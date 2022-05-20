Прем’єр Нідерландів Рютте пропонує поєднати допомогу у відбудові України з реформами
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте привітав намір ЄС виділити допомогу для відбудови України, але відзначив, що хоче пов’язати її з реформами.
Про це Рютте сказав після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Важливо поєднувати допомогу у відбудові з реформами, необхідними для ще більшого наближення України до ЄС", – сказав прем’єр-міністр Нідерландів.
Напередодні Європейська комісія запропонувала створити новий механізм під назвою "Відбудувати Україну" (Rebuild Ukraine) як основний інструмент підтримки відновлення України після війни.
Наразі російська агресія продовжується і загальні потреби у відновленні України поки що невідомі. Проте важливо вже зараз розробити основні складові міжнародних зусиль з післявоєнного відновлення України, відзначила комісія.я
За планом, значний акцент у функціонуванні механізму буде зроблено на реформах у сфері верховенства права та боротьбі з корупцією, а інвестиції, приведені у відповідність до кліматичних, екологічних та цифрових політик і стандартів ЄС, допоможуть Україні стати сильнішою та стійкішою після руйнівного російського вторгнення.
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Проголосовали по приколу???
Хто знає, де ті 50 новеньких Шевроле Тахо?
Я по своїм можливостям (на жаль, на сьогодні вже 5 років пенсіонер і звязки після 2019го втратив) не зміг знайти і згадки, куди вони ділися.
На цю новину я писав комент тоді:
Доїде 2 - 3.
Половина буде возити "начальників" Мінінфраструктури з перевірками волонтерських рухів, половина... розчинеться.
Які ці америкоси тупі - ну передайте особисто в руки тим, кому вкрай необхідно.
Наша 10-та гірсько-штурмова вже тиждень по об'явам збирає кошти хоч би на один б/у - Стугни нема чим перевозити!
Ну запросіть на кордон представників бригади - і дайте їм в руки 5 штук.
До речі, нашій "10-ці" ми назбирали кошти і вже купили і передали 6 джипів (б/у - вік 15 -20 років).
потрібно скорочення на 95+%, залишок через полиграф та громадський конкурс
так, що давай, Рюте нам гроші без всяких умов, ато "найвеличнійший" за себе не відповідає...