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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Фінальна стадія війни є найскладнішою і найкривавішою. Я не можу казати "повертайтесь додому" тим, хто виїхав за кордон - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що фінальна стадія війни є найскладнішою і найкривавішою, і він поки не може закликати українців повертатися з-за кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський зявив під час спілкування з українськими студентами у четвер

Він зазначив: "Фінальна стадія найскладніша, найкривавіша, вона є. Ми не можемо відмежуватися і сказати: "Все, війна закінчилась". Я вам скажу відверто, що в Києві після деокупації Київської області є таке відчуття, що все, ніякої війни немає. До того моменту, коли не летять ракети".

Деталі: Водночас президент наголосив, що люди бачать, що країна оживає і пообіцяв, що "так воно й буде".

"Я не можу сьогодні кричати "повертайтесь додому" всім, хто за кордоном, тому що війна не закінчилась. Це поки що вибір кожної людини", - підкреслив Зеленський.

Разом з тим, він запевнив, що після завершення війни Україна приділятиме велику увагу питанню безпеки.

"Країну, а особливо інфраструктуру щодо безпеки ми будемо будувати на рівні Ізраїлю та інших провідних країн. Де люди зрозуміли, що поруч з ними хтось такий живе, від кого може бути лихо в будь-який момент", - сказав президент.

Також читайте: Загарбники намагаються посилити тиск на Донбасі, там пекло, - Зеленський

Автор: 

Зеленський (23667)


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Топ коментарі
+41
Разом з тим, він запевнив, що після завершення війни Україна приділятиме велику увагу питанню безпеки.

Лучше бы ты, клоун, уделял внимание безопасности ДО того, как сдал Херсон и Мариуполь.
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20.05.2022 00:57
+29
Эта гнида про безопасность будет рассказывать.

Я готовился к этому с октября, а если бы слушал это чмо, у семьи не было бы шансов уцелеть в первый час войны.

Так я не военный, и то знал что рядом с нами высадят десант на аэродром.

Он напрямую виноват в тысячах убитых, которым запудрил голову своими шашлыками на майские!!

Когда вокруг ржали что я канистры покупаю - это его работа, и Абдристовича, такой же мрази!! Гореть в аду!!!!
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20.05.2022 01:36
+25
Тільки ти спостерігатимеш за розвитком безпеки України,із сусідньої з каломийський камери,будь здоров ні кашляй Вова.
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20.05.2022 01:01
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Разом з тим, він запевнив, що після завершення війни Україна приділятиме велику увагу питанню безпеки.

Лучше бы ты, клоун, уделял внимание безопасности ДО того, как сдал Херсон и Мариуполь.
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20.05.2022 00:57 Відповісти
А кто выбирал ? Основные лозунги напомнить : зароботок на крови, вы вссЬо пугаете ( нападением ), все время стоял ржач по поводу нападения, смеялись с Турчинова, смеялись с лозунга - Армия! Язык! Вера! короче Зеленский выбор 73% хуже не будет.
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20.05.2022 01:30 Відповісти
Тільки ти спостерігатимеш за розвитком безпеки України,із сусідньої з каломийський камери,будь здоров ні кашляй Вова.
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20.05.2022 01:01 Відповісти
Для початку верни Лєнку-сепаратистку. Ту шо жена
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20.05.2022 01:08 Відповісти
та ми і сидимо поки що, хоч дім щоночі сниться
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20.05.2022 01:11 Відповісти
Что бы выиграть войну ... Надо перестать стрелять ... На ту сторону.. (ваз шестой)
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20.05.2022 01:11 Відповісти
Що ти мелеш, архистратиг?! Хто тебе за язика тягне, балаболе!
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20.05.2022 01:21 Відповісти
Эта гнида про безопасность будет рассказывать.

Я готовился к этому с октября, а если бы слушал это чмо, у семьи не было бы шансов уцелеть в первый час войны.

Так я не военный, и то знал что рядом с нами высадят десант на аэродром.

Он напрямую виноват в тысячах убитых, которым запудрил голову своими шашлыками на майские!!

