 50 новеньких Шевроле Тахо?
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20.05.2022 01:32 Відповісти
Наче файно звучить - сьогодні не допустить. Чого саме? Із задоволенням вислухаю пораду, де, як і чого не допустить. Що таке 50 новеньких Шевроле?
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20.05.2022 01:48 Відповісти


Я по своїм можливостям (на жаль, на сьогодні вже 5 років пенсіонер і звязки після 2019го втратив) не зміг знайти і згадки, куди вони ділися.

На цю новину я писав комент тоді:
Доїде 2 - 3.
Половина буде возити "начальників" Мінінфраструктури з перевірками волонтерських рухів, половина... розчинеться.
Які ці америкоси тупі - ну передайте особисто в руки тим, кому вкрай необхідно.
Наша 10-та гірсько-штурмова вже тиждень по об'явам збирає кошти хоч би на один б/у - Стугни нема чим перевозити!
Ну запросіть на кордон представників бригади - і дайте їм в руки 5 штук.

До речі, нашій "10-ці" ми назбирали кошти і вже купили і передали 6 джипів (б/у - вік 15 -20 років).
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20.05.2022 07:44 Відповісти
Допоки ми не почуємо новину про повну ліквідацію вовчого оаску, про взяття під варту портнова-татарова, підрахуя кідалова та усіх пов'язаних кривосуддівською"омертою" "суддівських проституток"(за визначенням самого ж вовка) - ні про які реформи та інвестиції не може бути й мови!
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20.05.2022 01:08 Відповісти
Потрібна люстрація всієї комуністичної та олігархічної шобли починаючи з кучмістів і до зєлєножОПих включно
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21.05.2022 02:13 Відповісти
требуйте новых выборов перед новыми траншами
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20.05.2022 01:10 Відповісти
Нарешті мудрі слова, від яких все це зелебеніне шобло сциться і среться під себе. Це треба казати щодня і тицькати мордою кожного, починаючи з президента.
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20.05.2022 01:26 Відповісти
Це дуже слушна пропозиція - але як будемо реалізовувати? В Україні кількість чиновників сягає майже 800 000 і це в 70 разів більше в порівнянні з Японією де населення становить 126 мл. осіб. В Київській міській раді сидить 120 бандитів, а в Лос Анжелесі є всього 18 депутатів і там їх так мало тому, що у них діє демократія, самоврядування і вони сповідують права людини...
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20.05.2022 01:30 Відповісти
7 милионів бюджето-споживаючих одиниць, жах..
потрібно скорочення на 95+%, залишок через полиграф та громадський конкурс
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20.05.2022 08:03 Відповісти
Главная реформа должна произойти в образовании и воспитании людей. Нужно учить большим знаниям людей и расширять опыт познания людей. Сейчас кстати хорошее время, чтобы Украинских детей обучать в лучших школах и университетах мира. И нужно учителей отправлять на стажировку в лучшие университеты. Нужно записывать лучшие уроки с лучших университетов мира и делать перевод и прямо в ютуб загружать и люди будут смотреть и обучаться. Добавить раздел в Украинском ютубе обучение и там выкладывать курсы и т.п. Новостей больше должно быть и подборок на новостных сайтах о литературе рекомендованной. Нужно поощрять еще людей расширять эрудицию. Тогда люди смогут дать больше развития миру и Украине смогут помочь больше!
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20.05.2022 01:39 Відповісти
Тільки не "поєднати" а "зробити головною вимогою"!
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20.05.2022 02:12 Відповісти
Піпець , тепер не буде відновлення , бо "деньги (реформи ) вперед"...
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20.05.2022 02:52 Відповісти
Золоті слова.
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20.05.2022 04:16 Відповісти
Тільки так і побільше наглядачів до нас.
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20.05.2022 04:43 Відповісти
Це прям, удар під дих Зеленському, воно тільки вчора студентам пояснював, що зараз війна і боротьба з корупцією, та інші дрібниці- не начасі,,,
так, що давай, Рюте нам гроші без всяких умов, ато "найвеличнійший" за себе не відповідає...
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20.05.2022 05:41 Відповісти
Жесткий контроль и полиграф, и срочные перевыборы, а то победа забетонирует писюн-уклонистов.
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20.05.2022 07:59 Відповісти
Зараз Зеля буде реформи робити. Його для чого Беня направляв у "президенти"
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20.05.2022 08:29 Відповісти
Можливо в України є шанс побороти корупцію.
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20.05.2022 08:29 Відповісти
Для цього потрібні некорупційне законодавство щоб не було законних можливостей для корупції та ефективна, незалежна і неупереджена правоохоронна система, яка буде захищати закон навіть від злочинців депутатів та презєдєнтів.
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21.05.2022 02:27 Відповісти
У разі проведення швидких і потужних реформ, зе-гниди на другий термін вже не захочуть балатуватися, бо грабувати країну в них вже не буде можливості. Єдине що їм вкрай потрібно буде - це тікати в рашу чи омани від міжнародного правосуддя
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20.05.2022 10:00 Відповісти
І під прискіпливим наглядом донорів, іншого варіанту не має бути, інакше нарік з бандою почне нове "велике будівництво" від свого імені на схід...
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20.05.2022 11:13 Відповісти
На смітник усіх старих чиновників, набрати корпус нових, молодих, незаплямованих. Жорсткий контроль з боку західних кредиторів за грошима. Садити усіх казнокрадів без виключення та усіх хабарників. Реформа судів. Антикорупційна вертикаль. І з першого з кого питати з президента. Якщо хоча якась лава- під суд.
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20.05.2022 13:08 Відповісти
 
 