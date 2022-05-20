Прем’єр Нідерландів Рютте пропонує поєднати допомогу у відбудові України з реформами

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте привітав намір ЄС виділити допомогу для відбудови України, але відзначив, що хоче пов’язати її з реформами.

Про це Рютте сказав після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Важливо поєднувати допомогу у відбудові з реформами, необхідними для ще більшого наближення України до ЄС", – сказав прем’єр-міністр Нідерландів.

Напередодні Європейська комісія запропонувала створити новий механізм під назвою "Відбудувати Україну" (Rebuild Ukraine) як основний інструмент підтримки відновлення України після війни.

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Наразі російська агресія продовжується і загальні потреби у відновленні України поки що невідомі. Проте важливо вже зараз розробити основні складові міжнародних зусиль з післявоєнного відновлення України, відзначила комісія.я

За планом, значний акцент у функціонуванні механізму буде зроблено на реформах у сфері верховенства права та боротьбі з корупцією, а інвестиції, приведені у відповідність до кліматичних, екологічних та цифрових політик і стандартів ЄС, допоможуть Україні стати сильнішою та стійкішою після руйнівного російського вторгнення.