Когда вокруг ржали что я канистры покупаю - это его работа, и Абдристовича, такой же мрази!! Гореть в аду!!!!
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20.05.2022 01:36 Відповісти
А путін значить не винен?
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20.05.2022 01:40 Відповісти
Статья 135 Уголовного кодекса Украины, Оставление в опасности наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок

Руководство страны оставило в опасности миллионы граждан своим осознанным бездействием.
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20.05.2022 02:02 Відповісти
в том что вовочке кубометр денег отвалил в Омане за сдачу Украины?
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20.05.2022 02:14 Відповісти
"А путін значить не винен? "
- винуватий зіц-Гєнєралісімус Зєлупа, який й навіть зараз під час російського вторгнення безпосередньо приймає участь у пропаганді малоросійства в Україні на замовлення олігархів.
Де була, і що робила ваша Зєлупа з 2019 до 24 лютого 2022 року? Ваша Зєлупа робила наступне:
- Іздила на вербовку до Патрушева в ОМАН
- Призначала кремлівську агентуру на найвищі керівні держпосади, яка системно саботувала виконання всіх програм з озброєння України.
- Приймала участь у зриві спецоперацій спецслужб України на користь РФ.
- Приймала безпосередню участь в репресіях та кримінальному переслідуванні українських військових, волонтерів та патріотів.
- В системний спосіб руйнувала зовнішню політику України стосовно Західних партнерів антипутінської коаліції на користь олігархів, таких як Ахмєтов та Коломойський.
По-суті, Зєлупа всі свої зусилля весь час спрямовувала на пошуки шляхів до співпраці із путіним замість підготовки України до очевидної та неминучої ескалації з боку РФ.

Ваша зіц-Зєлупа - то лише верхівка антиукраїнського кодла. Зєлупа та Медведчук - не вороги, вони - конкуренти.
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20.05.2022 03:56 Відповісти
У нас ***** гарант безпеки?
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20.05.2022 07:09 Відповісти
У 73%? Да.
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20.05.2022 07:39 Відповісти
А коли українців за кордон випускали? Здається лише українок, ні?
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20.05.2022 01:39 Відповісти
он Суркисов с Шуфричем имеет ввиду! им еще опасно возвращаться
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20.05.2022 02:16 Відповісти
точно и 95 кварталу!
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20.05.2022 04:57 Відповісти
Лохторат береже, це патріотів та думаючих в жерло війни, а тим ходь абдристовича моча то божа роса.
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20.05.2022 07:14 Відповісти
https://telegra.ph/Putin-rassmatrivaet-vozmozhnost-naneseniya-takticheskogo-yadernogo-udara-po-obektam-v-Ukraine-i-Polshe-05-19
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20.05.2022 04:05 Відповісти
Но насчет Польши я сомневаюсь
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20.05.2022 04:06 Відповісти
"Фінальна стадія війни "
Здається, що Зєлупа вже на фінішній прямій. Прішол => увідєл => пабєділ.
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20.05.2022 04:23 Відповісти
Обнюхался, шоли? Опять в своей голове войну закончил
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20.05.2022 04:58 Відповісти
В своїй інаугураційній промові ти, Вова, закликав українців-закордонників повертатися в Україну. І скільки повернулося, шмаркля зелена? Нуль цілих і нуль десятих. Краще, Вова, тебе кудись вивізти і там залишити.
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20.05.2022 05:06 Відповісти
острів Зміїний підійде ?
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20.05.2022 08:09 Відповісти
стратег... кстати, скоро Троица... на Пасху зеленьськай ходил на шашлычок, а куда и с кем он пойдет на Троицу?
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20.05.2022 06:46 Відповісти
Я напевно не помилюся коли скажу,що після війни більшість дописувачів буде хором кричати "наш презеден самый лучший,какая разница,война в прошлом"...
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20.05.2022 06:54 Відповісти
Подивимось, у мене,серед знайомих,такі телепні є. Зомбоящик,він на всіх "слабеньких розумом" діє однаково,незалежно від місця проживання.
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20.05.2022 09:35 Відповісти
Ну так пусть финансирует пол года сидеть будем,ведь в школе не заснешь и часть народа пошла снимать квартиры
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20.05.2022 07:15 Відповісти
"Финальная стадия"?!
Кто-нибудь, напомните ему, что мы не с "донбасскими шахтерами" воюем.
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20.05.2022 08:58 Відповісти
Помните до выборов президента в 2019 г. на аргументы, что клоун не может руководить воюющей страной, зеленые недоумки ржали в ответ, мол какаяразница, мальчик научится... Ну что ж, радуйтесь, до вашего мальчика, наконец то дошло що поруч з ним хтось такий живе, від кого може бути лихо в будь-який момент Джерело: та потрібно приділяти велику увагу питанню безпеки. Джерело:
Для того, чтобы до "мальчика" это дошло страна уже потеряла десятки тысяч граждан убитыми, миллионы граждан стали беженцами, оккупированы города юго-востока, экономика страны разрушена и кровавая война с московской ордой продолжается... Такую цену сейчас платят все украинцы за выбор "какимиразницами" по приколу ...
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20.05.2022 09:23 Відповісти
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20.05.2022 17:13 Відповісти
 
 