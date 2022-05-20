Фінальна стадія війни є найскладнішою і найкривавішою. Я не можу казати "повертайтесь додому" тим, хто виїхав за кордон - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що фінальна стадія війни є найскладнішою і найкривавішою, і він поки не може закликати українців повертатися з-за кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський зявив під час спілкування з українськими студентами у четвер

Він зазначив: "Фінальна стадія найскладніша, найкривавіша, вона є. Ми не можемо відмежуватися і сказати: "Все, війна закінчилась". Я вам скажу відверто, що в Києві після деокупації Київської області є таке відчуття, що все, ніякої війни немає. До того моменту, коли не летять ракети".

Деталі: Водночас президент наголосив, що люди бачать, що країна оживає і пообіцяв, що "так воно й буде".

"Я не можу сьогодні кричати "повертайтесь додому" всім, хто за кордоном, тому що війна не закінчилась. Це поки що вибір кожної людини", - підкреслив Зеленський.

Разом з тим, він запевнив, що після завершення війни Україна приділятиме велику увагу питанню безпеки.

"Країну, а особливо інфраструктуру щодо безпеки ми будемо будувати на рівні Ізраїлю та інших провідних країн. Де люди зрозуміли, що поруч з ними хтось такий живе, від кого може бути лихо в будь-який момент", - сказав президент.

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