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Новини Допомога Україні
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Україна отримала 504 млн євро допомоги від США та Великої Британії, - Мінфін

євро

Україна отримала EUR504 млн грантових коштів від США та Великої Британії через Цільовий мультидонорський трастовий фонд Світового банку (MDTF) у рамках Програми другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України.

"У рамках цього траншу до державного бюджету надійшли грантові кошти від США ($500 млн) та Великої Британії (24 млн фунтів стерлінгів)", - ідеться у повідомленні Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, ці кошти буде спрямовано на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних витрат, витрат на охорону здоров'я, на підтримку внутрішньо переміщених осіб.

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Як повідомлялося, цільовий фонд створила Група Світового банку. Україна 11 квітня отримала через MDTF EUR44,5 млн від Швеції, 29 квітня - EUR88,5 млн від Данії (близько EUR20,5 млн), Ісландії (близько EUR0,46 млн), Латвії (близько EUR5,0 млн), Литви (близько EUR5,0 млн) та Великої Британії (близько EUR60,0 млн).

2 травня надійшли ще EUR495 млн грантових коштів від США ($500 млн), Норвегії (200 млн норвезьких крон, або близько EUR20 млн) та Австрії (EUR10 млн).

Автор: 

Велика Британія (5541) Світовий банк (812) Мінфін (3627) США (22473)


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Я не знаю де ще таке ******** робиться але коли народ на шкарпетки нашим солдатам складається в моєму містечку біля ЦНАП стару плитку зривають і кладуть нову.
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20.05.2022 06:28 Відповісти
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20.05.2022 10:00 Відповісти
 
 