Україна отримала 504 млн євро допомоги від США та Великої Британії, - Мінфін

Україна отримала EUR504 млн грантових коштів від США та Великої Британії через Цільовий мультидонорський трастовий фонд Світового банку (MDTF) у рамках Програми другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України.

"У рамках цього траншу до державного бюджету надійшли грантові кошти від США ($500 млн) та Великої Британії (24 млн фунтів стерлінгів)", - ідеться у повідомленні Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, ці кошти буде спрямовано на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних витрат, витрат на охорону здоров'я, на підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Світовий банк щомісяця виділятиме Україні 200 млн доларів на зарплати бюджетникам

Як повідомлялося, цільовий фонд створила Група Світового банку. Україна 11 квітня отримала через MDTF EUR44,5 млн від Швеції, 29 квітня - EUR88,5 млн від Данії (близько EUR20,5 млн), Ісландії (близько EUR0,46 млн), Латвії (близько EUR5,0 млн), Литви (близько EUR5,0 млн) та Великої Британії (близько EUR60,0 млн).

2 травня надійшли ще EUR495 млн грантових коштів від США ($500 млн), Норвегії (200 млн норвезьких крон, або близько EUR20 млн) та Австрії (EUR10 млн).