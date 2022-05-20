Фінальна стадія війни є найскладнішою і найкривавішою. Я не можу казати "повертайтесь додому" тим, хто виїхав за кордон - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголошує, що фінальна стадія війни є найскладнішою і найкривавішою, і він поки не може закликати українців повертатися з-за кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський зявив під час спілкування з українськими студентами у четвер
Він зазначив: "Фінальна стадія найскладніша, найкривавіша, вона є. Ми не можемо відмежуватися і сказати: "Все, війна закінчилась". Я вам скажу відверто, що в Києві після деокупації Київської області є таке відчуття, що все, ніякої війни немає. До того моменту, коли не летять ракети".
Деталі: Водночас президент наголосив, що люди бачать, що країна оживає і пообіцяв, що "так воно й буде".
"Я не можу сьогодні кричати "повертайтесь додому" всім, хто за кордоном, тому що війна не закінчилась. Це поки що вибір кожної людини", - підкреслив Зеленський.
Разом з тим, він запевнив, що після завершення війни Україна приділятиме велику увагу питанню безпеки.
"Країну, а особливо інфраструктуру щодо безпеки ми будемо будувати на рівні Ізраїлю та інших провідних країн. Де люди зрозуміли, що поруч з ними хтось такий живе, від кого може бути лихо в будь-який момент", - сказав президент.
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Лучше бы ты, клоун, уделял внимание безопасности ДО того, как сдал Херсон и Мариуполь.
Я готовился к этому с октября, а если бы слушал это чмо, у семьи не было бы шансов уцелеть в первый час войны.
Так я не военный, и то знал что рядом с нами высадят десант на аэродром.
Он напрямую виноват в тысячах убитых, которым запудрил голову своими шашлыками на майские!!
Когда вокруг ржали что я канистры покупаю - это его работа, и Абдристовича, такой же мрази!! Гореть в аду!!!!
Руководство страны оставило в опасности миллионы граждан своим осознанным бездействием.
- винуватий зіц-Гєнєралісімус Зєлупа, який й навіть зараз під час російського вторгнення безпосередньо приймає участь у пропаганді малоросійства в Україні на замовлення олігархів.
Де була, і що робила ваша Зєлупа з 2019 до 24 лютого 2022 року? Ваша Зєлупа робила наступне:
- Іздила на вербовку до Патрушева в ОМАН
- Призначала кремлівську агентуру на найвищі керівні держпосади, яка системно саботувала виконання всіх програм з озброєння України.
- Приймала участь у зриві спецоперацій спецслужб України на користь РФ.
- Приймала безпосередню участь в репресіях та кримінальному переслідуванні українських військових, волонтерів та патріотів.
- В системний спосіб руйнувала зовнішню політику України стосовно Західних партнерів антипутінської коаліції на користь олігархів, таких як Ахмєтов та Коломойський.
По-суті, Зєлупа всі свої зусилля весь час спрямовувала на пошуки шляхів до співпраці із путіним замість підготовки України до очевидної та неминучої ескалації з боку РФ.
Ваша зіц-Зєлупа - то лише верхівка антиукраїнського кодла. Зєлупа та Медведчук - не вороги, вони - конкуренти.
Здається, що Зєлупа вже на фінішній прямій. Прішол => увідєл => пабєділ.
Кто-нибудь, напомните ему, что мы не с "донбасскими шахтерами" воюем.
Для того, чтобы до "мальчика" это дошло страна уже потеряла десятки тысяч граждан убитыми, миллионы граждан стали беженцами, оккупированы города юго-востока, экономика страны разрушена и кровавая война с московской ордой продолжается... Такую цену сейчас платят все украинцы за выбор "какимиразницами" по приколу ...